«Все конгрессмены США подвергнуты листированию». Как выглядят зеркальные санкции Москвы

МИД РФ объявил о санкциях в отношении 398 членов палаты представителей Конгресса США и 87 канадских сенаторов. Старшего дипломата посольства Чехии в Москве объявили персоной нон грата. Подробнее о зеркальных ограничительных мерах Москвы — в материале «Газеты.Ru».

Россия вводит «зеркальные санкционные ограничения» в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в среду, 13 апреля.

Соответствующие меры вводятся «в порядке реакции на очередную волну антироссийских санкций, введенных администрацией президента США Джо Байдена 24 марта против 328 депутатов Госдумы, что с учетом прежде внесенных в черный список российских парламентариев составляет практически весь ее состав», отмечается в тексте.

«Указанные лица, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты американского Конгресса, вносятся в российский стоп-лист на постоянной основе. Вместе с другими действующими законодателями, кому, как спикеру Нэнси Пелоси, въезд в РФ был закрыт ранее, «листированию» на основе взаимности подвергнуты все конгрессмены США», — уточнили в ведомстве.

Россия в качестве ответа на санкции США вскоре объявит о новых мерах, которые предполагают расширение числа лиц, внесенных в стоп-лист, а также о других шагах, проинформировали в МИД.

Кроме того, в качестве ответной меры на внесение в черный список всего состава Совета Федерации, Россия ввела ограничения против 87 канадских сенаторов.

«В связи с решением властей Канады, объявивших 24 марта о внесении всего состава Совета Федерации в черный список лиц, на которых распространяются санкционные ограничения, включая запрет на въезд в страну, на основе взаимности вводятся контрмеры против действующих сенаторов канадского парламента», — указали на Смоленской площади.

«Указанные лица внесены на постоянной основе в российский стоп-лист в порядке реакции на враждебные шаги, предпринимаемые Оттавой, которая вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса нынешней администрации США», — утверждают в министерстве.

В пресс-релизе также говорится о «зависимом характере» канадской внешней политики и отмечается, что продолжение «недальновидной линии Оттавы способно лишь увеличить ущерб российско-канадским отношениям». В ближайшее время РФ объявит новые контрсанкции в отношении Канады.

Полный список американских и канадских законодателей, попавших под санкции Москвы, публикует ТАСС.

Добавим, что 13 апреля старшего дипломата посольства Чехии в Москве объявили персоной нон грата после высылки советника-посланника посольства РФ в Праге. Чешский дипломат должен покинуть Россию до конца дня 16 апреля, передает «Новая газета. Европа» в своем Telegram-канале.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ на это США, Канада, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, более половины (60% или примерно $350 млрд) золотовалютных резервов России, как утверждает глава МИД Великобритании Лиз Трасс, оказались заморожены.