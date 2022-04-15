Две «Волги», одна «Нива» и прицеп «Скиф». Опубликована декларация Путина за 2021 год

Владимир Путин и купленный им внедорожник «Нива» в государственной резиденции «Ривьера-6» в Сочи, 2009 год

15 апреля на сайтах Кремля, правительства и обеих палат парламента были опубликованы декларации о доходах за 2021 год. Президент Владимир Путин заработал 10,2 млн руб., что ненамного превышает задекларированный в 2020-м доход — 9,99 млн руб. Самым богатым чиновником Кремля стал помощник главы государства, главный переговорщик с Украиной Владимир Мединский. Самым богатым в кабмине оказался министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заработавший почти 705 млн руб. Среди депутатов и сенаторов лидирует Валерий Пономарев, задекларировавший более 4 млрд руб.

Президент Владимир Путин в 2021 году заработал 10 млн 202 тыс. 616 руб. Сведения о доходах, расходах и имуществе российского лидера опубликованы на сайте Кремля.

В позапрошлом году доход президента был чуть ниже — 9 млн 994 тыс. руб.

Политику принадлежат квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м). В пользовании Путина также находятся квартира (153,7 кв. м) и гаражное место (18 кв. м). В автопарк президента входят раритетные автомобили ГАЗ М21 (2 штуки), внедорожник «Нива», а также автомобильный прицеп «Скиф».

Сведения о доходах и имуществе глав государства, а также членов их семей, председателя правительства, министров, работников кремлевской администрации, полпредов президента в округах, депутатов Госдумы и членов СФ публикуются с 2009 года. С 2013 года чиновники и парламентарии должны также отчитываться не только о доходах, но и о крупных тратах.

Наибольший доход Путин задекларировал в 2017 году — более 18,7 млн руб., тогда он продал земельный участок в 15 соток. В 2019 году президент заработал 9,72 млн руб., в 2018 году — почти 8,65 млн руб., в 2016 году — 8,86 млн руб., в 2015 году — почти 8,9 млн руб., в 2014 году — 7,6 млн руб., в 2013 году — 3,6 млн руб.

Декларацию политик подал до 1 апреля.

Кто самый богатый в правительстве

Премьер-министр Михаил Мишустин задекларировал доход за 2021 год в размере 18 млн 321 тыс. 716 руб. В 2020-м его заработок составлял 19,8 млн руб.

Доход жены Мишустина за 2021 год — 63,8 млн руб. Супруги и их общий сын владеют земельным участком площадью 5500 кв. м, жилым домом 861,2 кв. м и квартирой 141,6 кв. м. Владлене Мишустиной принадлежит также автомобиль Ford Kuga.

По уровню дохода места в правительстве распределились следующим образом:

▪️ министр промышленности и торговли Денис Мантуров — 704,664 млн руб. (740,413 млн руб. в 2020 году);

▪️ вице-премьер Юрий Трутнев — 392,6 млн руб. (всего 42,3 млн руб. в 2020 году);

▪️ министр транспорта Виталий Савельев — 130,9 млн руб. (359,4 млн руб. в 2020 году);

▪️ министр энергетики Николай Шульгинов — 124,6 млн руб. (201,7 млн руб. в 2020 году);

▪️ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев — 121 млн руб. (133,1 млн руб. в 2020 году).

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ранее входивший в первую пятерку, задекларировал только 45,7 млн руб. (против 142,7 млн руб. в 2020-м).

И в администрации президента

Как следует из декларации о доходах сотрудников администрации президента (АП), о наибольших доходах в 2021 году отчитался помощник главы государства Владимир Мединский. Он задекларировал доход в 106,8 млн руб.

Первый заместитель главы АП Сергей Кириенко заработал 27,28 млн руб. (30,56 млн руб. в 2020-м).

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отчитался о доходах в размере 14,5 млн руб. (в 2020 году Песков задекларировал доход в 12,527 млн руб.). Его супруга Татьяна Навка заработала 218,5 млн руб.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев задекларировал доход в 8,35 млн руб. (18,1 млн руб. в 2020 году). Светлана Медведева ничего не заработала.

Доход главы АП Антона Вайно — 11,6 млн руб. (в 2020 году — 12,2 млн руб.).

А в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в декларации за 2021 год указал доход в 65 млн руб. (84,04 млн руб. в 2020 году). Ему принадлежат участок под дачное строительство площадью 8320 кв. м, жилой дом площадью 989,2 кв. м, два гостевых дома, квартира в 174,3 кв. м, машино-место, две нежилые и две хозяйственные постройки, а также теплица и очистное сооружение.

Самым богатым депутатом стал Владимир Блоцкий, представляющий глубоко дотационную Кировскую область. Он заработал 3 млрд 520 млн руб.

На втором месте — глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев с 2 млрд 475 млн руб. Замыкает тройку Леонид Симановский с доходом почти 1 млрд 689 млн руб.

И в Совфеде

Самым богатым сенатором стал Валерий Пономарев, который заработал в 2021 году 4 млрд 217 млн руб.

На втором месте по величине дохода оказался карельский сенатор Игорь Зубарев (2 млрд 138 млн руб.), на третьем — второй сенатор от Камчатки Борис Невзоров (286,44 млн руб.).

Спикер СФ Валентина Матвиенко заработала в 2021 году 14,66 млн руб. В 2020 году ее доход был на два с лишним миллиона рублей больше.

Ей принадлежат дачный земельный участок площадью 3,66 тыс. кв. м, дачный земельный участок площадью 2,77 тыс. кв. м., дача площадью 729,4 кв. м и нежилое помещение (хозблок) площадью 255,4 кв. м. Также Матвиенко владеет квартирой площадью 290,3 кв. м, машино-местом, тремя нежилыми зданиями и одним объектом незавершенного строительства.