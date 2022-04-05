ЕС закроет границы для российских грузовиков

Еврокомиссия вынесет на рассмотрение новые санкции против России, среди которых запрет на въезд в ЕС для российских судов и грузовиков, говорят источники WSJ, Bloomberg и Reuters. Также в планах ограничение импорта и экспорта, в том числе запрет на ввоз российских угля и химикатов. В МИД Франции уточнили, что новые санкции нужны в связи с событиями в украинской Буче.

Европейская комиссия (ЕК) подтвердила, что в пятый пакет санкций против РФ могут войти ограничения в сфере торговли, транспорта, энергетики.

«Что касается пятого пакета санкций, он не только об энергетике. Это широкий пакет санкций, покрывающий различные секторы, больше персональных санкций, торговые санкции, санкции в транспортном секторе, но также санкции, касающиеся энергетики, в частности, угля», — сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровски.

Он уточнил, что окончательная версия новых санкций еще не согласована. Для введения ограничительных мер нужно единогласное согласие 27 стран-членов ЕС.

ЕК предложит ввести новые «масштабные санкции» во вторник, 5 апреля, передает Reuters со ссылкой на источник в ЕС.

Ограничительные меры, по данным The Wall Street Journal, коснутся российских автомобильных и грузовых перевозчиков. По информации Reuters, въезд в ЕС закроют не только грузовикам, но и российским судам. Как передает Bloomberg, запрет коснется «большинства российских грузовиков и судов». Для транспортировки энергоносителей, продуктов питания и лекарств сделают исключение.

В ЕС также предложат запретить импорт из России угля, каучука, химикатов и других товаров на сумму до 9 млрд евро в год. По словам собеседников Bloomberg, детали запрета и сроки поэтапного отказа от угля все еще обсуждаются. Германия, которая ранее блокировала попытки ввести эмбарго на российские энергоносители, готова рассмотреть вопрос о запрете российского угля и ведет переговоры с ЕС о сроках такого шага, сообщил немецкий чиновник, знакомый с ходом переговоров.

При этом Евросоюз по-прежнему не планирует вводить санкции в отношении российских нефти и газа из-за глубоких разногласий между европейскими странами.

Экспорт в Россию собираются сократить на 10 млрд евро в год. В том числе Европа может запретить поставлять в РФ полупроводники, компьютеры, технологии для СПГ-газа и другое электротехническое и транспортное оборудование.

По словам источника Reuters, ЕС также запретит все операции с ВТБ и еще тремя российскими банками, которые уже были исключены из системы SWIFT.

Черный список персональных санкций ЕС расширят, в него добавят еще несколько десятков человек, в том числе «олигархов и политиков».

Новые санкции ЕС может одобрить в среду, 6 апреля, уточнил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

«События в Буче ставят вопрос о дополнительных санкциях против России. Завтра, в среду, будет проведено заседание в Брюсселе, где могут решить вопрос о новых санкциях», — сказал он.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в то же время заявил, что ЕС согласует новый пакет санкций против России уже 5 апреля.

Ранее украинские власти и журналисты Reuters, AFP и «Би-би-си» распространили кадры из двух небольших городов в Киевской области под названием Буча и Ирпень. На них видны тела людей, лежащие на улицах. Запад и Украина приписали убийство российским военным. В России опубликованные кадры назвали провокацией.

По заявлению российской стороны, за время пребывания в Буче от рук российских военных не пострадал ни один мирный человек. Россия дважды пыталась созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации, однако запрос заблокировала Великобритания.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что новые санкции против России в связи с ситуацией вокруг Бучи «уже в пути».