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Политика

Военная операция России на Украине. День 61-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 61-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
В Брянске после серии услышанных горожанами хлопков начался пожар на нефтебазе. Власти США отменили ежегодную церемонию памяти встречи американских и советских солдат на Эльбе. В Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, сообщил Алексей Арестович. Продолжается вторая фаза спецоперации РФ. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:42

Продолжается тушение пожара на нефтебазе в Брянске. К тушению привлечены силы МЧС из нескольких соседних регионов, а также Москвы.

8:41

Стамбул стремится удержать своих союзников по НАТО от недоразумений в Черном море, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

Он отметил, что Турция считает «нецелесообразным с точки зрения соблюдения региональных балансов» пребывание в Черном море в период боевых действий на Украине военных кораблей стран из других регионов.

8:40

⚡️ЕС готовит шестой пакет антироссийских санкций, которые затронут импорт нефти из РФ, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

8:35

МО РФ показало кадры залпов ракетного комплекса «Искандер».

8:31

Эвакуация населения из района в Брянске, где горит нефтебаза, не планируется — пресс-служба регионального управления МЧС.

В Брянской области произошли пожары на территории нефтебазы АО «Транснефть-Дружба» и на еще одном объекте, сообщает со ссылкой на экстренные службы РИА «Новости».

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Кадр из видео/ЧП и ДТП Брянск/VK
8:25

Фото пожара на брянской нефтебазе.

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Владимир Кузнецов/ЧП и ДТП Брянск/VK
8:20

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что американские власти отменили ежегодную памятную церемонию в честь встречи солдат США и СССР на Эльбе.

Мероприятие проходило каждый год на мемориальном Арлингтонском кладбище неподалеку от столицы Соединенных Штатов.

Встреча на реке Эльбе в Германии произошла 25 апреля 1945 года. Войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США.

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Лейтенант Робертсон и лейтенант Сильвашко на фоне надписи «Восток встречается с Западом», символизирующей историческую встречу союзников на Эльбе, 25 (27) апреля 1945 года

Лейтенант Робертсон и лейтенант Сильвашко на фоне надписи «Восток встречается с Западом», символизирующей историческую встречу союзников на Эльбе, 25 (27) апреля 1945 года

William E. Poulson/U.S. National Archives and Records Administration
8:14

Этой ночью в Брянске начался пожар на нефтебазе. Очевидцы сообщают, что слышали серию «мощных хлопков». Дым от горящего объекта накрыл весь город.

Пострадавших в результате пожара на нефтебазе нет, сообщает ГУ МЧС Брянской области. На место происшествия выехал губернатор.

8:11

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает трансляцию событий на Украине.

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