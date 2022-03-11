Военная спецоперация на Украине. День 16-й

⚡️Из нового заявления Минобороны:
▪️ российские военные нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины, выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске;
▪️ подразделения российской армии продвинулись вперед на 17 км;
▪️ войска ДНР взяли под свой контроль город Волноваха;
▪️ подразделения Народной милиции республики продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя;
▪️ за сутки сбито три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять «Байрактар ТБ-2».
Twitter ограничит распространение сообщений белорусских государственных СМИ, в том числе агентства БелТА — Reuters.
ВСУ выпустили 40 ракет из БМП-21 «Град» и 10 снарядов по Горловке — представительство ДНР в СЦКК.
Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил Генпрокуратуру и ФАС проверить обоснованность «взрывного роста цен» на корма для животных и ветеринарные препараты, передает ТАСС. По отдельным позициям цены выросли на 100% и более буквально за пару дней. При этом импорт кормов «не только не снизился, но и еженедельно наращивается», отметил депутат.