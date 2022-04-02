«Сразу после Турции». Когда Украина вступит в Евросоюз

Евросоюз послушен воле НАТО, и Украина сможет присоединиться к ЕС только с разрешения альянса, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом с Украиной, как предупредил политик, может случиться то же, что и с Турцией — та вошла в НАТО, но так и не смогла попасть в ЕС. Медведев также отметил, что Россия не против вступления Украины в ЕС, если сам Евросоюз окажет такую «честь» Киеву.

Киев знает, что Москва не против вступления Украины в ЕС, заявил Медведев.

«Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена», — сообщил он.

Однако, добавил он, хоть Украина и хочет давно в ЕС, есть «одна закавыка» — вход в Евросоюз возможен только через НАТО. По словам Медведева, Брюсселем командуют из США, хотя в ЕС не очень любят это признавать. А значит, без согласия НАТО и США, как лидера альянса, Украину в ЕС не примут.

«Вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», — сообщил Медведев.

В качестве примера политик привел «опыт последних лет с Черногорией и Молдавией». По его мнению, их история доказала, что вход в ЕС существует исключительно через НАТО.

При этом Медведев отметил, что «бывает по-разному». Страна может получить членство в НАТО, но не добиться присоединения к ЕС. Эту ситуацию Медведев описал историческим анекдотом про бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина.

«В этом контексте [есть] одна историческая байка из недавнего прошлого. Слова, которые приписывают В.С. Черномырдину. В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: «Когда Украина вступит в ЕС?». Он очень быстро ответил: «Сразу после Турции». «А Турция когда?» – уточнили у него. «Турция? Никогда…» — сказал Медведев.

Турция, уже будучи членом НАТО, официально подала заявку на вступление в ЕС в 1987 году, но получила статус кандидата только спустя 12 лет. В 2004 году будущий председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей заявил, что Турция может не рассчитывать на членство в ЕС. «Турция — не часть Европы и никогда не станет ее частью. Универсальные ценности, которые воплощают могущество Европы и которые являются фундаментальными ценностями христианства, потеряют силу с присоединением большого исламского государства (организация запрещена в России) — такого, как Турция», — пояснил он.

Что касается членства Украины, Черномырдин во время работы российским послом на Украине еще в 2007 году упрекал ЕС за то, что он не может определиться с датой, когда примет Украину в свои ряды.

«Вы, европейцы, вообще странные люди. Приезжают одни, и говорят, что готовы принять Украину хоть сегодня, хоть завтра. Приезжают другие, и говорят, что лет через 20, вы разберитесь там у себя», — отмечал Черномырдин.

Он также предупреждал в 2008 году, что если Украина вступит в НАТО, Россия «пересмотрит свои отношения» с этой стране. На вопрос, в чем выразится такой пересмотр, Черномырдин заявил: «Во всем! НАТО – это военный блок. Я на Украине слышу разговоры: «НАТО – это клуб». Интересный клуб... С ядерным вооружением».

В феврале 2019 года Верховная рада юридически закрепила в Конституции Украины курс на вступление в НАТО и Евросоюз. Киев подал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля 2022 года — после начала спецоперации России. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Евросоюз немедленно принять Украину «по новой, особой процедуре».

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ответ заявил, что Украина не может вступить в ЕС в экстренном режиме, поскольку ускоренной процедуры на этот счет просто не существует.

«Никто не вошел в Европейский союз за одну ночь», — добавил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

«Можем ли мы открыть процедуру членства со страной, находящейся в состоянии войны? Я так не думаю», — отметил президент Франции Эммануэль Макрон. В то же время он добавил, что «закрыть дверь» перед Украиной и сказать «никогда» было бы несправедливо со стороны ЕС.

Глава Европарламента Роберта Метсола 1 апреля пообещала, что ЕС даст Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз «официально и быстро». «Мы не подведем вас!» — обратилась она к украинцам.

Метсола побывала в Киеве, где обсудила с Зеленским вступление Украины в ЕС. «Говорили о том, как ускорить вступление Украины в ЕС. Конкретика есть», — оценил эту встречу украинский президент.

Глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский рассказал, что Украина выразила «стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу» для страны. Однако взамен Киев хочет, чтобы Россия не возражала против членства Украины в ЕС.