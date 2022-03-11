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Политика

Военная спецоперация на Украине. День 16-й

Шестнадцатый день российской военной операции на Украине. Онлайн-трансляция

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Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине

Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине

Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
Идет 16-й день с начала военной спецоперации России. Москва запросила заседание СБ ООН в связи с возможными биологическими программами США на украинской территории, оно может пройти уже 11 марта. Air Astana приостановила полеты в РФ. В Париже заявили, что не считают возможным вступление Украины в Евросоюз на данном этапе. А российское Минобороны анонсировало открытие гуманитарных коридоров в сторону России в одностороннем порядке. О событиях 16-х суток — в онлайне «Газеты.Ru».
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09.05

09.01

⚡️Из нового заявления Минобороны:

▪️ российские военные нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины, выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске;

▪️ подразделения российской армии продвинулись вперед на 17 км;

▪️ войска ДНР взяли под свой контроль город Волноваха;

▪️ подразделения Народной милиции республики продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя;

▪️ за сутки сбито три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять «Байрактар ТБ-2».

08.40

Twitter ограничит распространение сообщений белорусских государственных СМИ, в том числе агентства БелТА — Reuters.

08.17

ВСУ выпустили 40 ракет из БМП-21 «Град» и 10 снарядов по Горловке — представительство ДНР в СЦКК.

08.12

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил Генпрокуратуру и ФАС проверить обоснованность «взрывного роста цен» на корма для животных и ветеринарные препараты, передает ТАСС. По отдельным позициям цены выросли на 100% и более буквально за пару дней. При этом импорт кормов «не только не снизился, но и еженедельно наращивается», отметил депутат.

08.07

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает в онлайн-режиме публиковать последние новости о происходящем на Украине и в России. Оставайтесь с нами.

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