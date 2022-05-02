«Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Требуем прекратить сопротивление»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет». Он рассказал о «невиданном оружии» России, о тупике в переговорах с Украиной, а также о том, кто может принести мир, и о возможности завершения военной спецоперации к 9 мая. Главные высказывания Лаврова – в материале «Газеты.Ru».

«Невиданное оружие»

Комментируя недавнее заявление Владимира Путина об имеющемся в распоряжении РФ «невиданном оружии», Лавров заявил, что президент России представил разработки еще три года назад.

«Прежде всего, гиперзвуковые. Как он откровенно и подробно разъяснил, мы стали заниматься ими после того, как США вышли из Договора о противоракетной обороне… Мы были вынуждены заниматься гиперзвуковыми вооружениями, так как прекрасно знали, что система ПРО США будет направлена не на КНДР и Иран, а против Российской Федерации и впоследствии КНР. Нам были нужны вооружения, которые гарантированно могут преодолевать противоракетную оборону. Иначе у страны, обладающей ПРО и наступательными вооружениями, может появиться искушение нанести первый удар в надежде на то, что ответный будет подавлен системами ПРО», — сказал Лавров.

По его словам, Россия не скрывает наличие такого вооружения.

Министр также отметил, что «Россия никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны». Поэтому в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена «было принято заявление о недопустимости ядерной войны». Глава МИД РФ добавил, что аналогичную договоренность по инициативе российской стороны приняли пять постоянных членов СБ ООН.

По его мнению, Запад во главе с США «взял курс на то, чтобы всячески потакать украинским руководителям (Порошенко и пришедшему ему на смену Зеленскому) в их стремлении создавать угрозы для России».

«Были отвергнуты наши очередные предупреждения, прозвучавшие в ноябре и декабре прошлого года, о необходимости прекратить безоглядное расширение НАТО на Восток и договориться о гарантиях безопасности, которые не будут связаны с присоединением новых стран к военно-политическим блокам. Я бы даже сказал, не особо вежливо нам ответили на них: «не ваше дело», «будем расширять НАТО, как захотим», «вас не будем спрашивать», — сказал Лавров.

Газ в рублях

Министр объяснил, что Россия перевела оплату за газ в рубли, так как у нее «украли деньги (более 300 млрд долларов)».

«Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти. Это стало возможным, потому что деньги ПАО «Газпром» был вынужден хранить на своих счетах в западных банках... Захотели «наказать» Россию – своровали. Сейчас нам предлагают продолжать торговать, как раньше, а деньги останутся лежать у них. Когда захотят, опять их прикарманят. Вот, в чем причина», — пояснил Лавров.

По его словам, Россия предложила, «чтобы поставки считались оплаченными не когда поступят евро или доллары в «Газпромбанк», а когда они будут конвертированы в рубли, которые уже невозможно украсть».

«Вот и вся история. Наши партнеры прекрасно об этом знают. Важно, что для покупателей ничего не меняется. Они по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте. Конвертация осуществляется после этого. Не имеем права перед собственным народом позволять Западу продолжать свои воровские привычки», — заявил он.

Тупик в переговорах

Глава МИД России отметил, что по просьбе президента Украины Москва согласилась на переговоры, они стали развиваться. Так, в марте в Стамбуле «на встрече переговорщиков наметились кое-какие контуры договоренностей на основе того, о чем публично сказал Зеленский».

«Он сказал, что Украина готова быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. Мы были готовы работать на этой основе при понимании, что, как украинцы сами и предложили, в договоре будет записано, что гарантии безопасности не распространяются на Крым и на Донбасс. Тут же вслед за этим своим предложением, которое нам передали на бумаге с подписями, они изменили позицию. Сейчас пытаются уже по-другому выстраивать переговоры. В том числе, хотят сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми вместе, включая Россию», — рассказал Лавров.

Он отметил, что Зеленский также заявил, что «готов на нейтральный внеблоковый статус Украины, сделал серьезный шаг», Россия это приветствовала.

«Но вслед за этим его министры, председатель парламента Украины стали заявлять, что они получат гарантии безопасности, но цель вступления в НАТО (как записано в их конституции) они сохранят. Тут же и Генеральный секретарь НАТО Столтенберг, и англичане стали говорить, что если украинцы хотят оставить эту цель, то они имеют на это право», — добавил Лавров.

«Кто может принести мир»

Отвечая на вопрос, кто может принести мир, начать процесс, чтобы Россия, Запад и Украина пришли к соглашению, Лавров сказал, что это могли бы сделать украинские президенты.

«Все проблемы миром мог решить Петр Порошенко, который избирался в 2014 году под лозунгом «Мир в Донбассе». Потом начал войну. Мог решить Владимир Зеленский. В ходе предвыборной кампании он тоже являл себя «президентом мира». В декабре 2019 года в Париже он подписался под обязательством выполнить Минские договоренности и принять закон о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках единой территориально-целостной Украины. Он имел все шансы. Все «карты» и «козыри» были у него на руках», — заявил глава МИД.

По его словам, затем украинский президент предпочел «заявлять, что никогда не будет выполнять Минские соглашения», якобы «это будет означать крушение украинского народа, государства.

По мнению Лаврова, «сейчас Зеленский тоже может принести мир».

«Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине… Хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации», — пояснил Лавров.

9 мая

Глава МИД РФ отметил, что в СССР «была традиция – обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое».

«Концентрируем наши действия на Украине исключительно на задачах, о которых я упомянул. Они были объявлены президентом России Владимиром Путиным – защита и обеспечение безопасности гражданского населения, отсутствие на территории Украины для них и для Российской Федерации каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать… Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», — подчеркнул министр.

Он заключил, что «темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».