Спецоперация России на Украине. 38-й день

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Зеленский рассказал в интервью телеканалу Fox News о задержках в предоставлении Украине военной помощи США.

«Если процесс продолжит задерживаться, передача оружия станет замедляться, люди станут спрашивать, есть ли за этим какая-то игра. Мы не хотим верить, что наши партнеры играют за нашими спинами», — добавил президент.

На вопрос, связывает ли он замедление поставок со страхами Байдена перед Путиным, Зеленский ответил: «Я не знаю, боится ли Байден Путина. Я хочу верить, что он не боится, потому что он лидер великой державы».