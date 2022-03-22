«Угроза существованию страны». В Кремле объяснили, в каком случае Россия применит ядерное оружие

Российским военным запрещено причинять вред гражданским лицам, а сама военная спецоперация на Украине идет по плану — с такими утверждениями выступил 22 марта в эфире телеканала CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также прокомментировал решение суда в отношении Алексея Навального. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Использование ядерного оружия Россией предусматривается концепцией национальной безопасности в случае угрозы самому существованию страны. Соответствующие разъяснения дал во вторник, 22 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

«У нас есть концепция национальной безопасности. Там вы можете прочитать про все основания для использования ядерного оружия.

Если есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией.

Есть ряд других оснований, которые перечислены в тексте», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, можно ли полностью исключить использование ядерного оружия РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. После этого США, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

27 февраля Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства — соответствующее поручение глава государства отдал во время встречи с начальником Генштаба и министром обороны РФ.

О спецоперации на Украине

Специальная военная операция России на Украине идет в соответствии с заранее поставленными задачами и планами, утверждает Песков.

Он рассказал, что «никто с самого начала не думал, что спецоперация на Украине займет пару дней». «Это серьезная операция с серьезными целями», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, часть украинцев сотрудничает с российскими военными. «Есть украинцы, которые сотрудничают, которые работают с нашими военными. Есть украинцы, которые хотят избежать жертв и находятся в контакте с нашими военными.

Если ты не стреляешь в наших военных, если ты не пытаешься их убить, никто тебя не тронет», — заявил Песков, подчеркнув, что российским военным запрещено причинять вред гражданским лицам.

Кроме того, он назвал главную цель действий российских военных в Мариуполе — «очищение города от националистических подразделений».

По его словам, для России было очевидно, что Украина намеревалась сама начать военную операцию против Донбасса.

Песков считает, что утверждения о якобы низком моральном духе российских военнослужащих следует подвергать сомнению.

«Говоря о моральном духе в рядах наших Вооруженных сил, вы, конечно, руководствуетесь данными и информацией, полученными из разных СМИ и от вашей разведки. Но вам, видимо, следует подвергать ее сомнению и дважды думать о том, является ли она правдой», — цитирует его ТАСС.

Песков также пояснил, что «злость у руководства и народа России вызывают не украинцы, а те люди, которые тянут страну в НАТО».

«Президент РФ Владимир Путин не зол на украинцев. И никто в России не зол на украинцев.

Он зол на тех людей на Украине, кто хочет быть частью НАТО, чтобы разместить американские ядерные ракеты на своей территории. Он зол на тех людей на Украине, кто запрещает народу говорить на русском языке в своей стране, в том числе тем русским, которые многие годы живут на Украине. Он зол на тех людей, которые носят символику нацистов на улицах Киева и Львова. Он зол на тех украинцев и людей на Украине, кто хочет годами говорить с миром и с переговорной группой в Минске, не выполняя каких-либо принятых на себя обязательств», — сказал представитель Кремля.

Об уголовном преследовании Навального

Алексей Навальный «совершил мошенничество и должен понести за него наказание» — так в том же интервью Песков ответил на вопрос, можно ли считать новый приговор политику «подтверждением того, что власти боятся его».

«Навальный — заключенный. У него уже был один приговор, теперь есть второй. Его вина в мошенничестве была доказана представителями обвинения. Это исключительно экономическое преступление. Он через свой фонд собирал деньги с граждан России, а также из-за рубежа и тратил часть этих денег на свои личные цели. В нашей стране это является мошенничеством, и он должен понести наказание», — утверждает пресс-секретарь президента РФ. «Никто его не боится. Если человек преступник, он должен сидеть в тюрьме. То же самое происходит и в Соединенных Штатах, и в европейских странах», — добавил Песков.

Во вторник Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в покровской колонии приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Наказание было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей. Приговор пока не вступил в силу. Адвокаты заявили, что будут его обжаловать.