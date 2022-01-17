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Политика

«Сербия сидит на двух стульях. Но выбор между Россией и Западом ей сделать придется»

Белград провел референдум по реформе конституции, который поддержали США и ЕС

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Marko Djurica/Reuters
Население Сербии поддержало на референдуме изменения в конституцию страны. Плебисцит был проведен под давлением Евросоюза, который настаивает, что кандидаты в ЕС должны провести ряд реформ, включая судебную. Оппозиция опасается, что теперь руководство Сербии может попробовать решить и косовский вопрос. «Газета.Ru» — о претензиях противников сербского правительства и о том, отвернется ли Белград от России.

В Сербии прошел конституционный референдум, на котором 62% выступили в поддержку поправок о создании Высокого совета судей и Высокого совета прокуроров. Теперь эти органы — вместо парламента — будут утверждать судей и прокуроров.

Подобная судебная реформа, которая, как считают в Брюсселе, обеспечит независимость этой ветви власти, — одно из основных условий, которое Евросоюз ставит перед странами-кандидатами в ЕС.

«Поздравляю граждан Сербии, которые проголосовали за изменения в конституции. Сербия направила позитивный сигнал миру. Верю, что нам удастся в предстоящий период сделать шаги по дальнейшей демократизации и независимости судебной власти», — заявил президент страны Александар Вучич.

Помимо руководства республики, в поддержку референдума открыто выступали США и страны ЕС. При этом вся сербская оппозиция высказывает свои претензии к организации и проведению референдума.

Так, оппоненты правительства сочли нечеткой формулировку вопроса, вынесенного на референдум: «Согласны ли вы на утверждение акта об изменении Конституции Республики Сербии?»

Явка на голосовании оказалась весьма низкой — около 30%. Позволить признать референдум состоявшимся позволил закон, принятый пропрезидентскими силами в парламенте осенью 2021 года.

В сербском обществе существуют опасения, что следующей поправкой к конституции может стать исключение из преамбулы документа положения о принадлежности Косово Сербии, говорит «Газете.Ru» профессор НИУ ВШЭ Екатерина Энтина. Однако стоит отметить, что сербские власти отрицают, что прошедший накануне референдум имел хоть какое-то отношение к этому вопросу.

Интересно, что косовские власти отказались проводить на своей территории сербский референдум, хотя к этому призывали их традиционные союзники — от США и Великобритании до Евросоюза.

Сербия — официальный кандидат на вступление в ЕС с 2012 года. По прогнозам Еврокомиссии от 2018 года, Белград может вступить в объединение до 2025 года. В 2020-м Вучич говорил, что переговоры Сербии и Евросоюза должны закончиться в 2024 году, а в 2026-м Сербия рассчитывает вступить в ЕС.

Что будет дальше в отношениях Евросоюза и Сербии

Развитие отношений Сербии с ЕС во многом теперь будет определяться тем, какие шаги предпримет Белград после референдума, считает Екатерина Энтина.

«Он был организован так, что его можно использовать в дальнейшем каким угодно образом. Если мы говорим про судебную реформу, то именно она — одна из ключевых проблем не только Сербии, но и всех стран-кандидатов в ЕС из Юго-Восточной Европы. Усилившееся давление Брюсселя и недавние слова спецпредставителя США по Балканам Габриэля Эскобара, что он будет помогать странам-кандидатам в борьбе с коррупцией, сами по себе, понятны и востребованы. Ведь Брюссель помнит примеры Хорватии, Болгарии и Румынии, где модернизация сильно замедлилась после их вступления в Евросоюз. Конечно, на этом фоне ЕС сейчас будет выдавливать максимум из всех кандидатов, в том числе из Сербии. Но эта широкая формулировка вызывает обеспокоенность внутри страны и среди экспертов, так как за ней может стоять формат окончательного решения вопроса статуса Косова и Метохии», — сказала аналитик.

Программный ассистент Российского совета по международным делам Милан Лазович в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что едва ли изменение конституции станет фактором ускорение Сербии с Евросоюзом. Он назвал результаты референдума личной победой Александра Вучича, который хочет себя представить евроинтегратором в преддверии президентских и парламентских выборов 3 апреля. Однако, по словам Лазовича, существуют три ключевых фактора, которые этому будут мешать.

«Первое — косовский вопрос. Несмотря на нацеленность Сербии вступить в ЕС, ни один ее политик не готов сегодня окончательно признать Косово — по сути, это политическое самоубийство. А без этого полная евроинтеграция Сербии едва ли возможна. Я думаю, что этот процесс отложится на 5-10 лет точно.

Второе — вопрос сдерживания России и введения санкций против нее. Сербия принципиально не хочет их вводить из-за тесных отношений с Россией, и вряд ли это сделает даже под давлением ЕС. Это красная черта, Сербия может потерять в таком случае очень много,

несмотря на то что мы даже в декабре 2021 года видели пример присоединения Сербии к санкциям против Белоруссии. Это и поддержка по вопросу Косова, и низкие цены на газ и так далее. Третье — вопрос не актуален для самого Евросоюза, он не стоит на повестке дня ввиду его собственных проблем. Это и миграционный кризис, и смена правительства в Германии, скоро выборы во Франции. Поэтому, я думаю, расширение Евросоюза сейчас не приоритет», — уверен Лазович.

Что будет в отношениях России и Сербии

Эксперты сошлись, что в будущем давление со стороны Евросоюза на Сербию будет только нарастать.

По мнению Энтиной, нет никаких сомнений, что ЕС будет дальше давить на Сербию и в вопросе присоединения к санкциям против России.

«А устоит ли Сербия — зависит от того, как будет складываться ситуация вокруг текущей предвыборной кампании и выборов весной. В этом отношении явно США и ЕС будут выдвигать ряд требований лично перед Вучичем.

Я не вижу никаких объективных выгод Сербии ухудшать отношения с Москвой. Сербы будут до последнего сохранять свою многовекторную политику. Ведь после требований по России Евросоюз усилит давление и по вопросу сотрудничества с Пекином. А с учетом его присутствия в регионе (и важности Сербии в проекте китайского «Пояса и пути»), этот вопрос даже более чувствителен, чем отношения с Москвой, которые, в первую очередь, существенным фактором для населения страны», — рассказала она.

Эксперт добавила, что не до конца понятно, чем в нынешней международной ситуации могут быть спровоцированы активные движения Белграда в сторону Брюсселя.

«Безусловно, серьезным аргументом являются финансовая составляющая, которая там больше российской и китайской вместе взятых. Но в условиях, когда сближение с ЕС обставляется невозможностью сотрудничества с другими быстро развивающимися мировыми игроками, этот фактор не должен играть критической роли», — считает Энтина.

Лазович же прогнозирует, что рано или поздно перед Сербией окончательно встанет вопрос геополитической определенности.

«Я не знаю, насколько увенчаются успехом следующие попытки давления ЕС по России. У Сербии очень сложная задача, она пытается усидеть на двух стульях — евроинтеграция и развитие отношений с Россией и Китаем, которых на Западе считают враждебными государствами. Вопрос в том, насколько долго Сербии удастся балансировать. В определенный момент им все-таки придется пойти на уступки, и, наверное, делать какой-то выбор. Но и это, скорее всего, будет не скоро, идти на какие-то резкие шаги идти сейчас Сербия не готова», — заключает Лазович.

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