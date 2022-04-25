Военная операция России на Украине. День 61-й

Продолжается тушение пожара на нефтебазе в Брянске. К тушению привлечены силы МЧС из нескольких соседних регионов, а также Москвы.
Стамбул стремится удержать своих союзников по НАТО от недоразумений в Черном море, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Он отметил, что Турция считает «нецелесообразным с точки зрения соблюдения региональных балансов» пребывание в Черном море в период боевых действий на Украине военных кораблей стран из других регионов.
⚡️ЕС готовит шестой пакет антироссийских санкций, которые затронут импорт нефти из РФ, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Эвакуация населения из района в Брянске, где горит нефтебаза, не планируется — пресс-служба регионального управления МЧС.
В Брянской области произошли пожары на территории нефтебазы АО «Транснефть-Дружба» и на еще одном объекте, сообщает со ссылкой на экстренные службы РИА «Новости».
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что американские власти отменили ежегодную памятную церемонию в честь встречи солдат США и СССР на Эльбе.
Мероприятие проходило каждый год на мемориальном Арлингтонском кладбище неподалеку от столицы Соединенных Штатов.
Встреча на реке Эльбе в Германии произошла 25 апреля 1945 года. Войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США.
Лейтенант Робертсон и лейтенант Сильвашко на фоне надписи «Восток встречается с Западом», символизирующей историческую встречу союзников на Эльбе, 25 (27) апреля 1945 годаWilliam E. Poulson/U.S. National Archives and Records Administration
Этой ночью в Брянске начался пожар на нефтебазе. Очевидцы сообщают, что слышали серию «мощных хлопков». Дым от горящего объекта накрыл весь город.
Пострадавших в результате пожара на нефтебазе нет, сообщает ГУ МЧС Брянской области. На место происшествия выехал губернатор.