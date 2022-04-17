«Главное — трофеи»: что показывают на выставке «НАТО. Хроника жестокости»

Посетительница на выставке «НАТО. Хроника жестокости» в Государственном центральном музее современной истории России, 4 апреля 2022 года

В московском Музее современной истории уже больше недели идет выставка «НАТО. Хроники жестокости». «Газета.Ru» ознакомилась с экспозицией и попросила организаторов объяснить, в чем ее смысл.

Досуг с НАТО

Около 5 тыс. человек посетили выставку «НАТО. Хроника жестокости», которая проходит в Музее современной истории в Москве. Организаторами мероприятия выступили Российское историческое общество, МГИМО и ассоциация исторических парков «Россия — Моя история».

Помимо выставки о НАТО, Музей современной истории предлагает посетителям экспозиции о Чапаеве, Пушкине и татарах. Но посмотреть на «жестокость» Североатлантического альянса можно бесплатно — достаточно обратиться в кассу за билетом.

Экспозиция начинается со зловещего гула. Характерный звук пикирующего бомбардировщика сопровождает посетителей по всему периметру зала. Выставка, к слову, компактно разместилась в небольшом помещении, которое можно обойти за 10 минут.

Первыми в глаза бросаются красочные муралы, изображающие жертв натовской агрессии: испуганные взгляды, вскинутые вверх руки, измученные детские лица. Страданиям детей в экспозиции выделено особое место. Редкий информационный стенд не содержит фотографию ребенка, столкнувшегося лицом к лицу с войной.

Открывала экспозицию сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Она уверена: гражданам, особенно молодым людям, нужно напомнить историю взаимоотношений России со странами НАТО, поскольку в школах на эту тему практически не говорят.

Цунаева надеется, что выставка отправится в турне по российским регионам.

«Заинтересованность регионов есть. В этом виде выставка не сможет путешествовать. Те же изображения на стенах нельзя транспортировать. Но информационный материал можно растиражировать», — рассказала она корреспонденту «Газеты.Ru».

Хроника злодейства

Организаторы начинают отслеживать «хронологию жестокости» с ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Агрессия НАТО началась с облучения двухлетней японской девочки, которая после бомбардировок страдала лейкемией, рассказывает экскурсовод компании пожилых мужчин.

За Хиросимой следует краткий экскурс в историю создания альянса. Текст сопровождается архивными фото протестующих против НАТО. На одном из них полиция задерживает итальянскую молодежь, которая потребовала от правительства выйти из альянса.

«Их требования, конечно, не увенчались успехом», — говорит экскурсовод.

Фото антивоенных демонстраций встречаются и на других стендах. Основной мотив, по-видимому, заключается в том, что членство НАТО было навязано странам, не желавшим попадать под опеку Вашингтона и Брюсселя.

Настоящая трагедия развернулась на стендах, рассказывающих о развале Югославии и последующей войне на Балканах.

Экспозиция выглядит несколько разрознено: в роли коллективного врага поочередно выступают США, НАТО и Украина.

Исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский объясняет: это только начало, будут более детальные экспозиции. С точностью можно сказать одно — Россия борется с украинскими неонацистами, которых «взращивали на протяжении восьми лет специально для противостояния РФ».

«НАТО впрямую оказывает им [украинцам] поддержку. Не просто участвуют в культивировании ненависти, но и поставляют средства связи, например. Самое главное, что на этой выставке — трофейные атрибуты украинских неонацистов и самые современные натовские средства связи», — считает Могилевский.

Эхо войны

Смысловым и эмоциональным ядром выставки организаторы сделали «трофеи», добытые российскими войсками в ходе специальной военной операции на территории Украины. О взаимоотношениях НАТО и украинских властей авторы рассказали сразу на двух стендах. Согласно их версии, Украина планомерно превращалась в антироссийский плацдарм еще с 1990-х.

«Трофеи», по большей части американского или британского производства, были аккуратно уложены в стеклянные витрины. На каждой — краткая характеристика и обстоятельства, при которых тот или иной предмет оказался в руках российских солдат.

По словам Константина Могилевского, военные трофеи доказывают, что Россия противостоит не только неонацистам, но и НАТО, которое слишком явно выдвигает претензии на мировое господство.

«Это история о стремлении к господству. Начиная с Александра Македонского, мания содержать мир под контролем проявляется в ту или иную эпоху. Но история показывает, что все попытки установить мировое господство проваливаются», — объяснил он.

Неподалеку от витрин организаторы поставили два гранатомета NLAW, также захваченные в ходе российской специальной военной операции на Украине. Установки не сходили со страниц мировых изданий в последние недели, символизируя военную помощь Запада Украине.

Иди и смотри

На выходе посетителей ждет гостевая книга. К концу недели неравнодушные граждане исписали четыре полные страницы. Отзывы встречаются разные: от восторженных до критических. В глаза бросается обилие детского неуклюжего почерка. Один детсадовец пишет, как пришел на выставку вместе со своим дедушкой в день рождения. Им понравилось.

«Мы должны держать открытыми глаза на то, что происходит рядом с нашими границами. И там реально гибнут люди, гибнут дети, которые находятся в заложниках неонацистских формирований», — уверен Могилевский.

Ближе к обеду ко входу в музей подтянулась группа учеников начальных классов. Первым делом они ринулись к пушке времен Октябрьской революции. Учителя и родители выстроились в шеренгу и начали выстраивать композицию для памятного снимка. Дети обступили орудие со всех со сторон и начали позировать.

«В нормальное время стоило бы детей поберечь от демонстрации военных трофеев. Но сейчас они должны видеть ситуацию так, как она есть. Это шире военно-патриотического воспитания.

Мы должны говорить друг другу правду, даже если она ужасная, трагическая, неприятная или горькая. Только тогда победим», — заключил Константин Могилевский.