«Надо бить по эшелонам»: где пролегает для Москвы красная линия в поставках оружия Украине

В Германии выступили против поставок Украине «тяжелых вооружений», не исключив, что этот шаг может сделать Запад «целью» России. С точки зрения Берлина, угрозу создаст передача современных танков, чего активно требует Киев. При этом в России «красные линии» оценивают по-разному, считая, что в первую очередь неприемлемы поставки Украине современных самолетов или ударных высокоточных систем. Какое оружие для Киева может привести к жесткому ответу Москвы — в материале «Газеты.Ru».

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что не поддерживает быструю отправку Украине немецких танков. По его словам, передача Киеву тяжелых вооружений может создать определенные риски для Евросоюза и НАТО, пока продолжается российская спецоперация на украинской территории.

«Тяжелое вооружение является синонимом танков, и все страны НАТО до сих пор исключали это, чтобы самим не стать целью (России).

НАТО будет постоянно переоценивать ситуацию, в зависимости от хода боевых действий, и тогда это (поставки тяжелых вооружений) будет обсуждаться внутри НАТО. Для Германии правильно действовать в единстве со своими партнерами в этом вопросе», — добавил Хабек.

Комментарий вице-канцлера ФРГ поступил на фоне очередного призыва Украины в НАТО и ЕС о поставке стране тяжелых современных вооружений, которых альянс и объединение последовательно избегали с начала операции России. В частности, стороны так и не смогли согласовать отправку Киеву истребителей, поскольку это создавало риск по втягиванию Запада в украинский конфликт.

Определенную современную технику Украина все же получает, но это преимущественно касается условно легкого вооружения. К примеру, стрелкового оружия, переносных ПЗРК Javelin и Stinger, бронежилетов и машин гражданского назначения. Пока согласие партнеров Киева по какому-либо тяжелому вооружению в основном заключается в отправке советской техники. Как отмечает Politico, такое решение связано как с угрозой втягивания НАТО в конфликт, так и с тем, что старая техника не требует серьезного обучения для украинских солдат.

Москва же в целом последовательно критикует накачку Украины оружием со стороны Запада, которая началась еще до российской спецоперации под предлогом угрозы «вторжения России», за создание рисков для эскалации украинского кризиса. Кроме того, в Кремле указывали, что поставки вооружений Киеву не способствуют успеху в российско-украинских переговорах.

Каковы красные линии России

Опрошенные «Газетой.Ru» представители Федерального собрания по-разному оценивают, при поставках какого именно вооружения Украине со стороны Запада Россия решит нанести жесткий ответ. Так, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков считает, что «красной линией» для России может стать поставка современных видов вооружения Украине.

«В частности, это касается современных самолетов и танков. Западные страны уже приближаются к этой линии, поскольку поставляют Киеву современное противотанковое и противовоздушное вооружение. То есть пускаются во все тяжкие и своими действиями осуществляют эскалацию конфликта.

Запад готов воевать с Россией руками украинцев, как говорится, до последнего гражданина Украины. Не исключено, что страны, которые поставляют вооружение на украинскую территорию, могут получить определенный ответ за свои действия. Каким он будет и когда — сказать сложно. Тут стоит подождать официального заявления Минобороны России», — добавил сенатор.

В то же время заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин уверен, что любое вооружение — хоть легкое, хоть тяжелое, — поставляемое Украине, может нанести ущерб вооруженным силам России.

«Поэтому абсолютно любой вид вооружения требует от Москвы принятия соответствующих мер, предотвращающих его поставки для ВСУ. Россия ведет специальную военную операцию для освобождения украинской территории от фашистского режима и нацистов. И те, кто поставляют оружие Украине, являются пособниками и соучастниками этого режима.

Нам пора от заявлений предупреждающего характера переходить к конкретным действиям. В частности, нанести превентивные удары по инфраструктуре Украины, в том числе транспортной. То есть по дорогам, мостам и аэродромам. Одновременно с этим следует наносить удары по самим эшелонам с вооружениями на территории страны», — подчеркнул депутат.

При этом эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Фролов не исключил, что в первую очередь красной линией для Москвы будет поставка Украине ударных дальнобойных высокоточных систем.

«В США не исключали, что могут поставить Киеву системы, которые позволят наносить удары по российской территории. Кроме того, красной линией могут стать и самолеты, если они будут базироваться в странах НАТО и совершать боевые вылеты над Украиной», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Можно ли перекрыть поставки

Основным хабом для передачи оружия Украине от стран Запада с началом операции России стала Польша. До боевых действий поставки проходили по воздуху, но затем были переведены на автомобильное или железнодорожное сообщение.

По информации польской газеты Polityka, приоритет идет на перевозки по дорогам, поскольку путь по железным дорогам частично затруднен.

С точки зрения обозревателей издания, это фактически исключает возможность поставок тяжелых вооружений — так как проще всего это сделать по воздуху, что практически невозможно в нынешних условиях.

Попадающее на Украину оружие российская сторона зачастую отслеживает и ликвидирует. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, Москва будет и дальше пресекать любые попытки западных стран замедлить российскую специальную операцию.

«Предупреждаем, что американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей», — отметил дипломат в интервью ТАСС.

Однако может ли Россия как-либо перекрыть поставки оружия Украине в целом — вопрос открытый. Как заявил «Газете.Ru» заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, на данный момент Киев в основном получает в больших количествах индивидуальное оружие и боеприпасы.

«Их поставки перекрыть достаточно сложно, поскольку вооружение попадает в страну преимущественно обычным автомобильным коммерческим транспортом — выявить его на фоне общего транспортного потока довольно проблематично.

К тому же, Россия в целом избегает нанесения ударов по гражданским целям. В таких условиях перекрыть поток этого малого вооружения можно с помощью захвата пограничных переходов на Западной Украине. Что касается поставок какой-либо тяжелой техники, то ее тайно перевезти невозможно. И тут ничто особо не мешает наносить удары по эшелонам, если их будут переправлять по железной дороге или своим ходом», — резюмировал эксперт.