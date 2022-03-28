«За нее еще предстоит бороться»: какое наказание грозит россиянке Сапеге в Белоруссии

В Гродно начался суд над россиянкой Софьей Сапегой, которую обвиняют в нарушении сразу семи статей белорусского уголовного кодекса. Известно, что разбирательство пройдет в закрытом режиме. Российские дипломаты рассказали «Газете.Ru», как прошел первый день судебного процесса, а политолог описал наиболее вероятную развязку этого громкого дела.

Надежда на чудо

Пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев в комментарии «Газете.Ru» по итогам первого дня судебного процесса над Софьей Сапегой сказал, что российский консул присутствовал на открытии заседания, которое будет проходить в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры — из-за «наличия материалов экстремистского характера».

«Со стороны Софьи Сапеги возражений не последовало. Защиту россиянки обеспечивает опытный и квалифицированный адвокат», — заверил Маскалев.

Дипломат также заявил, что посольство России оказывает 24-летней Сапеге всю необходимую консульскую поддержку и находится в постоянном контакте с ее родителями.

«Сегодня прошло только первое судебное заседание, одним днем это не обойдется. Материалов дела много, давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше», — ответил дипломат на вопрос о дальнейших действиях России.

Известно, что десятки томов уголовного дела были доставлены в суд в восьми коробках.

Гособвинение Белоруссии считает, что россиянка нарушила сразу семь статей уголовного кодекса этой страны. Максимально возможное наказание за это — до 12 лет лишения свободы, но из-за сотрудничества со следствием Сапеге грозит шестилетний срок.

Речь в деле идет о разжигании расовой, национальной или социальной вражды, использовании или распространении вредоносных компьютерных программ, организации действий по вмешательству в деятельность сотрудника ОВД, причинении насилия либо угрозы в отношении должностного лица, организации действий по угрозам в отношении судьи, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста и незаконных действиях с информацией о частной жизни и персональных данных.

Агентство «Sputnik Беларусь» передает, что на суд приехали мама, отчим и друзья россиянки, которые не видели девушку много месяцев. Подозреваемая сидела на первой скамейке и в перерывах перекидывалась фразами с подругами. С их слов, «Софья очень изменилась, повзрослела».

Маме Софьи Анне Дудич удалось в перерыве сесть рядом с дочкой и обнять ее. Это была лишь третья их встреча за девять месяцев, несмотря на то, что Сапега в последнее время находилась под домашним арестом.

«Мы все надеемся на какой-то чудесный исход. Насколько он будет чудесным, не нам об этом решать и знать», — прокомментировала Дудич начавшийся процесс.

Как развивалось дело Сапеги

Родившая во Владивостоке россиянка какое-то время жила в Белоруссии и Литве, где получала высшее образование по специальности «международное право».

Софья была задержана 23 мая 2021 года в Минске после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс вместе со своим молодым человеком и бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Спустя какое-то время после задержания на выходе из самолета он на телекамеру признался в организации массовых беспорядков, после чего тоже был отпущен под домашний арест.

Telegram-канал был признан белорусскими властями экстремистским формированием, а сам Протасевич в январе 2022 года начал сотрудничество с провластной организацией «Системная правозащита» и даже подал иск на Ryanair. При этом, по словам Протасевича, уголовное дело против него прекращено не было.

Сапега же вскоре после задержания тоже признавалась на камеру силовиков, что была администратором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публиковал личные данные силовиков.

По данным источников «Би-би-си», девушка отказывалась давать показания в первые часы после задержания, но в итоге сделала это из-за работы следователя, который «искусно ее разговорил психологическими приемами».

Впоследствии россиянка продолжила сотрудничать со следствием и даже вернула доходы, которые могли быть получены «преступным путем».

В конце декабря 2021 года Сапега написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. В январе она потеряла одного из своих адвокатов Александра Филановича, — он остался без лицензии, так как не прошел аттестацию.

В МИД России ранее говорили, что надеются на «правильное решение» Минска по Сапеге. При этом российские сенаторы ранее утверждали «Газете.Ru», что Москва не будет оказывать давление на Белоруссию по данному делу.

Политолог Андрей Суздальцев в комментарии «Газете.Ru» считает наиболее вероятным «жесткое решение» белорусского суда, — Сапеге, по его мнению, дадут минимум несколько лет тюрьмы.

«Это будет элементом последующего торга с Москвой о ее выдаче, формально — отсиживать срок в российской тюрьме. Скорее всего, ее отдадут, но при этом поторгуются, демонстрируя свой суверенитет.

За Сапегу МИДу будет еще необходимо бороться. Но делать это не так просто», — сказал эксперт.