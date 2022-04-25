Военная операция России на Украине. День 61-й

8:20

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что американские власти отменили ежегодную памятную церемонию в честь встречи солдат США и СССР на Эльбе.

Мероприятие проходило каждый год на мемориальном Арлингтонском кладбище неподалеку от столицы Соединенных Штатов.

Встреча на реке Эльбе в Германии произошла 25 апреля 1945 года. Войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США.