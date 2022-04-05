Спецоперация России на Украине. 41-й день

«Газпром» прекратил закачку газа в крупнейшем немецком хранилище топлива «Реден» — EurAsiaDaily со ссылкой на оператора подземных хранилищ газа Astora.
Российские военные уничтожили семь беспилотников «Байрактар» расчетом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор».
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок исключила введение эмбарго на поставки газа из России. «Если бы полное эмбарго остановило бы эту войну, то тогда бы мы это незамедлительно сделали», — заявила она журналистам (цитата по Die Welt).
Четверти россиян в первом квартале 2022 года повысили зарплату, свидетельствуют результаты опроса сервиса «Зарплата.ру». Доходы выросли у рабочего персонала (17%), сотрудников промышленных предприятий (21%), работников образования (13%), представителей банковской сферы, строительства, розничной торговли, продаж — по 8%, медицины, маркетинга и рекламы, IT, а также энергетики — по 4%. Авторы исследования не уточняют, произошло повышение зарплаты до или после начала спецоперации и введения санкций.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что связывать референдум по вхождению республики в состав России и спецоперацию на Украине неправильно.
На референдум будет вынесено два вопроса — о вхождении в состав РФ и об объединении с Северной Осетией. Он может пройти после 10 апреля.