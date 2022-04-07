Спецоперация России на Украине. 43-й день

8:30

Исключение России из Совета по правам человека может стать разрушительным для ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, западные страны «рискуют разрушить фундамент текущей многосторонней системы, которая появилась после Второй мировой войны и уберегает мир от третьей мировой войны».

Генассамблея ООН сегодня рассмотрит вопрос об исключении России из СПЧ. Чтобы исключить РФ, потребуется две трети голосов членов Генассамблеи, в которой состоят 193 страны мира.