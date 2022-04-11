Пакистан меняет премьеров и протестует. При чем здесь США, Китай и Россия

В Пакистане политический кризис достиг кульминации — вместо отстраненного премьер-министра Имрана Хана назначен представитель одной из влиятельнейших династий страны Шахбаз Шариф. При этом бывший глава правительства призывает своих сторонников к уличным протестам, поскольку уверен, что в его отставке виноваты американцы, которые таким образом якобы отомстили ему за независимую внешнюю политику. «Газета.Ru» разбиралась в причинах смены пакистанской власти.

Кто теперь власть

11 апреля Национальное собрание Пакистана (нижняя палата парламента) утвердило премьер-министром 70-летнего лидера партии «Пакистанская мусульманская лига» Шахбаза Шарифа. На этом посту он сменил отстраненного накануне Имрана Хана, в поддержку которого на улицах проходят многотысячные митинги.

Смена главы правительства стала возможной лишь со второго раза, после развала коалиции, состоявшей из партии Хана «Движение за справедливость» («Техрик-и-Инсаф») и «Движения Муттахида Кауми». Оппозиция после этого смогла добрать необходимые 172 голоса в парламенте для вотума недоверия премьеру.

«Пакистан стал независимым государством в 1947 году, но сегодня снова начинается борьба за свободу против иностранного заговора со сменой режима. Народ страны всегда защищает свой суверенитет и демократию», — написал Хан в Twitter после отстранения. Его партия накануне избрания нового премьера решила вовсе выйти из состава парламента.

Новый премьер — представитель одного из двух самых влиятельных кланов, младший брат другого неоднократного премьер-министра Наваза Шарифа. Последний его уход в 2017 году произошел по решению Верховного суда из-за коррупционных скандалов. После это Наваз уехал жить в Лондон, а на родине ему грозит 10-летний тюремный срок, который, возможно, будет пересмотрен после прихода к власти его брата.

А сместить «несистемного» Хана, который превратился в политика из суперзвезды крикета, у Шарифов получилось в кооперации с другим влиятельным кланом страны — Бхутто, который контролирует «Пакистанскую народную партию». И общая цель объединила две давно враждующих партии настолько, что, по данным ряда СМИ, сын бывшего президента Билавал Бхуто Зардари может получить пост главы МИД в правительстве Шарифов.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников сказал «Газете.Ru», что нынешние события показали, что мусульманская элита снова возвращается к правлению в Пакистане.

«Пакистан возвращается к традиционному правлению двух основных партий. Имран Хан был не только новичком в политике, но и внесистемным человеком. Он был совершенно независимым игроком, который на волне своей популярности пришел к власти. Сейчас понятно, что военным удобнее иметь дело с традиционными партиями, потому что они быстро принимают решения — сместить ли того премьера или поддержать», — отмечает говорит аналитик.

Следующие парламентские выборы в Пакистане запланированы на октябрь 2023 года, и пока не появлялось информации о досрочных.

Доцент Институт стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в этой связи отметил «Газете.Ru», что Шахбаз Шариф, скорее, своеобразный «местоблюститель», чем реальный руководитель правительства.

«Поэтому митинги в поддержку Хана могут сыграть свою роль. Учитывая бойкот со стороны правящей партии и давления со стороны масс, все это может просто привести к досрочным выборам. И тогда надо будет говорит о новом раскладе. Просто сейчас нынешний премьер полной легитимностью не обладает», — говорит он.

Почему убрали Хана

Оппозиционные партии представили вотум недоверия премьеру еще 8 марта 2022 года в Секретариат нижней палаты парламента. Но 3 апреля вице-спикер Касим Хан Сури сорвал голосование по этому вопросу, защищая, по сути, позицию Хана. С его точки зрения, попытка сменить главу правительства — в интересах внешних сил и противоречит Конституции страны.

Затем Хан постарался перехватить инициативу в свои руки и попробовал распустить парламент, чему воспротивился уже Верховный суд: он признал это незаконным и потребовал все-таки провести голосование по вотуму недоверия, которое и стало судьбоносным.

Среди официальных причин вотума недоверия Имрану Хану — неэффективная экономическая политика и неконтролируемая инфляция.

Бывший же премьер настаивает, что в смене власти в Пакистане замешаны внешние силы. И решающей каплей здесь могла стать поездка Хана в Москву 23–24 февраля.

К слову, у Москвы и Исламабада есть крупные совместные проекты, где флагманом считается утвержденный еще в 2015 году газопровод «Пакистанский поток», который, впрочем, пока так и не начали строить.

Пакистан занял нейтральную позицию в конфликте на Украине, а Хан довольно грубо, по информации The Times, ответил западным послам, призывавшим осудить Москву: «Вы что о нас думаете? Что мы ваши рабы, которые сделают все, что им скажешь?»

Главным же партнером Пакистана давно стал Китай, — крупнейший торговый партнер и крупнейший источник иностранных инвестиций для страны. Например, реализация нескольких проектов под общим названием Китайско-пакистанский экономический коридор привлек в страну инвестиций на $25,4 млрд.

Среди авторов возможного плана по отстранению от власти Хан называет замгоссекретаря США по вопросам Центральной и Южной Азии Дональда Лу, который предлагал пакистанскому послу отменить визит Хана в Москву. Американская сторона утверждения о спецоперации по смене власти в Пакистане категорически отвергает: в Белом доме их назвали «беспочвенные обвинениями».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись в том, что давление США, вероятнее всего, помогло оппозиции в Пакистане прийти к власти, но не считают это единственной причиной сложившегося политического кризиса.

«Там, где нет никаких внутренних предпосылок, внешнее давление обычно не срабатывает. А Имран Хан, безусловно, бросил вызов застарелой коррупционной системе, хотел побороть клановость, ведь в Пакистане вся политика строилась на противостоянии двух кланов. Он попытался навести порядок с коррупцией, что вызвало, естественно, противодействие.

Плюс к этому — внешнее давление. Хан, как харизматичный лидер вроде Дональда Трампа, то есть с опорой не на бюрократию, а на прямую поддержку масс, позволял себе вести во внешней политике независимую линию, не озираясь на Вашингтон», — объясняет Волхонский.

Сотников же вынес на первое место причин отстранения Хана именно внешний фактор, включая «токсичное» сближение с Россией, а уже затем проблемы экономики.

Стоит отметить, что сейчас за Имрана Хана не стали заступаться военные, от которых в Пакистане по-прежнему зависит очень многое, говорит Волхонский. Эксперт поясняет, что в 2018 году он приходил к власти при их поддержке, но рассорился за годы правления из-за кадровой политики.

И, например, в последние месяцы глава пакистанского генштаба генерал Камар Баджва прямо критиковал внешнеполитический курс, призывая правительство осудить Россию.

«Несмотря на годы демократического правления в Пакистане первостепенную роль играют военные. А популярность Имрана Хана мешала военным, как и его не стандартные решения, — в том числе вопросы, касающиеся сближения с Россией. Он был неудобен. Все эти факторы сыграли против него», — согласен Сотников.

Касательно дальнейшего внешнеполитического курса Пакистана, то эксперты сошлись в том, что большое влияние Китая не исчезнет ни при каких обстоятельствах. С США же отношения вряд ли смогут стать лучше на практике, считает Волхонский.

«Отношения с США могут быть на словах лучше. Но Америке сейчас не до Пакистана. У американской администрации сейчас фактически идет война на три фронта — с Россией, с Китаем и внутренней трамповской оппозицией. В самом же Пакистане, согласно соцопросам, антиамериканские настроения сильнее, чем в соседних странах.

Так что отношения Пакистана и США могут улучшиться на уровне элиты. Но и то, там многое зависеть от того, есть ли у американцев компромат на Шарифов по коррупции, — так что речь может идти не про улучшение отношений, а про улучшение управляемости Пакистаном со стороны Запада», — считает эксперт ИСАА МГУ.

Но при этом при новой власти вполне могут быть пересмотрены отношения с Москвой в сторону уменьшения сотрудничества, включая возможное ужесточение позиции по Украине. Проблемы могут возникнуть и по такому важному вопросу, как переговоры по афганским талибам (организация запрещена в России).

«Я не исключаю того, что будет отдаление от России. Более того, я не исключаю, что те экономические проекты (тот же «Пакистанский поток») могут быть перекрыты. Здесь, конечно, подсуетится Китай. Будет возврат к тесному сотрудничеству с Китаем. Например, по «Пакистанскому потоку», — возможно, Китай может стать главным оператором», — допустил такой вариант Сотников.