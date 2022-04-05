Спецоперация России на Украине. 41-й день

08.06

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что связывать референдум по вхождению республики в состав России и спецоперацию на Украине неправильно.



На референдум будет вынесено два вопроса — о вхождении в состав РФ и об объединении с Северной Осетией. Он может пройти после 10 апреля.