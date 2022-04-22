«Прямой контакт». Европа опять просит Путина поговорить с Зеленским

Президент России Владимир Путин объяснил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна только, если российские и украинские переговорщики сумеют прийти к «конкретным результатам». Кремль ранее пояснял, что в такой встрече есть смысл, когда стороны сформируют четкий письменный вариант мирного соглашения. Однако Зеленский настаивал, что хочет увидеться лично с Путиным раньше. Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры с украинской стороной «застопорились» из-за отсутствия реакции Киева на предложения Москвы.

Владимир Путин считает, что украинская сторона проявляет непоследовательность на переговорах и «не готова искать взаимоприемлемые решения». Об этом он заявил во время телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с [президентом Украины ] Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей», — говорится на сайте Кремля.

Обсуждая с главой Евросовета Украину, Путин высказал свои «принципиальные оценки» насчет российской спецоперации. Так, он подчеркнул, что Россия ежедневно открывает гуманитарные коридоры и объявляет режим тишины, чтобы безопасно эвакуировать мирное население. Путин указал, что «по соображениям гуманности» приказал не штурмовать завод «Азовсталь» в Мариуполе.

«При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью», — уточнил Кремль.

Кроме того, Путин обратил внимание на «безответственные заявления представителей ЕС», которые говорят о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем. Российский президент упомянул и то, что на Западе игнорируют «многочисленные военные преступления украинских силовиков».

Что касается переговоров между Россией и Украиной, их также оценил сегодня, 22 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я бы говорил не про площадки, а про то, как Украина относится к этим переговорам. Мне очень странно каждый день слышать заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой»,

-— сообщил Лавров на пресс-конференции после переговоров с с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Так глава МИД России ответил на вопрос, можно ли провести российско-украинские переговоры на казахстанской площадке.

На просьбу прокомментировать слова Зеленского о том, что гибель украинских военных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе поставит точку в переговорах, Лавров заявил, что Россия не потерпит никаких ультиматумов. Он считает, что Зеленский не прав, связывая переговоры с РФ с положением военных на «Азовстали».

«Я не могу квалифицировать заявления президента Зеленского. Я не уверен, что он понимает, о чем идет речь», — сказал министр.

По оценке Лаврова, переговоры России и Украины продвигаются медленно. «Мы вели переговоры, <...> сейчас они застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам и которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, остается без ответа», — резюмировал Лавров.

Он добавил, что Россия ни с кем не ведет переговоров на тему гарантий безопасности для Украины.

Кремль 20 апреля сообщил, что российская сторона передала Киеву желательный вариант будущего мирного соглашения, который содержит «абсолютно четкие выработанные формулировки». «Мяч на их стороне. Ждем ответа», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил, что украинская делегация «передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям» во время встречи в Стамбуле. Теперь же, по его словам, Россия высказала ответное мнение. Как быстро Киев на него ответит, Подоляк не уточнил.

С начала российской спецоперации переговорщики России и Украины разговаривали очно четыре раза. Три встречи прошли в Белоруссии, одна в Турции. Делегации также общаются по видеосвязи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в первый же день спецоперации, 24 февраля предложил Путину и Зеленскому встретиться в Минске.

«Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда», — призвал Лукашенко.

Организовать встречу лидеров предлагали и Турция, Азербайджан, Израиль. Сам Зеленский в марте дважды называл желательным местом Израиль, «особенно Иерусалим». «Это правильное место для того, чтобы обрести мир, если это возможно», — считает украинский президент.

Кремль указывал, что встреча Путина и Зеленского «гипотетически возможна». Но, только после того, как переговорщики сторон договорятся о конкретном варианте мирного соглашения.

«Необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда настанет черед такой встречи», — объяснял Песков.

Россия предполагала такой формат: сначала готовится проект договора, затем его утверждают переговорщики. После документ проверяют министры иностранных дел во время личной встречи, и одновременно проходит очная встреча президентов.

Зеленский относится к этому по-другому. Он считает, что должен увидеться с Путиным раньше. «Они [российская сторона] хотят встречаться, когда уже есть окончательные договоренности по всем пунктам. Я честно скажу, при всем уважении ко всем переговорщикам, ко всем переговорным процессам, я так не могу, чтобы за меня все решили», — сообщил Зеленский.