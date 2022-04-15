Не верь, не празднуй, не смотри: зачем Молдавия запрещает георгиевскую ленту и советские фильмы

В Молдавии парламентское большинство прозападной партии «Действие и солидарность» накануне запретило георгиевскую ленточку, а также литеры V и Z. Кроме того, под недавние запреты угодили советские военные фильмы и российские новости. Против действий властей выступает фракция коммунистов-социалистов бывших президентов Владимира Воронина и Игоря Додона, который уже призвал избирателей 9 мая специально выйти с запрещенным символом. Кроме того, резкий антироссийский курс Кишинева еще больше отдаляет его от Гагаузии и непризнанного Приднестровья. «Газета.Ru» — о ценностном расколе в Молдавии.

Вручим штрафы президенту

Оппозиционная «Партия социалистов» Молдавии провела 15 апреля акцию протеста с участием депутатов парламента во втором по величине городе страны — Бельцы.

Поводом недовольства стал запрет на георгиевскую ленточку парламентом страны, где большинство занимает прозападная партия «Действие и солидарность» (ее основатель — действующий президент Майя Санду).

Теперь по Кодексу о правонарушениях добавили наказание штрафами или общественными работами за изготовление, хранение, сбыт и публичное использование символа Дня Победы. Так, физическим лицам за ношение георгиевской ленточки придется заплатить от $245 до 490, чиновникам — от $490 до 980, юридическим лицам — от $490 до 1630.

Заодно в стоп-лист попали символы «Z» и «V».

По мнению главы юридической парламентской комиссии Олеси Стамате, необходимость запрета связана с тем, что все перечисленное используется «для пропаганды войны на Украине».

При этом она добавила, что меры не коснутся людей, у которых георгиевская лента — часть воинской награды.

Лидеры оппозиционной левой коалиции, — бывшие президенты Молдавии Владимир Воронин (коммунисты) и Игорь Додон (социалисты). Первый обвинил власти в «преступлении», а второй прямо призвал избирателей на нарушение этого запрета в День Победы. Оппозиция также пообещала оказать юридическую поддержку всем, кого попытаются оштрафовать за ношение ленточки, а сама уже обратилась в Конституционный суд.

«9 Мая все выходим на Марш Победы с георгиевской ленточкой! А штрафы, если власти все-таки пойдут на это, пойдем все вместе, десятки тысяч человек, и вручим [премьер-министру] Наталье Гаврилице и Майе Санду!», — написал Додон.

С 2017 года в Молдавии 9 мая одновременно отмечают не только День Победы, но и День Европы. И нынешние власти делают шаги для снижения значимости первого праздника — та же Гаврилице призвала на фоне спецоперации на Украине не праздновать его масштабно, чтобы «не пропагандировать ненависть». Она добавила: молдаванам стоит подумать о том, что их объединяет. По ее мнению, это, например, евроинтеграция.

Додон считает, что нынешняя «марионеточная власть» может вскоре попытаться запретить весь алфавит, кроме трех букв — PAS (латинская аббревиатура партии «Действие и солидарность»). При этом политик, которого считают пророссийским, призвал придерживаться нейтралитета в конфликте России и Украины.

Накануне в беседе с «Газетой.Ru» депутат молдавского парламента от социалистов Владимир Односталко назвал принятое решение «позором» власти, так как, по его мнению, для большинства жителей страны георгиевская лента — важный символ.

«Подобная ситуация не укладывается в голове ни у одного здравомыслящего гражданина республики Молдова. Большинство граждан республики имеют в семье деда, прадеда или другого родственника, который воевал против фашизма, воевал за свободу и чтит эти символы наряду с другими», — сказал он.

Среди возможных мотивов партии «Действие и солидарность» Односталко выделил влияние внешних партнеров, которые «намекают, что пора бы разобраться с русским миром».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также увидели в запрете важных для пророссийски настроенных людей символах, как минимум, желание власти угодить западным странам.

Так, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал запрет георгиевской ленточки «запросом Запада на запрет всего российского».

«Молдавская власть ведь очень прозападная и одновременно антироссийская. Она должна эту повестку выполнять, и она ее выполняет. Кроме того, они пытаются категорически избавиться от влияния нынешней оппозиции на политические процессы, и будут продолжать двигаться в этом направлении», — уверен он.

При этом эксперт считает, что исключение, которое оставили для орденов, содержит весьма общую трактовку, и в теории его можно использовать как своеобразную правовую лазейку.

Приднестровский политолог Андрей Сафонов согласился в беседе с «Газетой.Ru», что скорее всего, действия PAS — лишь исполнение решений, которые были приняты на Западе.

«Трудно утверждать, что это руководство является полностью самостоятельным — Молдавия в этом плане повторяет путь, например, стран Прибалтики.

Сейчас, мне кажется, американцы и европейцы делают так, чтобы на всем постсоветском пространстве за исключением России, Белоруссии и некоторых других стран, произошел полный историко-культурный разрыв с советским прошлым.

И нынешнее руководство Молдавии не обращает внимания на мнение населения по многим вопросам, хотя ее престиж уже, безусловно, упал», — сказал он.

Отменяйте без нас

Владимир Брутер считает, что раскол общества в Молдавии «существовал, существует и будет существовать всегда», и подобные запреты не заставят одну часть общества отречься от своих убеждений.

«Примерно одинаковые части молдавского населения являются прозападными и пророссийскими. Это не изменит ни запрет георгиевской ленточки, ни какие-либо другие такого рода действия. И те люди, которые считают, что Молдавия должна ориентироваться на Россию, никуда не денутся», — уверен он.

При этом реальных рычагов повлиять на власти у недовольных не так много, считает Брутер.

«А как они могут что-то противопоставить этому? Могут разве что надеть георгиевскую ленточку, а их попытаются оштрафовать. Думаю, такие случаи будут. Но каким образом можно противостоять парламенту, который принимает законы? Разве что неомайданами, но думаю, что это не тот случай. К тому же это западные технологии, поэтому не думаю, что это будет иметь место. Но, безусловно, на 9 мая многие наденут георгиевские ленточки», — говорит он.

Чувствительные запреты едва ли помогут Майе Санду и в реинтеграции неподконтрольного ей Приднестровья, — президент выступает против федерализации страны и «мягкого подхода» в переговорах. К примеру, она хочет добиться вывода оттуда российского миротворческого контингента, после чего, по ее мнению, стороны смогут найти общий язык.

Но пока что президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский высказал очередное возмущение, подчеркнув, что запрет на символ Дня Победы «не отражает позиции всего молдавского народа». Кроме того, он пригласил «честных и порядочных людей» отпраздновать в этом году 77-ю годовщину героической победы в Великой Отечественной войне.

Более того, чуть ранее с просьбой отменить новый запрет выступили и депутаты парламента Гагаузской автономии Молдавии — в их декларации отмечается, что запрет георгиевской ленточки вносит раскол в общество и де-факто вводит политическую цензуру.

Кроме того, гагаузы обеспокоены негативным эффектом новых поправок на отношения с Россией. Жители этого региона традиционно выступают за сближение с Москвой — в феврале 2014 года более 98% участников местного референдума высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз, в который тогда входили Россия, Белоруссия и Казахстан.

А что еще нельзя

На повестке дня парламента старый добрый запрет на трансляцию контента российского телевидения, включая советские военные фильмы. Подобная практика существовала с 2017 по 2020 годы. Тогда, например, телеканал «РТР-Молдова» штрафовали примерно на $5 тыс. за показ московского парада Победы 9 мая. Однако Игорю Додону перед своим уходом с поста президента удалось этот закон отменить.

Теперь «закон о цензуре», как его называет оппозиция, возвращается, — он принят пока в первом чтении. Формально запреты будут касаться ретрансляции аналитических и информационно-политических передач, художественных и документальных фильмов военной тематики из стран-неучастниц Европейской конвенции трансграничного телевидения, среди которых и Россия. В ходе парламентской дискуссии выяснилось, что под запрет попадает, к примеру, и получивший в 1958 году главный приз в Каннах фильм «Летят журавли».

Но нынешний законопроект, помимо прочего, предполагает и расширение полномочий силовой структуры Службы информации и безопасности. Теперь поставщики онлайн-контента в Молдавии будут обязаны по ее указанию удалять контент, который она расценит как «дезинформацию» или блокировать сайты, а сами распространители фейков по ТВ и радио будут платить штрафы.

Брутер считает, что резкой общественной реакции на новые законы не последует еще и потому, что молдавская политическая жизнь, по его оценке, заморожена до окончания военной операции на Украине. При этом он напомнил, что от нейтрального статуса в Молдавии пока никто отказываться не собирается.

Сафонов добавил, что в Приднестровье абсолютно не воспринимают решения Кишинева как руководство к действию.

«У нас будут и георгиевские ленточки, и бессмертный полк, и парад Победы, и, конечно, мы будем смотреть советские фильмы — какие бы решения ни принимались в Кишиневе», — заключил он.