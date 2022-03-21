«США предлагают Китаю открыть свою спину для американских ударов, выведя Россию из игры»

США не удалось убедить Китай повлиять на Россию с целью завершения спецоперации на Украине, пишет Politico. Последний разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина, напротив, продемонстрировал углубление раскола между странами, в том числе из-за роли Белого дома в украинском кризисе. Как это повлияет на российско-китайские отношения, — в материале «Газеты.Ru».

Двухчасовые телефонные переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина 18 марта не привели к необходимым результатам, пишет Politico. По информации издания, главе Белого дома не удалось убедить своего китайского коллегу повлиять на Россию для завершения российской спецоперации на Украине. Более того, Си отказался считать действия Москвы на украинской территории «вторжением».

Обозреватели Politico считают, что вместо ожидаемого содействия диалог Джо Байдена и Си Цзиньпина продемонстрировал лишь углубление раскола между США и Китаем не только по ситуации вокруг Украины, но и тайваньскому вопросу.

Это подрывает мнение о том, что достаточно позитивные личные отношения глав государств могут способствовать преодолению серьезных разногласий, подчеркивает издание.

Официальные комментарии Белого дома относительно переговоров указывают на достаточно жесткий характер требований США. Так, высокопоставленный представитель администрации Байдена объявил, что в ходе диалога американский лидер ясно дал понять своему китайскому коллеге, что какая-либо материальная поддержка России со стороны Китая приведет к серьезным последствиям.

В то же время МИД КНР еще до начала переговоров лидеров обозначил позицию по украинскому вопросу. По словам официального представителя ведомства Чжао Лицзянь, США должны серьезно задуматься о своей роли в украинском кризисе и предпринять практические действия для облегчения ситуации и решения проблемы «вместо того, чтобы продолжать подливать масла в огонь».

Почему США не смогли переубедить Китай

Отношения Китая и США переживают кризис уже не первый год. Вашингтон проводит антикитайскую кампанию, которая включает в себя попытку экономического сдерживания развития КНР путем санкций и таможенных ограничений, усиленное давление, как утверждают в США, из-за нарушения прав человека на китайской территории, в том числе в отношении уйгуров, и активную поддержку Тайваня со стороны Белого дома, который Пекин считает своей неотъемлемой частью.

В подобных условиях вряд ли США могли рассчитывать на какое-либо изменение позиции КНР по украинскому вопросу, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Так, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил, что действия США парадоксальны.

«Вашингтон пытался получить китайское содействие, публично угрожая Пекину. И все это на фоне непрерывно углубляющегося американо-китайского конфликта по целому ряду вопросов.

У США действует ряд санкционных решений по КНР, продолжает ухудшаться ситуация вокруг Тайваня, они обвиняют Китай в геноциде и вот помимо этого обращаются с требованиями «ну-ка сдайте нам Россию или мы вас дополнительно накажем». При том, что возможностей наказать Китай без ущерба для самих себя у США очень немного», — добавил эксперт.

Как отметил Кашин, США не только сопровождают свои требования к КНР публичными угрозами, но и сделали ряд негативных шагов в преддверии разговора двух лидеров. К примеру, в Конгрессе приняли закон, согласно которому Вашингтон в любых изданиях и картах, опубликованных за государственный счет, должен изображать Тайвань отдельным от Китая цветом. Кроме того, в последнее время Вашингтон активизировал военное сотрудничество с Тайбэем, также продолжив обвинять Пекина в геноциде уйгуров, подчеркнул эксперт.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов объяснил, что провал попытки США изменить позицию Китая связан с двумя фундаментальными факторами.

«Во-первых, общее изменение китайской внешней политики в сторону большей наступательности и субъектности. Идет отказ от наследия Дэн Сяопина в том, чтобы сидеть не высовываться, не демонстрировать свою мощь и не занимать какую-то активную позицию по международным делам — это теперь в прошлом. Роль Китая как великой державы на сегодняшний день для Пекина гораздо важнее, чем сохранение благоприятных внешних условий для развития экономики», — пояснил эксперт.

С точки зрения Суслова, второй фактор связан с тем, что США сами развязали конфронтацию с Китаем, сами перешли к политике комплексного и системного сдерживания КНР задолго до украинского кризиса и конфликта.

«Собственно, своим подходом США не оставили того благоприятного внешнего контекста, который мог бы способствовать мягкой и нейтральной китайской внешней политике. В итоге возникает вопрос, а зачем вообще Китаю уменьшать поддержку России. США не изменят свою политику в отношении КНР в более дружественном направлении.

То есть Вашингтон предлагает Пекину открыть свою спину для американских ударов, если Москва будет выведена из игры», — отметил эксперт.

Ждать ли сближения Китая с Россией

Ряд западных СМИ не исключают укрепления российско-китайского сотрудничества. Косвенно подобные перспективы признают и в КНР через государственную газету The Global Times.

В преддверии диалога Байдена и Си издание выпустило редакционный материал, в котором обвинило Вашингтон в попытке вбить клин между Пекином и Москвой, что авторы считают невозможным. Согласно выводам издания, российско-китайское стратегическое партнерство — самый важный и прочный дипломатический актив для Китая, и он не позволит ему навредить.

С точки зрения Василия Кашина из Центра комплексных европейских и международных исследований, сближения России и Китая на фоне последних событий действительно можно ожидать, правда, вряд ли в части подхода к украинскому кризису.

«По украинскому вопросу свою позицию Китай менять не будет. Тут у КНР подход сдержанный, но несмотря на заявления, что китайская сторона за мир и переговоры, она указывает на ответственность НАТО за возникновение украинского конфликта. При этом экономические отношения Китая и России, вероятно, ожидает резкий рост в ближайшее время. Не исключено, что Пекин займет место главного экономического партнера Москвы», — отметил эксперт.

С этим отчасти согласен Дмитрий Суслов из НИУ ВШЭ, по его словам,

дальнейшее сближение Пекина и Москвы, скорее всего, безальтернативный сценарий в условиях тотального выжигания российско-западных связей во всех смыслах.

«Не исключено, что в течении 10 лет Китай займет место Запада в российской системе внешнеэкономических связей, то есть большая часть товарооборота будет связана с КНР. Это просто объективное развитие в условиях блокады, с которой Москва сталкивается со стороны Запада. Кроме того, будет происходить интенсификация политического и военного сотрудничества», — резюмировал эксперт.