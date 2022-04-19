«У них никогда не было барьера, а у нас есть»: могут ли США применить ядерное оружие

Великобритания может стать шестой страной, где США хранит свое ядерное оружие, пишут СМИ со ссылкой на американский оборонный бюджет на 2023 год. На сегодняшний день, как полагает эксперт, можно говорить о том, что применение тактического ядерного оружия Соединенными Штатами становится реальным. Чем размещение американских ядерных сил по миру грозит России и что о возможности применения этого оружия думают российские депутаты — в материале «Газеты.Ru».

Американские власти решили разместить свое ядерное оружие в Великобритании. Эта страна попала в список тех, где должна располагаться инфраструктура для хранения «специального оружия».

Среди них указаны Германия, Бельгия, Нидерланды, Италия и Турция — в каждой из них есть примерно 100 водородных американских бомб B61.

Это следует из данных оборонного бюджета США на 2023 год, на который обращают издания The Guardian и «Страна».

Авиабазу Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит (в 100 км от Лондона) уже начали модернизировать для размещения истребителей-бомбардировщиков нового поколения F-35A Lightning, способных нести ядерный заряд.

Ядерное оружие США хранилось в Великобритании на протяжении более чем полувека — с 1952 года. В 2008-м оно было вывезено, отчасти в связи с тем, что бомбы B61 устарели, отчасти — в рамках программы разоружения ядерных держав.

The Guardian утверждает, что американские власти изменили свою позицию по этому вопросу после начала спецоперации России на Украине.

Где хранится ядерное оружие США

В очередной раз тема мест размещения американского ядерного оружия поднималась в апреле 2019 года, когда канадский сенатор, член комитета по обороне и безопасности парламентской ассамблеи НАТО Джозеф Дей случайно раскрыл эти локации в своем докладе, опубликованном в сети. Документ под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников» в изначальном виде опубликовало бельгийское издание De Morgen, отмечая, что 1 июня его обсуждали на пленарном заседании парламентской ассамблеи НАТО в Братиславе.

Автор доклада пытался оценить, какой будет дальнейшая политика НАТО в области ядерного сдерживания.

Он указал, что ядерное оружие США хранится на шести американских и европейских военных базах: в Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Inçirlik в Турции.

Согласно докладу, в рамках миссии НАТО США разместили в Европе около 150 своих ядерных бомб, в том числе бомбы B61, которые могут развернуть как Штаты, так и их союзники.

Затем документ, по данным газеты The Washington Post, удалили, но он снова появился в интернете уже без информации о местах размещения американского ядерного оружия.

«Вопрос размещения ядерного оружия в европейской части, по всей видимости, никогда не снимался. США, если где и имеют его на постоянном базировании, то это Великобритания. Все разговоры, что что-то ввозилось или вывозилось — это разговоры не более чем тактического плана», — сказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.

Он отметил, что это оружие размещено, судя по всему, на глубоко эшелонированных, продуманных базах. «Оно размещено, за исключением Турции, в политически и стратегически надежных локациях. С моей точки зрения, в Европе они находились всегда», — отметил эксперт.

Действительно, дискуссии чаще всего вызывает судьба оружия, которое, по сообщениям, размещено в Турции. Летом 2016 года, во время попытки переворота в Турции, Анкара запретила полеты самолетов США на базу и с нее. На следующий день после неудавшегося путча силовики заблокировали и обесточили авиабазу Инджирлик.

Как отмечали некоторые европейские СМИ, отношения между США и Турцией после этого настолько ухудшились, что Вашингтон решил перебазировать ядерное оружие на румынскую базу Девеселу, где развернуты элементы системы ПРО США.

Официального подтверждения эта информация не получила.

Есть ли угроза для России

Ситуация с Украиной на сегодняшний день может или даже должна привести к новому Кубинскому кризису, к ядерной конфронтации, подобной той, что была 60 лет назад, полагает Владимир Васильев.

«С моей точки зрения, существует довольно значительная вероятность того, что может быть применено тактическое ядерное оружие. Дело в том, что, как и в период Кубы, была определенная асимметрия потенциалов: у США он был больше, у СССР меньше. После распада СССР снова возникает асимметрия. Ядерное оружие всегда рассматривалось как способ компенсировать нехватку обычных сил. Но самое главное, чтобы применение тактического оружия не привело к задействованию стратегического», — отметил эксперт.

По его мнению, сегодня можно говорить, что Запад не исключает перевода угрозы применения ядерного оружия на определенной стадии в арсенал политической риторики государства.

«Будет очерчена какая-то «красная линия». Будет сказано, что, если ее перейти, тактическое ядерное оружие будет применено. Думаю, Запад готовится к такому развитию событий», — сказал Владимир Васильев.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал применение тактического ядерного оружия США маловероятным. По его словам, Вашингтон вряд ли «дойдет до самоубийства».

«Безусловно, нельзя недооценивать данную ситуацию. Это угроза не только России, но и европейскому континенту, мировому сообществу в целом. Эскалация напряженности, усиление ядерного потенциала, его географическое распространение — это звенья цепи, которые влекут за собой приближение к той катастрофе, которая может произойти по вине США. К сожалению, их шаги показывают безответственность политики руководства США по отношению к мировому сообществу», — сказал депутат «Газете.Ru».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также выразил мнение, что

США никогда не пойдут на применение ядерного оружия, потому что понимают, что за применением тактического ядерного оружия последует применение баллистического ядерного оружия, которое ударит по ним самим.

«Для США все происходящее — коммерция. Создание из России агрессора — это нагнетание обстановки в Европе, чтобы НАТО продолжала вооружаться, что играет на руку США. Любые размещения в любой стране — на коммерческих условия. Все дальнейшие разговоры о необходимости вооружения играют на руку США. Пока США находятся по ту сторону океана, у них все прекрасно. Их не интересует ни Европа, ни то, что происходит с нашими братскими народами, они заинтересованы в том, чтобы этот конфликт разрастался. Они его подожгли и продолжают разжигать», — сказал он «Газете.Ru».

Россия не угрожает США, но они пытаются таким образом намекнуть на угрозу Москве, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Мы никогда не применяли ядерное оружие, а они знают, что это такое, Хиросиму никто не отменял. Я не хочу допускать такую вероятность и даже думать о возможности применения оружия. Но у них никогда не было барьера в применении ядерного оружия, а у нас есть, мы так с человечеством поступить не можем», — сказала депутат «Газете.Ru».