«Демарш и злобный акт». Париж и Берлин высылают российских дипломатов

Французские и немецкие власти приняли решение о высылке ряда российских дипломатов. Ранее в понедельник Латвия и Литва понизили уровень отношений с РФ. О том, как и почему нарастает дипломатическая напряженность в отношениях РФ с европейскими странами, — в материале «Газеты.Ru».

Французские власти приняли решение о высылке российских дипломатов из страны. Об этом заявили в понедельник, 4 апреля, в МИД республики, отметив, что «эта акция является частью демарша европейских стран».

В ведомстве утверждают, что «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».

Речь идет, как передает телеканал BFM, примерно о 30 российских дипломатах. В то же время AFP со ссылкой на источники пишет, что Париж вышлет 35 человек.

Также в понедельник власти ФРГ объявили российских дипломатов персонами нон грата.

«Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами», — отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По данным телеканала N24, Берлин покинут около 40 дипломатов РФ. При этом газета Bild утверждает, что это решение может затронуть до 100 человек.

Позднее в российской дипмиссии в Берлине подтвердили, что 40 российских дипломатов объявлены персонами нон грата, а посол РФ в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ. «Ему была заявлена официальная позиция федерального правительства Германии в связи с событиями в г. Буча (Киевская область, Украина).

В изложении Берлина прямую ответственность за это «военное преступление» несут российские военнослужащие», — говорится в заявлении.

В ответ посол выразил «категорическое неприятие однобоких обвинений Берлина, поспешившего, не дожидаясь проведения независимого расследования событий в городе Буча, встать на сторону киевского режима, который ранее был неоднократно уличен в распространении недостоверной информации», говорится в сообщении. Нечаев также изложил российскую версию произошедшего.

Как отреагировали в Москве

Россия не оставит без ответа намерение немецких и французских властей выслать российских дипломатов, указала, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ответим на этот злобный акт немецкой политической машины», — цитирует ее ТАСС. На Смоленской площади добавили, что Москва ответит и «на этот демарш французской стороны».

Ранее в понедельник глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил, что республики понижает уровень дипломатических отношений с РФ.

«Правительство Литвы, реагируя на непрекращающиеся агрессивные действия России на Украине, приняло решение о понижении статуса дипломатического представительства.

Посол России должен будет покинуть Литву», — сказал министр, добавив, что Вильнюс отзывает своего посла из России.

Об аналогичном решении сообщил и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. «Латвия сократит дипломатические отношения с РФ. О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур», — пояснил он.

Ринкевичс отметил, что решение принято «на фоне произошедшего в украинском городе Буча».

Комментируя эти шаги Вильнюса и Риги, Захарова заявила, что решение Литвы и Латвии также не останется без ответа. «Ответные меры не заставят себя ждать», — указала она.

«Покинуть тонущий корабль»

Кроме того, в МИД России был вызван посол Чехии Витезслав Пивонька — ему выражен «решительный протест» в связи с объявлением персонами нон грата советника-посланника посольства России в Праге.

«Акцентировано, что этот очередной враждебный шаг, закрепляющий осознанно проводимую властями Чехии линию на разрушение двусторонних отношений, не останется без ответа», — отметили в пресс-службе ведомства.

Чешскому послу было заявлено о недопустимости призывов к российским дипломатам отказаться от позиций по Украине, которые распространялись в соцсетях от лица МИД Чехии. Напомним, соответствующие сообщения появились 2 апреля, когда Прага призвала дипломатов РФ «покинуть тонущий корабль и выйти из круга пособников зла».

Не исключают высылку российских дипломатов и в Вене. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что посол России снова вызван в МИД страны.

Шалленберг раскритиковал российского посла за его заявления в интервью изданию Profil. «Поэтому его снова вызывают в МИД.

Это издевательство над жертвами этой войны, когда одновременно приходят фотографии из Бучи. Мы очень четко скажем послу, что об этом думаем», — подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос, почему Австрия до сих пор не выслала ни одного российского дипломата, Шалленберг ответил, что он «первый министр иностранных дел Второй республики, объявивший российского дипломата персоной нон грата».

Дипломатическая напряженность в отношениях РФ с европейскими странами нарастает на фоне намерений ЕС рассмотреть дополнительные санкции в отношении Москвы, в числе которых — эмбарго на поставки нефти, угля и газа.

Как пишет газета Financial Times, обсуждение этого вопроса может состояться уже в среду, 6 апреля. Источник издания утверждает, что Евросоюз может ввести дополнительные индивидуальные санкции, новые ограничения на экспорт и эмбарго на поставки энергоносителей из РФ, а также запретить российским судам пользоваться портами ЕС.

В последнее время все чаще звучат призывы отказаться от импорта российских энергоносителей, от которых сильно зависит ЕС, однако, как отмечает FT, несколько стран выступают против этого.

«В Брюсселе обсуждают и рассматривают вопрос о запрете на уголь, нефть или газ. Пока больше ничего не могу сказать. Но это очень важный вопрос, это моральный вопрос», — отметила министр финансов Нидерландов Сигрид Каг, которую цитирует РИА «Новости».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели четыре пакета санкций против российских физических и юридических лиц. Кроме того, около половины (или примерно $300 млрд) золотовалютных резервов России оказались заморожены.

29 марта ряд европейских стран, в том числе Бельгия, Нидерланды и Ирландия, объявили, что высылают российских дипломатов на фоне спецоперации РФ. Так, Бельгию должен покинуть 21 российский дипломат, Нидерланды — 17 человек, а Ирландию — четыре. Ранее ряд других стран ЕС, включая Эстонию, Болгарию, Польшу, Словакию и Чехию, также потребовали от российских дипломатов покинуть территорию государств пребывания.

На этом фоне представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ранее отмечал, что ЕС считает необходимым продолжать дипломатические контакты с РФ и не комментирует возможное содержание новых санкций.