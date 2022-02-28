«Лукашенко превращается в пожизненного президента»

Белоруссия подводит итоги референдума по внесению поправок в конституцию республики. По предварительным подсчетам ЦИК страны, изменения основного закона поддержали более 65% белорусов, а общая явка превысила 78%. Окончательные итоги голосования ожидаются 3 марта. Эксперты же считают, что формально референдум потерял свое значение для белорусов, потому что состоялся на фоне специальной военной операции России на Украине. Чего ждать от изменения конституции Белоруссии — в материале «Газеты.Ru».

Изменение конституции Белоруссии поддержали свыше 4,4 млн граждан государства, заявил председатель белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко.

По его словам, предварительные результаты голосования показывают, что поправки поддержали 65,16% избирателей, внесенных в списки тех, кто обладает правом голоса, против выступили лишь 10,7% избирателей.

«За референдумом наблюдали 195 иностранных наблюдателей, 45 701 национальный наблюдатель. В ЦИК от наблюдателей не поступало информации о нарушении законодательства о референдуме», — добавил Карпенко, отметив, что явка с учетом досрочного голосования составила 78,63%.

В целом, голосование прошло в достаточно спокойной атмосфере, как указывают в ЦИК, серьезных нарушений в рамках референдума зафиксировано не было — ведомство получило около 700 обращений от граждан, которые, в основном, касались возможности проголосовать не по месту регистрации.

При этом какие-либо попытки провокаций со стороны деструктивных сил удалось нивелировать, подчеркнули в Центризбиркоме Белоруссии, в итоге референдум прошел в соответствии с действующим законодательством и без каких-либо происшествий.

Ключевые изменения конституции Белоруссии Руководство Белоруссии заговорило о планах по изменению конституции еще в августе 2020 года в ответ на массовые народные волнения после выборов президента. Образовавшийся политический кризис, как ожидалось, должны были сгладить поправки к основному закону, предполагающие сокращение полномочий главы государства. Читать дальше

Как прошел белорусский референдум

Голосование за внесение поправок в конституцию во многом было проигнорировано белорусским обществом, говорят эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

«Сам референдум прошел при определенном молчании со стороны белорусского общества, в том числе из-за угроз ареста за те или иные протестные выступления. К тому же, Лукашенко очень «повезло», что голосование проходило на фоне спецоперации российских сил на Украине.

Часть белорусов вышла на протест против военных действий. Но эти акции были совершенно не подготовлены, поскольку оппозиция не занимается Минском, а решает свои дела в эмиграции», — считает политолог Андрей Суздальцев.

С точки зрения эксперта, внешняя ситуация оказала сильное влияние на голосование, и дальнейшая реализация принятых положений пока находится под вопросом. По его словам, Лукашенко на данный момент полностью зависит от Москвы.

«Он принял участие в российской операции, но теперь пытается всеми силами от этого откреститься. По сути, сейчас Лукашенко пытается не злить местное общество, которое занимает антироссийскую позицию, и хочет занять миротворческую позицию», — добавил Суздальцев.

С этим отчасти согласен и белорусский политолог Дмитрий Болкунец. По его мнению, после 24 февраля — день начала российской спецоперации на Украине — референдум для Белоруссии перестал иметь какую-то значимость, он абсолютно никого не интересует.

«В ходе голосования белорусы приходили не отдавать свой голос, а протестовать против участия Минска в военной операции России на Украине», — пояснил эксперт.

Скорее всего, после референдума возникнет необходимость проведения новых досрочных выборов, продолжил Болкунец, но в виду сложившейся обстановки никто не знает, как именно это будет происходить и когда.

Чего ждать от изменения конституции Белоруссии

На данный момент основная интрига разворачивается вокруг будущей работы Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое становится важной частью президентской республики.

Как отмечает политолог Андрей Суздальцев, поправки фактически вводят новый элемент власти с особым статусом в лице ВНС. По его оценке, председатель этого органа и его состав, по сути, выводится из электорального поля, то есть они не избираются.

«ВНС назначает сам Лукашенко и сам его возглавляет, переходя на пост главы или председателя его президиума, а формирует его он из своих сторонников, в том числе силовиков.

Поправки предоставляют ВНС колоссальные полномочия, делая органом, который может принимать любые решения. Все остальное — исполнительная власть в лице президента и законодательная от парламента, — остается, но теперь их функции становятся декоративными.

По сути, эти изменения превращают Лукашенко в пожизненного главу государства, причем если он поставит на пост президента своего сына, то получится такая феодальная лестница. Разделение властей в таком формате полностью нивелируется», — добавил эксперт.

С точки зрения белорусского политолога Дмитрия Болкунца, помимо ситуации вокруг ВНС, важным пунктом является исключение пункта о безъядерной зоне в республике из конституции, что дает возможность размещения в Белоруссии ядерного оружия.

«Это вызывает негативную реакцию внутри государства. Кроме того, под вопрос попадает блоковый статус страны, так как люди не желают отправки своих солдат на непонятные войны. Политическая часть поправок же предполагает запуск какого-то процесса по Всебелорусскому народному собранию, которое Лукашенко собирается возглавить сам, но в текущих условиях сроки его начала неизвестны. Но в текущей ситуации ожидать начала каких-то новых выборов в Белоруссии не стоит. Как минимум до урегулирования обстановки на Украине. Пока тема политического процесса в Белоруссии, мягко говоря, ушла на 355 план», — резюмировал эксперт.