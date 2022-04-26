«Цель — посмотреть на реакцию России»: что стоит за взрывами в Приднестровье

Поврежденные в результате взрывов антенны, которые ретранслировали радио РФ в поселке Маяк на территории Приднестровского радиотелецентра

В Приднестровье, граничащем с Одесской и Винницкой областями Украины, за последние сутки резко обострилась ситуация. Накануне неизвестные обстреляли из гранатометов здание МГБ непризнанной республики, а утром 26 апреля произошли взрывы в региональном радиоцентре, который ретранслирует российские передачи, на военном объекте и аэродроме. Власти ПМР объявили «красный» уровень террористической опасности и отменили парад к Дню Победы. «Газета.Ru» — о связи нападений в Приднестровье с военной операцией на Украине.

Противостояние сил

Президент Молдавии Майя Санду после заседания Высшего совета безопасности страны 26 апреля возложила ответственность за теракты в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) на местные «противоборствующие силы». Глава государства подчеркнула, что Кишинев настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта.

«Наш анализ к этому времени показывает наличие напряжения между различными силами в регионе, заинтересованными в дестабилизации ситуации. (…) Осуждаем любые попытки и инициативы втянуть Республику Молдова в действия, которые угрожают миру в стране», — сказала она.

Глава ПМР Вадим Красносельский опроверг причастность приднестровцев к терактам. По его словам, первые выводы расследования указывают на Украину — с целью втянуть Приднестровье в конфликт.

«Мы абсолютно точно знаем, откуда прибыли террористы и в направлении какого государства убыли. Заверяю, к приднестровскому народу они никакого отношения не имеют», — сказал он.

25 апреля было обстреляно здание Министерства госбезопасности Приднестровья из ручных противотанковых гранатометов. Из помещений пошел дым, в соседних зданиях вылетели окна. На фотографиях, которые появились с места происшествия, были видны отстрелянные тубусы от РПГ.

Утром 26 апреля произошел взрыв на радиотелецентре «Маяк», который находится рядом с украинской границей, из строя были выведены две мощные антенны. Предварительной причиной взрыва стало минирование. Позже власти ПМР без подробностей упомянули и о третьей атаке на воинскую часть в Парканах.

Санду рассказала, что у властей Молдавии есть информация и о взрывах на военном аэродроме в окрестностях Тирасполя. По данным Кишинева, диверсию совершили с помощью дрона, который сбросил на территорию части два взрывных устройства.

Ранее в апреле на электронные адреса учреждений Приднестровья приходили сообщения и ложном минировании 22 объектов, включая девять школ и 11 медицинских объектов здравоохранения. 4 марта на границе Украины и Приднестровья был подорван железнодорожный мост через реку Кучурган, после чего он стал непригодным для эксплуатации.

Санду поручила правоохранителям повысить интенсивность патрулирования и проверок на территории Молдавии и на границе и повысить уровень боевой готовности всех правоохранителей.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что поступающие из Приднестровья новости вызывают обеспокоенность.

В российском МИДе подчеркнули, что Москва стремится избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт в Приднестровье. При этом вину за эскалацию там возложили на некие «силы, которые не заинтересованы в стабильности в регионе и хотят создать еще один очаг напряженности».

Вадим Красносельский пообещал привлечь виновных к уголовной ответственности за терроризм, покушение на убийство и незаконное хранение оружия. На въезде в города Приднестровья будут установлены блокпосты, а ЕГЭ для выпускников и запланированный на 9 мая парад — отменены. Такие решения вызваны введением «красного» уровня террористической опасности.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода российской армии и ополченцев к границам Донецкой области нужно начинать «следующий этап операции с учетом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей России». При этом стоит отменить, что заместитель командующего войсками РФ Центрального военного округа Рустам Миннекаев еще 22 апреля говорил, что одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной.

«Контроль над югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения», — отмечал он.

Генштаб Украины после этого заявлял о якобы наблюдаемой передислокации российских военных подразделений в Приднестровье с целью подготовки наступления.

Версии в ПМР и Молдавии

Источники РИА «Новости» в правительстве Приднестровья уверены, что теракты, которые произошли за последние сутки, — не что иное, как попытка Киева втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт.

В Верховном совете ПМР не отрицают вероятность таких провокаций под давлением западных государств, одновременно призывая дождаться итогов расследования.

Местный депутат Андрей Сафонов заявил «Газете.Ru», что ответственность за обострение в ПМР лежит на «коллективном Западе», который в марте в резолюции ПАСЕ назвал Приднестровье «оккупированной Россией территорией».

«Это была сознательная провокация, которая либо призывала к совершению диверсионных актов, либо к прямому военному нападению. В противном случае трудно было бы оценить такую резолюцию, в которой субъектность Приднестровья была сведена к нулю», — считает Сафонов.

Сафонов подчеркнул, что ПМР не давала никаких поводов «для давления в своей адрес». В частности, республика, по его словам, приняла свыше 30 тыс. беженцев с Украины и помогала им за счет собственного бюджета.

Более того, глава ПМР Красносельский еще в феврале заверял, что территория Приднестровья не будет использована для операции России на Украине.

При этом депутат Сафонов утверждает, что сейчас в Тирасполе верят в поддержку России, если она понадобится в сложной ситуации.

«Россия обладает мандатом на миротворческую миссию, и я абсолютно уверен, что если Приднестровское государство окажется в обиде и беде, то Россия его не оставит. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, что это как-то может быть связано со спецоперацией, исключать сейчас ничего нельзя», — сказал он.

Лидер молдавской оппозиции и бывший президент страны Игорь Додон обратился к властям с призывом уведомить граждан о сообщаемом в ряде СМИ транзите на Украину некоторых товаров военного назначения, включая топливо, через территорию Молдавии.

«Какова политическая цена данных мероприятий? Почему их держат в секрете? Как это согласуется с обозначенной позицией о нейтралитете? Мы требуем прекращения этих и других действий, которые подвергают страну и граждан серьезной военной опасности», — сказал он.

Додон добавил, что никто в Молдавии не желает кровопролития и «не хочет быть втянутым в чужую войну».

Кому выгодно

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с «Газетой.Ru» предполагает, что за атаками в ПМР стоит СБУ. Он обращает внимание, что теракты произошли сразу после визита на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина.

«Я думаю, это дело рук СБУ, ведь важно, что это происходит после визита американских гостей. Конечная цель — спровоцировать Россию на резкую реакцию, и посмотреть, какой именно она будет. Я считаю, что России правильнее в данной ситуации продолжать заниматься своим делом. Но ведь мы не можем оценить степень опасности и риска продолжения таких действий.

А Кишинев выполняет роль исключительно наблюдателя, он проинформирован, что не должен во все это вмешиваться. Я хорошо знаю манеры Кишинева, — когда надо, там умеют делать вид, что не знают, что происходит под носом. Кишинев будет делать то, что ему скажет Запад», — говорит Брутер.

В качестве примера эксперт приводит ситуацию с похищенным год назад в центре Кишинева судьи Николая Чауcа, которого затем нашли на территории Украины, где его допрашивала СБУ.

Такое мнение разделяет и чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь. Он считает, что террористические атаки на Приднестровье могли совершить диверсионные группы, проникшие на территорию республики с Украины.

Директор института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников допускает в беседе с «Газетой.Ru», что обострение в ПМР станет «пусковым крючком» для решительных действий Румынии, за сближение с которой выступает Санду. Он убежден, что если румынские войска появятся в Молдавии, то «они уже никуда не выйдут».

«Я боюсь, чтобы это не было частью какой-то большой операции. Обострение в Приднестровье может стать пусковым крючком для оккупации Молдовы Румынией. Но сейчас мы можем только предполагать, каких-то достоверных данных, что Румыния и Украина планируют в ПМР какие-то операции, у нас нет», — говорит эксперт.