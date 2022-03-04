Спецоперация на Украине. Хроника девятого дня

⚡️Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о российской армии и призывы к санкциям против России. Подробнее о поправках читайте в материале «Газеты.Ru».
Вице-президент американской компании Meta Ник Клегг заявил, что компания будет делать все возможное для восстановления доступа российских пользователей к Facebook.
Корпорация Electronic Arts прекратила продажи игр в России и Белоруссии. «Мы приняли решение прекратить продажи наших игр и контента, включая пакеты виртуальной валюты, в России и Беларуси. В результате наши игры и контент больше не будут доступны для покупки в магазине в российском регионе на сайте Origin или в приложении Electronic Arts», — говорится в заявлении ЕА.
Американская компания Google приостановила продажу рекламы в России — РИА «Новости» со ссылкой на The Verge.
«Сегодня я выразил готовность отправиться в Чернобыль, как только это будет возможным, чтобы проконсультироваться с украинскими партнерами, а также, если это необходимо, с силами, которые контролируют ситуацию на месте, с тем чтобы создать стабильный механизм для соблюдения основных принципов охраны и безопасности (ядерных) объектов», — сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании СБ ООН (цитата по РИА «Новости»).
❗️Роскомнадзор решил заблокировать соцсеть Facebook. «С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook», — объясняет ведомство свое решение.
Постпред России при ООН Василий Небензя: российские военные не вмешиваются в работу операторов Запорожской АЭС, не обстреливали станцию.
Шведский стриминговый сервис аудиокниг Storytel объявил о приостановке работы в России. «Впервые с момента нашего основания мы приостанавливаем инвестиции в контент, продажи, маркетинг, производство и развитие бизнеса на ключевом рынке. Мы можем только сожалеть, что это отразится на страстно любящем книги российском народе», — говорится в сообщении на сайте компании.
⚡️ООН призвала предоставить экспертам МАГАТЭ безопасный доступ к ядерным объектам на Украине — РИА «Новости». Российская армия сейчас контролирует территории вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС.
Что сказал Путин Шольцу:
▪️ основная опасность исходит от военных формирований неонацистов, совершающих военные преступления;
▪️ по сути взяты в заложники более 6 тыс иностранных граждан, большая часть из них — студенты;
▪️ жители не могут покинуть контролируемые украинскими радикалами районы;
▪️ «коллективный Запад» игнорирует нарушения международного гуманитарного права со стороны Киева и радикалов;
▪️ на Украине воюют наемники из Албании и Хорватии, косовские боевики и даже джихадисты, воевавшие Сирии;
▪️ сообщения об обстреле крупных городов — «пропагандистские фальшивки».
Гендиректор МАГАТЭ: системы безопасности Запорожской АЭС и ее реакторы не пострадали при ночном инциденте, работа станции продолжается в нормальном режиме.
Гутерриш попросил Шойгу повысить эффективность взаимодействия структур ООН с российским оборонным ведомством по гуманитарным вопросам. Он также поблагодарил министра за содействие в эвакуации персонала ООН с Украины.
❗️Сергей Шойгу в беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал причины принятия решения по проведению спецоперации на Украине:
▪️ Киев на протяжении восьми лет отказывался выполнять Минские соглашения;
▪️ поощрял вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов;
▪️ в последнее время резко активизировал обстрелы Донбасса.
Российский министр также подчеркнул, что:
▪️ высокоточными средствами выводятся из строя только объекты военной инфраструктуры;
▪️ ВС РФ не угрожают мирным жителям и не обстреливают гражданские объекты;
▪️ на базе Наццентра управления обороной РФ создан Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.
Германская химико-промышленная компания Henkel (выпускает клей «Момент», моющие средства Persil, Pril, «Пемолюкс» и средства личной гигиены Fa, Taft, got2b) приостанавливает все инвестиции в России. Кроме того, останавливается распространение рекламы, прекращается спонсорская деятельность.
В России работают 11 заводов Henkel, общий штат сотрудников насчитывает около 2,5 тыс. человек.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником главного штаба ВС Франции Тьерри Бюркаром — Минобороны России.
«Новая газета» удалит материалы о событиях на Украине, чтобы иметь возможность продолжать работу. К 3 марта в редакцию поступило шесть соответствующих требований от Роскомнадзора.
«В силу вступил закон о наказании за «фейки» о действиях российских Вооруженных сил. Это, безусловно, отразится на полноте редакционной повестки, и многие материалы мы вынуждены удалить. Однако мы приняли решение продолжать работу», — говорится в заявлении «Новой».
Доллар по итогам пятничных торгов снизился на 0,95%, до 105 руб. Евро окреп на 1,18%, до 118,9 руб.
⚡️BBC заявила, что временно прекращает работу в России из-за введенных правительством ограничений. «Новостная служба BBC на русском языке продолжит действовать из-за пределов России», — заявил генеральный директор британской вещательной корпорации Тим Дейви.
Датская пивоваренная компания Carlsberg остановила инвестиции в проекты в РФ и заморозила поставки продукции российской «Балтике».
❗️Fitch понизило рейтинги МТС, «Ростелекома», АФК «Системы», «Таттелекома», «Яндекса», Global Ports, «Делопорт» и «Домодедово».
«Сейчас важно, чтобы воздействие оказали все санкции, а это означает, что нам нужно закрыть лазейки, которые возможны», — заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (цитата по ТАСС). Москва сейчас может обходить ограничения через страны, не присоединившиеся к рестрикциям, отметила дипломат.
⚡️Ассоциация туроператоров России зафиксировала ажиотажный спрос на авиабилеты за рубеж. «Самые популярные направления — Стамбул и Дубай, крупные пересадочные хабы. Цены шокируют», — заявили в АТОР. Например, билет в Стамбул с вылетом 5 марта у Turkish Airlines стоит 53 477 руб., у «Победы» — 121 210 руб., у Pegasus – 82 413 руб., у «Аэрофлота» — 89 501 руб.
Возле населенных пунктов Симферопольского и Ленинского районов в Крыму нашли тайники с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Они были замаскированы строительным мусором, сообщает региональное управление ФСБ.
Южнокорейские авиакомпании Korean Air и Asiana Airlines заявили, что не смогут заправить самолеты в московских аэропортах, передает Yonhap. Все рейсы на ближайшие две недели отменены.
Датский грузоперевозчик Maersk приостановил транспортировку грузов в Белоруссию и из нее.
Британская торговая сеть Sainsbury's убирает с полок магазинов товары российского производства. «Мы едины с украинским народом. Мы пересмотрели наш ассортимент товаров и решили снять с продажи продукты, которые стопроцентно были поставлены из России», — сообщил ретейлер в Twitter.
Крупнейший оператор контейнерных терминалов Global Ports ограничил прием экспортных контейнеров в терминалах в Петербурге и Усть-Луге. «Это необходимо для обеспечения бесперебойных операций и предотвращения затоваривания терминалов», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Новое заявление Минобороны России:
▪️ отступающие на Донбассе украинские подразделения наносят ущерб критически важным объектам инфраструктуры, наибольший урон наносится системам водоснабжения и энергетики;
▪️ в Харькове «украинскими националистами готовится провокация с участием западных журналистов»;
▪️ «Цель провокации — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова»;
▪️ российские военные доставили в Херсон более 140 тонн продовольствия и медикаментов.
Авиакомпания Egypt Air отменила все рейсы в Москву до 10 марта. У перевозчика возникли проблемы со страховкой полетов со стороны Европы.
Канцлер Германии Олаф Шольц созвонился с Путиным:
▪️ призвал РФ немедленно остановить операцию на Украине и обеспечить доступ гуманитарной помощи в районах боев;
▪️ сообщил о планах провести третий раунд российско-украинских переговоров «в конце недели»;
▪️ договорился провести c Путиным новые переговоры по Украине в ближайшее время.
Советник Зеленского Подоляк не ответил на вопрос о местонахождении президента Украины. По информации спикера Володина, политик сейчас в Польше.
Поставки в Россию останавливает ретейлер одежды Marks & Spencer, магазины сети закрываются. Ранее магазины в России закрыли Mango, H&M и Monki.
Французская самолетостроительная компания Dassault приостанавливает поставки бизнес-джетов Falcon в Россию.
❗️Американская компания Microsoft приостанавливает продажи в России из-за событий на Украине. Компания также перестает оказывать услуги на российской территории.
⚡️Швейцария ввела санкции против России:
▪️ запрещен экспорт товаров двойного назначения, товаров для сферы безопасности и обороны;
▪️ запрещены связанные с активами Центробанка операции.
Глава Минздрава Михаил Мурашко о ситуации с лекарствами в России:
▪️ у страны есть значительные запасы препаратов, ситуация стабильная;
▪️ все российские и иностранные фармкомпании продолжают работу, ни один из западных производителей не ограничил поставки в РФ;
▪️ контракты на поставки ряда препаратов заключены сроком на 2-3 года;
▪️ создается межведомственная рабочая группа, которая будет регулировать медрынок в период санкций.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис об аресте активов россиян, вошедших в санкционные списки США и ЕС: «В отношении этих олигархов, если их активы будут найдены в Греции, очевидно, мы будем действовать соответственно. Это не относится ко всем российским инвестициям и не ко всем потенциальным инвесторам. Я вам ответил с абсолютной ясностью, что это касается только тех, кто находится в санкционных списках Евросоюза».
Российские рестораны не потеряют присужденные звезды Michelin, заявила президент франко-российского фестиваля гастрономии Наталья Марзоева. Принятые ограничения будут касаться лишь списка для ежегодного справочника: новых ресторанов России в нем точно не будет.
Источник РИА «Новости» сообщает, что в ООН может пройти экстренное заседание Совета безопасности по ситуации с Запорожской АЭС, где рано утром произошел пожар. О срочной встрече просили США и европейцы.
⚡️По информации украинской стороны, переговоры пройдут в закрытом режиме, чтобы «хоть как-то двигаться». Позиция Москвы жесткая, как и позиция Киева, поэтому переговорный процесс идет тяжело, заявил Подоляк.
Следующее заседание Совфеда проведут 11 марта, в 15:00. Сенаторы рассмотрят очередной пакет законов, которые должны поддержать российскую экономику в условиях санкций Запада.
❗️Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу. «Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове», — написал он в Telegram-канале.
Авиакомпания Flyone Armenia с 14 марта увеличит количество полетов в Москву с двух до пяти в неделю.
Главы МИД НАТО договорились расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией, они будут принимать участие во всех встречах альянса — генсек.
НАТО ожидает, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже, будет больше погибших и пострадавших, заявил Столтенберг — ТАСС.
Турция продолжает вести переговоры о возможности эвакуации части своих граждан из Украины через Россию, сообщил Чавушоглу — ТАСС.
МИД Турции: мы намерены инициировать встречу глав МИД России и Украины на форуме в Анталье при согласии сторон — РИА «Новости».
❗️ Совет Федерации одобрил закон о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств, а не только США, и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления.
⚡️ Совет Федерации одобрил закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.
Советник главы офиса Зеленского назвал ответственных за гуманитарные коридоры со стороны Украины, сообщает РИА «Новости».
По словам Михаила Подоляка, ими станут вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук и Сергей Трусов.
⚡️ Совфед одобрил закон об уголовном наказании за фейки о вооруженных силах и призывы к санкциям.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: после «освобождения от киевского режима» в ходе военной операции Украина и Россия вновь начнут сотрудничать — ТАСС.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил, что НАТО не собирается участвовать в боевых действиях на территории Украины — ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:
▪️ разговора Путина с Байденом сейчас не планируется;
▪️ о возможности разговора Путина с Зеленским: сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран;
▪️ про слова сенатора США Грэма о Путине: в крайне напряженной атмосфере не всем удается сохранять здравие ума, многие едут рассудком;
▪️ в Кремле убеждены, что переговоры России и Украины должны вестись в тишине и не быть предметом публичной огласки, о документах сейчас речь не идет, это возможность передать Киеву наше видение решения проблемы;
▪️ Россия на переговорах с Украиной не отказывалась от цели «денацификации»;
▪️ США «при всем желании» сложно сейчас назвать партнерами РФ;
▪️ шансов на успех у персональных санкций нет, если их цель сподвигнуть адресатов на отказ от поддержки президента РФ;
▪️ призвал «не антагонизировать» тех деятелей культуры, которые высказываются против операции на Украине.
Итальянское экспортно-кредитное агентство SACE временно приостанавливает оценку новых проектов в России и Белоруссии из-за «ухудшения рисков на территориях, затронутых конфликтом между Россией и Украиной» — ТАСС.
Отмечается, что SACE «будет продолжать внимательно следить за ситуацией, обновляя свою позицию в зависимости от дальнейшего развития событий».
Глава российского СПЧ заявил, что вопрос возвращения смертной казни может вновь встать при расследовании военных преступлений, в том числе в Донбассе — РИА «Новости».
Минобороны РФ:
◾️ На большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая, к сожалению, стремительно ухудшается;
◾️ На Украину доставлено 217 тонн различных гуманитарных грузов, проведено 20 гуманитарных акций;
◾️ Более 7,5 тысяч иностранцев удерживаются в городах Украины в качестве заложников;
◾️ Киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны;
◾️ Спланированы 35 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР;
◾️ В Сумах неонацисты обстреляли общежитие, в котором проживают индийские студенты, ранено пять человек, судьба 11 неизвестна;
◾️ Должностные лица в офисе президента Украины отказались помогать с эвакуацией мирных граждан из Харькова
❗️ МИД Черногории объявил российского дипломата персоной нон грата, он должен покинуть страну в течение 72 часов — ТАСС.
Международная автомобильная федерация (FIA) заявила, что российские и белорусские пилоты могут выступать в гонках под ее эгидой, если подпишут декларацию приверженности принципам мира и политического нейтралитета организации, где указано, что им запрещено употреблять слово «русский».
Под эгидой FIA, в частности, проходят гонки Формулы-1, где выступает российский пилот Никита Мазепин.
Президент РФ Владимир Путин выступил по видеосвязи на церемонии подъема государственного флага на автомобильно-железнодорожном пароме «Маршал Рокоссовский»:
▪️ паром «Маршал Рокоссовский» позволит обеспечить беспрерывную связь западного форпоста РФ со страной и бесперебойные поставки продукции в регион;
▪️ у России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей;
▪️ Россия только отвечает на негативные действия других стран;
▪️ как бы ни было тяжело, Россия продолжит развитие, в том числе транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке;
▪️ Отказ иностранных партнеров от совместных проектов с РФ наносит некоторый ущерб. Но если кто-то не хочет сотрудничать с РФ, страна все равно решит задачи, которые перед ней стоят, выиграет, потому что приобретет новые компетенции.
Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о «катастрофической» ситуации в Мариуполе. По его словам, в городе нет ни еды, ни воды, ни теплоснабжения. Он также сообщил, что одной семье удалось выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору.
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александ Чеферин рассказал, что поселил у себя дома украинского футболиста.
⚡️ СПЧ ООН принял резолюцию, которая предусматривает создание независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине — РИА «Новости».
Бизнесмен украинского происхождения Михаил Уотфорд (Михаил Толстошея) был обнаружен мертвым в своем доме в графстве Суррей в Великобритании.
Один из друзей Уотфорда рассказал, что мужчина сильно переживал по поводу спецоперации российских вооруженных сил на Украине.
Правительство России сократило до 1,5 млрд рублей общий объем средств, заложенных на единовременные выплаты выплаты жителям Донбасса, эвакуированным в РФ — ТАСС.
В Италии исключают немедленное присоединение Украины к ЕС. Об этом заявил министр по европейским делам Италии Энцо Амендола.
«Путь очень длинный с точки зрения процедур. Немедленное расширение не стоит на повестке дня, учитывая нынешние времена», — сказал он.
⚡️ Молдавия продлевает запрет на полеты в своем воздушном пространстве до окончания режима чрезвычайного положения (был введен 24 февраля на 60 дней) — РИА «Новости».
❗️ Госдума приняла закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц (сейчас составляет 20%).
Совет министров Северных стран принял решение приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией — РИА «Новости».
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый сектора — ТАСС.
Доступ к сайту томского новостного агентства TB2 ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора. Доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.
❗️ Госдума приняла закон о размещении средств ФНБ в акции российских компаний и государственные ценные бумаги — РИА «Новости».
Шведский девелопер Bonava объявил о прекращении своей деятельности в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании.
Деятельность России в совете государств Балтийского моря приостановлена из-за ситуации вокруг Украины — РИА «Новости»
❗️ Госдума приняла законы о социально-экономических мерах по поддержке граждан и бизнеса, о новых кредитных каникулах для граждан и малого и среднего бизнеса и о праве правительства оперативно повышать пенсии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не просит Белоруссию участвовать в конфликте на Украине. По его словам, у белорусов нет основания для беспокойства, армия страны не принимает участие в военной спецоперации.
Он также сообщил, что в пятницу два часа разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным.
Уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации в отношении ВС РФ распространяется не только на россиян, но и на граждан других стран, сказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Александр ХинштейнМаксим Блинов/РИА «Новости»
МАГАТЭ поддержит Украину присутствием на месте для обеспечения безопасности украинских АЭС, сообщил гендиректор — ТАСС.
Он также заявил о готовности поехать в Чернобыль, чтобы проконтролировать ситуацию с АЭС на Украине.
Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что в стране были задержаны три судна и яхта, принадлежащих россиянам.
Украина призывает международных партеров усилить санкционное давление на Россию в связи ситуацией вокруг Запорожской АЭС, которая находится во взятом под контроль РФ городе Энергодаре — ТАСС.
❗️ Министерство финансов России рассчитывает, что замороженные резервы станут доступны ЦБ по итогам переговоров, пока средств у правительства достаточно.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал направить на Украину миссию в рамках Московского механизма ОБСЕ — ТАСС.
⚡️ Зеленский после сообщения российского Минобороны об украинской провокации на Запорожской АЭС сам обвинил Россию в нападении — РИА «Новости».
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков:
▪️ Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь Приволье. Продолжается наступление в направлении Краматорска;
▪️ Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики провели успешно наступали и за ночь продвинулись до 8 километров. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка;
▪️ Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения Мариуполя и взяла под контроль завод имени Ленина;
▪️ Войска РФ продолжили наступление, действуя смежными флангами с подразделениями ДНР, взяли под контроль населенные пункты Верхняя Криница, Комсомольское, Чистополье, Новополтавка, Камыш Заря, Тружнево;
▪️ Охранявшие Запорожскую АЭС военнослужащие украинской нацгвардии еще до прихода российских подразделений покинули объект и скрылись в неизвестном направлении;
▪️ Объекты Запорожской АЭС и прилегающая территория были взяты под охрану российскими военнослужащими;
▪️ 4 марта около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской АЭС, на мобильный патруль Росгвардии напала украинская диверсионная группа. Она же подожгла учебно-тренировочный корпус АЭС при отступлении;
▪️ Возгорание было ликвидировано. В момент провокации никого из штатных сотрудников электростанции в учебно-тренировочном корпусе не было. Персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме;
▪️ Заявления Зеленского о якобы угрозе атомной электростанции и его переговоры с Вашингтоном и Лондоном свидетельствуют, что целью провокации на атомном объекте была попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения;
▪️ Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Всего за время операции поражено 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций;
▪️ Также уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единица специальной военной автомобильной техники, а также 54 беспилотных летательных аппарата.
Подбитый танк ВСУ на трассе в районе села Гнутово в ДНРМинистерство обороны РФ
НАТО не ищет конфликта, но если конфликт начнется, альянс будет защищать каждый дюйм своей территории, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен — ТАСС.
НАТО считает сообщения о боях вокруг запорожской АЭС подтверждением необходимости срочного завершения боевых действий, сообщил генсек альянса Солтенберг — ТАСС.
При этом он подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта на Украине, не ищет войны с Россией, но нарастит присутствие на границах РФ.
В Чехии с начала военных действий на Украине зарегистрировали более 33 тысяч беженцев, сообщает ТАСС.
Белоруссия усилила противовоздушную оборону по всему периметру границы, сообщили в Минобороны республики — ТАСС.
❗️ Maersk заявила, что решила не принимать новые заказы в Петербург, Калининград и Новороссийск и оттуда вне зависимости от перевозимого товара — даже если груз продовольственный, медицинский или гуманитарный, сообщает РИА «Новости».
Российский Дальний Восток этим решением не затронут.
⚡️ Компания «Яндекс» предупредила о риске дефолта в случае, если держатели ее облигаций воспользуются правом потребовать погашения бумаг на сумму $1,25 млрд, сообщает ТАСС. Держатели облигаций с погашением до 2025 года могут прибегнуть к соответствующему праву, если торги акциями компании приостанавливаются более чем на пять торговых дней.
Торги на фондовой бирже не проводятся с 28 февраля решением ЦБ.
В Народной милиции Донецкой народной республики заявили, что вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу спецотряда «Азов» на юго-западе Мариуполя, ликвидировано более 20 боевиков и 10 единиц техники.
Приказ нанести удар из «Точки-У» был отдан после того, как боевики «Азова» не захотели выполнять приказы командования украинских военных. В результате командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Содоль получил смертельное ранение в столкновении с боевиками «Азов».
Москалькова готова участвовать в любом формате в обмене военнопленными РФ с Украиной, передает ТАСС.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна МоскальковаНина Зотина/РИА «Новости»
Румыния предложила НАТО расширить военное присутствие на границе РФ и повысить военные расходы с 2 до 2,5% ВВП — ТАСС.
Индийские студенты в Харькове не могут покинуть город из-за действий представителей украинских властей и военных. Индийцев выгоняют из поездов, предназначенных для эвакуации, их подвергают допросам и издевательствам — ТАСС.
Студенты рассказали, что, заплатив $100-200 за возможность выехать из Харькова, они так и не смогли сесть на поезда, вывозившие людей в безопасные районы.
Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память погибших российских военных во время спецоперации на Украине.
❗️ AMD и Intel подтвердили, что приостановили поставки всей продукции в Россию и Беларусь на фоне международных санкций — РИА «Новости».
❗️ Компания Swarovski приостанавливает продажи на территории России.
Паралимпийская сборная России в полном составе покинет Пекин 6 марта, сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Омбудсмены РФ, ДНР и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве, они договорились о взаимодействии по вопросам эвакуированных жителей республик, гуманитарных коридоров и вопросам, связанным с документами и медицинской помощью — ТАСС.
Российский Красный Крест собрал свыше 500 тонн гуманитарной помощи и направит грузы в пункты временного размещения эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Помощь уже доставлена в Ростовскую, Воронежскую, Волгоградскую области и другие регионы, сообщил журналистам председатель РКК Павел Савчук.
⚡️ Норвегия приняла решение заморозить сотрудничество с Россией в сфере науки и образования, сообщил норвежский кабмин — ТАСС.
Власти Сочи готовы принять на реабилитацию и оздоровление военнослужащих РФ, получивших ранения в ходе специальной операции России на Украине, сообщил глава города Алексей Копайгородский.
Власти Нижегородской области будут выплачивать по 2 млн рублей семьям погибших военных во время специальной операции на Украине. При этом пока нет официальных данных от Минобороны РФ о потерях среди нижегородцев, заявил губернатор региона Глеб Никитин.
Япония направит Украине гуманитарную помощь, включая бронежилеты, зимнюю одежду, провиант — ТАСС.
Председатель ОБСЕ приветствовал достигнутую РФ и Украиной договоренность о создании гуманитарных коридоров — ТАСС.
Какие наказания предусмотрены за фейки о действиях российских вооруженных сил:
• за заведомо ложные фейки - штраф от 700 тыс до 1,5 млн рублей, либо до 3 лет колонии;
• за заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды - штраф от 3 до 5 млн рублей, либо от 5 до 10 лет колонии;
• за заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия - от 10 до 15 лет колонии;
• за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) - штраф от 100 тыс до 300 тыс рублей или до 3 лет колонии;
• если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия - штраф от 300 тыс до 1 млн рублей или до 5 лет колонии;
• за призывы к санкциям против России (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) будут караться штрафом до 500 тыс рублей или до 3 лет колонии.
⚡️ Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении наказания до 15 лет лишения свободы за фейки о ВС РФ.
С 24 февраля более 670 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины, сообщила погранохрана — ТАСС.
Вице-премьер РФ Андрей Белоусов перечислил три варианта для иностранных компаний, которые решили уйти с российского рынка:
▪️ компания продолжает полноценную работу в России, при этом обеспечивает в полном объёме поставка сырья, материалов для производственного процесса, выполняет обязательства перед сотрудниками;
▪️ иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнёров и впоследствии смогут вернуться на наш рынок, российские предприниматели готовы, ряд инвесторов воспользовались такой опцией;
▪️ компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников, но в России к этому отнесутся как к умышленному банкротству.
Первый вице-премьер Андрей БелоусовРИА «Новости»
❗️ Запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb отменен, сказал Рогозин. — РИА «Новости»
Роскосмос также прекратит подготовку ко всем последующим запускам аппаратов OneWeb с космодромов Куру, Восточный и Байконур.
⚡️ Созданный странами Новый банк развития БРИКС приостанавливает новые транзакции в России — ТАСС.
Полное прекращение работы иностранных компаний в РФ с увольнением сотрудников фактически является умышленным банкротством, заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов — ТАСС.
❗️ Компания Porsche сообщила об остановке поставок автомобилей в Россию. Свое решение немецкий автопроизводитель объяснил «большой неопределенностью и текущими потрясениями».
Правительство РФ примет меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка, сообщили в кабмине — ТАСС.
❗️ Мэр Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, заявил, что в городе и на станции бои не идут, сообщает РИА «Новости».
Обстрелы со стороны ВСУ за две недели не повредили ни одного военного объекта на территории ДНР. Весь урон нанесен домам мирных жителей и инфраструктурным объектам, сообщил ТАСС руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Королева Великобритании Елизавета II сделала «щедрое частное» пожертвование в фонд помощи украинским беженцам, созданный Комитетом по чрезвычайным ситуациям — ТАСС
Частное пожертвование внесли также герцог и герцогиня Кембриджские.
⚡️ Силы РФ заняли площадку Запорожской АЭС, заявили в военной администрации области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования – РИА «Новости».
❗️ Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках — РИА «Новости».
Призыв американского сенатора Грэма к убийству Путина является преступным, посольство РФ требует от США официальных объяснений, сообщил посол России — ТАСС.
Сенатор США от Южной Каролины Линдси ГрэмАР
⚡️ Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk приостанавливает работу в России из-за специальной операции на Украине, сообщает ТАСС.
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск погиб один мирный житель, ранены одиннадцать, из них трое — дети, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК.
Украинская военно-гражданская администрация сообщила, что радиационный фон в Запорожской области после пожара на АЭС остается в норме, передает РИА «Новости».
Заканчивается операция по освобождению Волновахи, заявил официальный представитель армии ДНР Эдуард Басурин.
За сутки украинские войска 26 раз открывали огонь по территории ДНР, всего выпустили 323 единицы боеприпасов, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Международный Красный Крест и подразделение организации на Украине с просьбой посетить российских военнослужащих, попавших в плен.
Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 166 тысяч человек, сообщает источник ТАСС.
Режим чрезвычайной ситуации с пятницы действует в Чехии из-за увеличения числа беженцев с Украины, сообщает ТАСС.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что члены НАТО поступили правильно, отказав Украине и Грузии в приеме в организацию.
ВСУ выпустили по Докучаевску десять ракет «Град», сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Вокалист Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн сообщил об отмене концертов в декабре в Москве и Новосибирске, — РИА «Новости».
Тилль ЛиндеманнJens Kalaene/dpa/Global look Press
Министерство торговли США в связи с ситуацией на Украине добавило более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против РФ, сообщает РИА «Новости».
Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая фактически освобождает от санкций компании с участием российского бизнесмена Алишера Усманова - РИА «Новости».
Роскомнадзор ограничил доступ к радио «Свобода» (признана иноагентом в РФ), и Русской службе BBC, следует из реестра.
❗️ ЦБ РФ с 4 марта снижает комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает ее для юрлиц в 12%, сообщает РИА «Новости».