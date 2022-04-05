Сеть автосалонов Inchcape выставлена на продажу

Крупный международный игрок автобизнеса — холдинг Inchcape — покидает российский рынок, узнала «Газета.Ru». После 16 лет работы он ищет покупателя на свои активы с оборотом £750 млн в год. Автосалоны Inchcape в России могут быть интересны из-за их выгодного расположения, но в нынешних условиях продать автомагазины получится только со значительным дисконтом, говорят эксперты.

Представленный в 40 странах мира глобальный дилерский холдинг Inchcape ищет покупателей на свои активы в России. Выручка российской дочки компании, у которой остается около 20 дилерских центров в Москве, в 2021 году составила 750 млн фунтов стерлингов, что составляет примерно 10% от ее мировых объемов. Основной причиной выхода из российского бизнеса холдинг называет события на Украине.

«В свете текущих обстоятельств мы пришли к выводу, что владение группой своими активами в России больше не является обоснованным,

— говорится в сообщении официального представителя Inchcape (есть у «Газеты.Ru»). — Поэтому совместно с нашими автопроизводителями-партнерами мы инициировали процесс трансформации нашего бизнеса в России».

Пока что автоцентры Inchcape в России продолжают работу в обычном режиме.

«Компания действительно продает свой бизнес, но при этом продолжает выполнять все свои обязательства перед клиентами»,

— пояснили «Газете.Ru» на горячей линии дилерского холдинга.

Международный дилерский холдинг Inchcape вышел на российский рынок в 2006 году, а в 2008-м приобрел контрольный пакет акций московского дилера Musa Motors. В настоящее время в состав Inchcape входят 19 дилерских центров в Московском регионе, в портфеле бренды BMW, Mini, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Exeed (люксовое подразделение китайской Chery), Volvo, Toyota, Hyundai, Genesis и Mitsubishi.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», единственным участником ООО «Инчкейп Холдинг» является бельгийский офшор Inchcape International Group B.V. По российским стандартам бухгалтерского учета, в 2020 году компания получила 118 млн рублей чистой прибыли при обороте 8,3 млрд рублей. Более актуальные данные российская дочка не опубликовала.

Выйти из российского бизнеса британцы пытаются уже давно, в СМИ информация о продаже Inchcape появлялась еще в 2015 году. В 2021 году британская компания смогла реализовать российскому холдингу «КлючАвто» за 70 млн фунтов стерлингов (около $92 млн) четыре дилерских центра в Санкт-Петербурге – два из них продают и обслуживают автомобили Toyota, еще два – Lexus и Audi.

До того, как изменилась геополитическая и экономическая ситуация,

ориентировочная стоимость оставшихся автоцентров Inchcape составляла около 350-400 млн евро,

отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, но в нынешних условиях покупатель такого бизнеса вправе рассчитывать на значительный дисконт.

«Спрос на этот актив может быть неплохим, учитывая наличие в портфеле брендов, которые не заявляли о приостановке бизнеса в России: Hyundai, Toyota, Mitsubishi и Chery, — говорит Бургазлиев «Газете.Ru». — В первую очередь Inchcape может быть интересен крупным дилерским холдингам, у которых нет в портфеле таких марок.

Плюсы Inchcape – действующие дилерские контракты и хорошие локации в Москве».

С другой стороны, потенциальный покупатель может пойти на эту сделку, чтобы расширить свое присутствие по брендам, входящим в портфель Inchcape, и не дать этого сделать своим конкурентам, добавляет эксперт.

«К сожалению в Inchcape скорее всего не до конца предусмотрели возможность продажи бизнеса по своей рыночной стоимости какому-то из крупных заинтересованных в нем покупателей, которых в России не очень много.

Сейчас время упущено, и продать этот бизнес можно только с дисконтом в 35-40%»,

— полагает Бургазлиев.

Наиболее логичным для англичан вариантом выглядит номинальная продажа актива собственному российскому менеджменту, указывает директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

«Я думаю, что реальной сделки не будет.

Скорее всего, добавятся какие-либо акционеры изнутри холдинга, его менеджеры. Таким образом Inchcape политически сможет заявить, что ушел из России, но реально оставить контроль за собой, — рассуждает Мигаль в беседе с «Газетой.Ru». – Как только ситуация наладится, у компании будет возможность снова развернуть деятельность. Это единственный вариант грамотного ухода с российского рынка. Альтернатива – просто все бросить, распродать машины и активы».

Инвестиции Inchcape в Россию уже давно окупились за время работы компании на нашем рынке, поэтому о потерях можно говорить, лишь имея в виду упущенную прибыль, добавляет Мигаль, без проблем продать дилерские центры сейчас можно только по цене имущества и основных фондов.

«На текущий момент купить бизнес Inchcape, как это произошло в 2021 году в Санкт-Петербурге, наверное, никто из холдингов не готов. Непонятны перспективы брендов, доходы дилерского бизнеса. Кроме того, с нынешними ставками по кредитам такая покупка не выглядит целесообразной», — оценивает ситуацию собеседник издания.