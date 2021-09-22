Ярошенко назвал немотивированным отказ суда в США освободить его

Осужденный в США россиянин Константин Ярошенко вышел в эфир радио Sputnik с телефона и в ходе интервью заявил, что отказ американского суда освободить его по состоянию здоровья является безосновательным.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он снова подать ходатайство об освобождении, Ярошенко ответил, что это бесполезно.

«Ранее мы подавали с серьезной аргументацией, по которой нельзя было отказать, но суды просто игнорировали», — сказал он.

Во вторник, 21 сентября, суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты Ярошенко об освобождении россиянина по состоянию здоровья. Константина Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году. В 2011-м в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. США отказали россиянину в депортации на родину.

В июне посольство США в Москве не приняло письмо жены и дочери российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме. Письмо семьи россиянина было адресовано президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену.