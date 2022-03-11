Военная спецоперация на Украине. День 16-й

Идет 16-й день с начала военной спецоперации России. Москва запросила заседание СБ ООН в связи с возможными биологическими программами США на украинской территории, оно может пройти уже 11 марта. Air Astana приостановила полеты в РФ. В Париже заявили, что не считают возможным вступление Украины в Евросоюз на данном этапе. А российское Минобороны анонсировало открытие гуманитарных коридоров в сторону России в одностороннем порядке. О событиях 16-х суток — в онлайне «Газеты.Ru».