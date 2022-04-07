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Политика

Спецоперация России на Украине. 43-й день

Онлайн-трансляция 43-го дня российской военной операции на Украине

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Танкист народной милиции ДНР на одной из улиц Мариуполя

Танкист народной милиции ДНР на одной из улиц Мариуполя

Сергей Бобылев/ТАСС
ООН призвала расследовать нарушения прав человека на Украине после сообщений о расправе над российскими военнопленными. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили в Брюсселе предоставление дополнительной военной помощи Киеву. Посол РФ в США назвал американские санкции против российских банков прямым ударом по простым россиянам, а в Белом доме сообщили о намерении лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:51

США и ЕС обсудили на министерской встрече в Брюсселе пути усиления давления на Россию и планы предоставления Украине дополнительной военной помощи.

8:49

8:45

⚡️Джо Байден подписал указ о запрете предоставления некоторых услуг лицам в России. Президент США также запретил новые инвестиции в российскую экономику.

8:43

Конгрессмены США приняли законопроект о расследовании военных преступлений на Украине.

Документ предполагает, что президент США должен «представить Конгрессу доклад об усилиях правительства Соединенных Штатов по сбору, анализу и хранению улик и информации, касающейся военных преступлений и каких-либо других жестокостей», совершенных на Украине.

8:40

Сенат Чехии не разрешил добровольцам участвовать в конфликте на Украине.

8:35

8:32

Посла России Олега Степанова вызвали в МИД Канады из-за ситуации в Буче. Он отметил, что состоявшийся диалог «с точки зрения атмосферы был профессиональным и корректным разговором».

8:30

Исключение России из Совета по правам человека может стать разрушительным для ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, западные страны «рискуют разрушить фундамент текущей многосторонней системы, которая появилась после Второй мировой войны и уберегает мир от третьей мировой войны».

Генассамблея ООН сегодня рассмотрит вопрос об исключении России из СПЧ. Чтобы исключить РФ, потребуется две трети голосов членов Генассамблеи, в которой состоят 193 страны мира.

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Заседание Генассамблеи ООН, 2 марта 2022 года

Заседание Генассамблеи ООН, 2 марта 2022 года

Carlo Allegri/Reuters
8:25

Посол Украины в ФРГ заявил, что Киев не просил о секретности в вопросе поставок оружия.

Андрей Мельник подчеркнул, что в настоящее время «нет открытого диалога о том, что нужно Украине». Ранее глава Минобороны ФРГ обосновала нежелание раскрывать данные о поставках оружия просьбами украинской стороны.

8:22

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал американские санкции против Сбербанка и Альфа-банка прямым ударом по простым гражданам России.

8:20

Минобороны опубликовало кадры движения боевой техники по понтонной переправе через реку Северский Донец.

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