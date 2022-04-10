«Это срежиссировано Западом». В Пакистане сместили главу правительства

Парламент Пакистана проголосовал за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану — это решение поддержали 174 депутата 342-местной Национальной ассамблеи. Еще до начала голосования спикер палаты Асад Кайсар подал в отставку со своего поста, заявив, что не может принять участие в «иностранном заговоре с целью сместить премьер-министра». Сам глава правительства неоднократно утверждал, что политический процесс против него якобы инспирирован и финансируется из-за рубежа. Он призвал сограждан 10 апреля принять участие в общенациональной мирной акции протеста.

Нижняя палата парламента Пакистана (Национальная ассамблея) проголосовала за вотум недоверия действующему премьер-министру страны Имрану Хану. Об этом в ночь на воскресенье информирует телеканал Geo TV.

Сообщается, что решение о вотуме недоверия поддержали 174 депутата (общее число мандатов — 342).

«Таким образом, Имран Хан потерял пост премьер-министра Пакистана. По мнению местных обозревателей, новым премьер-министром может стать Шахбаз Шариф, лидер партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) и младший брат известного политика Наваза Шарифа, который трижды был премьер-министром Пакистана», — передает ТАСС.

Политический кризис в Пакистане резко обострился 3 апреля, когда оппозиция инициировала очередную попытку объявить вотум недоверия премьеру, обвиняя Хана в неспособности улучшить экономическую ситуацию и в коррупции. В тот же день президент Пакистана Ариф Алви распустил Национальную ассамблею после того, как вице-спикер Касим Сури заявил, что «проведение такого голосования противоречило бы конституции страны».

Однако уже в четверг, 7 апреля, Верховный суд Пакистана признал противоречащим конституции решение о роспуске Национального ассамблеи и отмене голосования по вотуму недоверия Хану.

Суд потребовал восстановить работу нижней палаты парламента и провести голосование 9 апреля.

В итоге в субботу заседание дважды переносили после консультаций между партиями, а когда оно все же началось, его прервал спикер Асад Кайсар — он подал в отставку со своего поста, заявив, что не может принять участие в «иностранном заговоре с целью сместить премьер-министра».

Вотум недоверия

Выступивший на заседании лидер оппозиции Шахбаз Шариф заявил, что оппозиционные партии «сместят премьер-министра в соответствии с законной и конституционной процедурой».

Имран Хан неоднократно утверждал, что политический процесс против него якобы инспирирован и финансируется из-за рубежа.

Накануне в обращении к нации премьер заявил, что в случае успеха голосования в Национальной ассамблее по вотуму недоверия к власти в стране придет «импортированное правительство», которое он никогда не признает. По его словам, переход власти должен быть осуществлен демократическим путем — через выборы.

Как утверждает Хан, у него нет «денег, собственности или банковских счетов за рубежом», поэтому его решения не подвержены влиянию извне.

«Вся эта драма направлена на то, чтобы убрать одного человека», — пояснил он. Глава правительства призвал сограждан 10 апреля принять участие в общенациональной мирной акции протеста. «Вы должны отстаивать независимость. Это ваша ответственность», — сказал Хан.

Политик также выразил мнение, что попытка его смещения с поста премьера была срежиссирована Западом «за несколько месяцев» до внесения оппозицией предложения о вотуме недоверия. Говоря об этом, он сослался на бывшего посла Пакистана в США Асада Маджида Хана, завершившего свою работу в этой должности 24 марта.

Ранее стало известно, что Тарик Хан покинул пост председателя комиссии по расследованию заговора, якобы нацеленного на свержение премьер-министра. Отказ генерала от должности председателя последовал, как отмечают СМИ, спустя пару часов после того, как министр информации и телерадиовещания страны Фавад Чоудри объявил об учреждении комиссии, которая должна «разоблачить перед нацией» зарубежных инициаторов и местных исполнителей «иностранного заговора» против главы правительства.