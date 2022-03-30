Украинцы не могут обменять гривны на евро. Как ЕС будет решать проблему

Миллионы уехавших в Европу украинских беженцев столкнулись с проблемой конвертации национальной валюты в евро. По данным СМИ, этой проблемой ЕС озаботился еще в начале марта, но подвижек в ее решении пока нет. Европейский Центробанк предложил варианты выхода из ситуации, но главный вопрос в том, кто именно будет выплачивать ему гарантию в случае рисков. О том, как в Европе решают валютную проблему беженцев — в материале «Газеты.Ru».

Почти 4 млн украинцев, которые бежали из страны после 24 февраля, когда началась военная спецоперация России, столкнулись с проблемами с обменом денег: далеко не все банки хотят покупать валюту страны, где проходят боевые действия.

По данным Politico, вопрос о том, как конвертировать украинскую гривну в евро или другие валюты ЕС, обсуждается лидерами Евросоюза с начала марта.

Проблему пытается решить Европейский центральный банк, который уже выразил готовность организовать схему обмена гривны на евро — при условии, что ЕС предоставит ЕЦБ гарантию, покрывающую риски банка. Об этом говорится в документе ЕЦБ, на который ссылается издание.

Согласно ему, на данный момент ЕЦБ представил два варианта действий в сложившейся ситуации. Согласно первому — более предпочтительному для центрального банка — европейские страны дадут ему мандат на работу с центральными банками стран ЕС по конвертации гривны. Как отмечает ЕЦБ, ЕС должен предоставить ему и центральным банкам стран союза ресурсы для выполнения мандата — то есть ЕС должен будет предоставить залог для обмена валюты, чтобы покрыть возможные убытки.

Причем такая схема может быть распространена на страны, которые не входят в еврозону, но принимают у себя массу украинских беженцев. В частности, речь идет о Польше, которая приняла более 2,3 млн украинцев, Румынии, куда приехали более 600 тыс. человек, и Венгрии, принявшей почти 360 тыс. украинцев (согласно данным ООН).

Второй вариант, который предлагает ЕЦБ, заключается в том, что Национальный банк Украины даст ему мандат, и европейский банк будет действовать в качестве его агента.

Этот путь позволит обойти запрет на денежное финансирование, поскольку он не исключает агентского соглашения между Нацбанком Украины и ЕЦБ. Этот вариант также требует, чтобы ЕС выступал в качестве гаранта через свой бюджет для покрытия риска, если украинский центральный банк не сможет выполнить соглашение из-за военной операции на территории Украины.

В договоре будет обозначен курс обмена гривен на евро, а также максимальная сумма и время, в течение которого будет действовать схема.

Как пишет Politico со ссылкой на чиновника, знакомого с обсуждением данного вопроса, главный камень преткновения — кто должен предоставить ЕЦБ этот залог, который, по имеющимся оценкам, составляет €300-400 млн.

Издание отмечает, что в данной ситуации гарантом через бюджет ЕС может выступать Еврокомиссия — этот вариант поддерживают как ЕЦБ, так и страны ЕС. Как объясняет Reuters со ссылкой на представителя Евросоюза, страны ЕС широко поддерживают общеевропейскую гарантию, так как это означало бы, что риски этой схемы будут распределяться между странами союза более равномерно.

Вместе с тем сопротивляется сама ЕК, объясняя это тем, что бюджет ЕС уже перегружен. Это подтверждают источники Politico и в ЕК, и в центральном банке, и дипломаты, с которыми беседовало издание.

Альтернативный вариант заключается в том, что страны ЕС могут предоставить залог из своих собственных бюджетов, но тогда процесс затянется на недели или даже месяцы, так как бюджетные гарантии требуют одобрения парламентов многих стран Евросоюза.

«Честно говоря, проще будет задействовать европейский бюджет, потому что координировать национальные бюджеты довольно сложно», — приводит издание слова высокопоставленного дипломата ЕС. Вместе с тем он признал, что и задействовать европейский бюджет в этом случае будет непросто, так как сейчас он и так «пользуется большим спросом».

Сам этот спрос на бюджет, который уже ощущает Еврокомиссия, также связан в том числе с украинскими беженцами. Министры внутренних дел Германии и Польши Нэнси Фезер и Мариуш Каминский 25 марта обратились в ЕК с призывом пересмотреть распределение беженцев по странам, а также выделить дополнительную финансовую помощь. В письме вице-президенту Еврокомиссии Маргаритису Схинасу и еврокомиссару по внутренним делам Илве Йоханссон главы ведомств Германии и Польши предложили ввести единовременную выплату в размере €1 тыс. из фондов ЕС на каждого допущенного в страну человека и заняться распределением беженцев по другим странам. В ЕК последнее предложение отклонили.

«Мы не работаем в направлении каких-либо квот или какого-либо распределения мигрантов»,

— цитировал 29 марта телеканал N-TV Илву Йоханссон.

Помимо этого и предложенных ЕЦБ вариантов решения проблемы конвертации гривны в евро, как пишет Reuters, на данный момент на рассмотрении правительств ЕС находится предложение, согласно которому каждый украинский беженец в течение трех месяцев может обменять до 10 тыс. гривен (€311) на валюту Евросоюза.