«Мы не атакуем Россию, мы помогаем Украине». США выделят $33 млрд на военную помощь Киеву

Американский президент Джо Байден попросил конгрессменов одобрить новый пакет военной помощи Украине в размере $33 млрд. Большая часть этой суммы ($20 млрд) должна пойти на отправку вооружений и снаряжения. Кроме того, Байден предложил пакет инициатив о конфискации замороженных активов россиян, попавших под санкции. Также планируется накладывать арест на имущество, используемое для обхода рестрикций.

Президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о предоставлении Украине дополнительной военной помощи. «Я только что подписал запрос в конгресс США о выделении критически важной поддержки для обеспечения безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине», — сообщил политик в ходе своего выступления в Белом доме.

«Нам нужен этот законопроект, чтобы поддержать Украину в борьбе за свободу. И наши союзники по НАТО, наши партнеры по ЕС также заплатят свою справедливую долю [в покрытии направляемых на помощь Киеву] расходов, но и мы должны сделать это. Мы тоже должны внести свою лепту», — сказал Байден, призвав одобрить и утвердить финансирование «как можно быстрее» (здесь и далее цитаты по ТАСС).

Американский лидер подчеркнул, что США «не атакуют Россию», а помогают Украине «защититься от российской агрессии». Он пообещал, что поставки вооружения будут продолжаться столько, сколько «будут продолжаться нападения и жестокости».

«Мы отправляем вооружения и технику на Украину с рекордной скоростью», — констатировал президент Соединенных Штатов, подчеркнув, что не отправляет военных для борьбы с российской армией.

По информации агентства Reuters, Байден попросил у конгрессменов в общей сложности $33 млрд: $20 млрд — на отправку вооружений и снаряжения для ВСУ, $8,5 млрд — на прямую экономическую поддержку ($7,5 млрд на прямую бюджетную поддержку), $3 млрд — на гуманитарную помощь.

«Это безответственно»

Байден также призвал стороны конфликта воздержаться от предупреждений относительно применения ядерного оружия. Подобные высказывания он назвал «безответственными».

«Никому не следует выступать с досужими комментариями относительно применения ядерных вооружений или возможности [их] применения. Это безответственно», — отметил демократ.

Он также отверг тезис о том, что ситуация вокруг Украины фактически превратилась в противостояние России и НАТО. «Это неправда», — сказал Байден, подчеркнув, что США готовы к любым действиям РФ.

Накануне Владимир Путин заявил, что при вмешательстве сторонних государств в конфликт на Украине ответ будет «молниеносным». При этом он напомнил, что у российской стороны есть оружие, которого «нет у оппонентов».

Замороженные активы

Кроме того, Байден направил в конгресс предложения использовать замороженное имущество российских олигархов, попавших под санкции, для оказания помощи Киеву и возмещения ущерба от российской агрессии. «Этот пакет предложений создаст новые полномочия по конфискации имущества», утверждается в распространенном заявлении Белого дома.

«Предложение направлено на то, чтобы упростить процесс изъятия активов олигархов, расширить сферу охвата активов, подлежащих аресту, а также позволить доходам поступать на Украину», — отмечается в документе.

Предложенная Байденом схема расширит «возможности США по использованию конфискованных средств олигархов». «Согласно предложениям, министерства юстиции, финансов и Госдепартамент будут совместно работать над использованием конфискованных средств, связанных с коррупцией, нарушениями режима санкций и экспортного контроля, а также другими определенными правонарушениями, для возмещения ущерба от российской агрессии в отношении Украины», — говорится в заявлении.

Американский лидер предложил признать незаконным «сознательное или намеренное владение доходами, напрямую полученными от коррупционных сделок с российским правительством». За подобные деяния будет грозить уголовная ответственность.

Байден планирует накладывать арест на имущество, используемое для обхода антироссийских санкций. «Соединенные Штаты могут конфисковать доходы, полученные от нарушения санкций, но не могут конфисковать собственность, используемую для нарушения санкций. Данное предложение устраняет этот пробел», — поясняется в документе.

13 апреля Байден после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $800 млн. В него вошли 200 бронетранспортеров М113, 11 военных вертолетов Ми-17, 18 155-мм гаубиц и 40 тыс. артиллерийских снарядов, 300 барражирующих снарядов Switchblade, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin «и тысячи других противотанковых систем».

Киеву также выделили 10 мобильных радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/MPQ-36, два трехмерных радара малой и средней дальности для использования в ПВО для прямого наведения AN/TPQ-64, 100 бронированных автомобилей, беспилотники береговой охраны, более 2 тыс. оптических и лазерных дальномеров, взрывчатые вещества C-4, подрывные средства, противопехотные мины направленного поражения M18A1 Claymore.

Уже к концу марта 2022 года объем оказанной США военной помощи превысил $2 млрд.