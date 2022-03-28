«Выигрышная позиция Макрона»: с чем Франция подходит к выборам

Во Франции начинается активная фаза предвыборной гонки — первый тур пройдет уже 10 апреля. Лидером считается действующий глава государства Эммануэль Макрон, а его основным конкурентом опять стала Марин Ле Пен. При этом в Париже опасаются, что развитие кризиса на Украине делают исход выборов все более неопределенным. Как проходит финальная стадия предвыборной кампании — в материале «Газеты.Ru».

Всего в президентских выборах во Франции, которые состоятся 10 апреля, участвует более 10 кандидатов, но шансы на выход во второй тур имеют лишь пять из них.

Согласно последнему опросу OpinionWay-Kéa, лидирует действующий президент Франции Эммануэль Макрон (27%). Второе место занимает глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (21%). Далее идут лидер ультралевого движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон (13%), кандидат от правоцентристских «Республиканцев» Валери Пекресс (12%), а замыкает пятерку ультраправый журналист Эрик Земмур (10%).

Подобную расстановку сил во Франции воспринимают с большой опаской. Так, по мнению главы аналитического центра Fondapol Доминика Ренье, на предстоящие выборы серьезное влияние оказывает сочетание пандемии COVID-19 и военной спецоперации России на Украине, что делает исход голосования полностью непредсказуемым.

«Это не такие выборы, как любые другие, и я никоим образом не вижу уверенности в результате. Сегодня мы можем сказать одно, а завтра другое. <…>

10 апреля многие умеренные избиратели могут воздержаться от голосования, то есть те, кто выступают как против Ле Пен, так и враждебно оценивают Макрона. Это самая большая группа в электорате. Если они не выйдут на первый тур, думая, что исход выборов уже предрешен, мы просто не знаем, какие будут последствия»,

— цитирует Ренье The Guardian.

По его словам, в таких условиях не исключен риск повторения выборов 2002 года, на которых сочетание протестных голосов и большого числа воздержавшихся избирателей привело к выходу крайне правого кандидата Жан-Мари Ле Пена во второй тур — что отчасти позволило действующему президенту Жаку Шираку вновь выиграть выборы.

Как Украина влияет на Францию

Указывать напрямую влияние кризиса на Украине на предвыборную кампанию во Франции сложно, однако с момента начала специальной военной операции России в рейтингах ключевых участников гонки действительно наблюдаются некоторые изменения.

По опросу OpinionWay-Kéa от 24 февраля, Макрон лидировал в гонке, но набирал всего 24% поддержки (сейчас — 27%). Марин Ле Пен же получала 16% (21% спустя месяц), а Земмур вместе с Пекресс делили третье место с 14% голосов (сейчас 10% и 12% соответственно). Меланшон на тот момент замыкал список лидеров с 11% поддержки (13%).

То есть за месяц российской спецоперации Макрон, Ле Пен и Меланшон усилили свои позиции, когда Земмур и Пекресс наоборот — потеряли в рейтинге.

В текущей ситуации при этом больше всего выигрывает именно действующий глава Франции, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. По мнению руководителя Центра французских исследований Института Европы РАН, профессора НИУ ВШЭ Юрия Рубинского, на сегодняшний день он имеет наибольшие шансы на первое место в первом туре выборов.

«По сути, сложившаяся ситуация позволяет французскому лидеру перенести внимание избирателей с общих итогов его пятилетнего президентства на те кризисы, с которыми ему пришлось столкнуться — внутренние вроде движения «желтых жилетов» и внешние в виде пандемии коронавируса и кризиса на Украине. Все это вместе работает в пользу Макрона и приводит к так называемом сплочению вокруг флага, то есть вокруг действующего президента и исполнительной власти в целом», — указал эксперт.

В то же время заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев считает, что подъем рейтинга Макрона отчасти обязан ситуации вокруг Украины.

«Во-первых, есть такое явление как сплочение вокруг флага в кризисный момент, что Франция переживала в том же 2015 году, когда рейтинг президента вырос после терактов, и переживает сейчас. Во-вторых, в последние годы Марин Ле Пен, Жан-Люк Меланшон и Эрик Земмур по большому счету упрекали Макрона в том, что он ведет чрезмерно жесткую политику в отношении России и ему нужно больше говорить с Москвой. Обострение кризиса после 24 февраля сыграло против них, потому что ситуация изменилась в пользу тех, кто наоборот обвинял главу государства в мягкости по отношению к РФ. Подобные настроения сейчас преобладают во Франции и ЕС в целом, поэтому текущая ситуация больше работает в пользу Макрона, а не его оппонентов», — пояснил эксперт.

Каков расклад предвыборной гонки

Впрочем, даже если украинский кризис и сработал в пользу Макрона, нельзя говорить о том, что у действующего президента достаточно поддержки для уверенной победы за один тур выборов. По французской конституции кандидат, набравший 50% + 1 голос в первом туре, становится победителем выборов в целом, однако за последние десятилетия подобных прецедентов не было.

В таких условиях основной вопрос предстоящего голосования касается того, кто может выйти во второй тур с Макроном. С точки зрения Юрия Рубинского из НИУ ВШЭ, пока наиболее убедительные результаты в опросах показывает Марин Ле Пен.

«Она баллотируется уже третий раз и пять лет назад была основным соперником Макрона. Причем ей удалось извлечь урок из своего прошлого поражения, в этот раз она сильно ограничила свои предвыборные предложение и требования.

К примеру, Ле Пен отказалась от планов по выходу из зоны евро и Евросоюза в целом, а на первый план выдвинула социальные требования, что переманило на ее сторону левых избирателей», — добавил эксперт.

По мнению Рубинского, остальные соперники Макрона в лице Земмура, Пекресс или Меланшона имеют меньше шансов на выход во второй тур, в особенности это касается крайне правого и крайне левого кандидатов из-за общего тревожного контекста на фоне событий на Украине.

С этим отчасти согласен и Павел Тимофеев из ИМЭМО РАН, по его словам, с большой вероятностью, если не случится каких-то непонятных сюрпризов, Макрон сможет достаточно чисто выиграть первый этап выборов.

«По рейтингам у него в районе 25-30% голосов и это вполне солидно, фактически это треть всех голосов. Очень маловероятно, что его рейтинг упадет настолько, что он не сможет пройти во второй тур. Что касается соперников Макрона, то есть Ле Пен с 19-20% поддержки, Меланшон с 14-15%, Пекресс с 10-12% и Земмур с 10-11%. В следующие две недели они будут стремиться как-то использовать все свои ресурсы, чтобы перетянуть на свою сторону определенный электорат. Однако если ситуация все же принципиально не изменится, то во второй тур пройдет Макрон и Ле Пен. В таком случае мы будем наблюдать матч реванш после 2017 года. Впрочем, на данный момент подавляющее большинство опросов так или иначе обещает переизбрание Эммануэля Макрона», — резюмировал эксперт.