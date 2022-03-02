В России могут ввести уголовную ответственность за фейки о действиях ВС РФ

В Госдуму внесли поправки в УК РФ об уголовной ответственности за фейки, связанные с действиями российской армии. За это предлагают наказывать лишением свободы на срок до 15 лет. Инициативу могут принять во всех трех чтениях на ближайших заседаниях Думы. По словам автора поправок Василия Пискарева, необходимость в этом возникла из-за большого количества дезинформации о ходе военной операции на Украине.

В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ в военных операциях. Об этом сообщил соавтор документа, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Сегодня были подписаны поправки и внесены в комитет по законодательству для того, чтобы они были рассмотрены на сессии Госдумы», — рассказал он.

По словам Пискарева, речь идет не об отдельном документе, а о поправках в существующий законопроект. Поправки внесут в проект о мерах воздействия на недружественные действия США и других стран, который уже прошел первое чтение в Госдуме.

Это означает, что законопроект вместе с поправками о фейках могут принять во всех трех чтениях на ближайших заседаниях. Они запланированы на 4, 9 и 10 марта.

Как сообщил первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, 3 марта законопроект рассмотрит профильный комитет, а 4 марта депутаты могут его принять сразу во втором и третьем чтениях.

Уголовный кодекс предлагается пополнить новой статьей — 207.3, которая будет предусматривать наказание «за заведомо ложное распространение информации о деятельности наших Вооруженных сил в период исполнения обязанностей по защите граждан и государства».

Поправки предполагают следующие виды наказания:

— за изготовление фейков и их распространение — до трех лет лишения свободы;

— если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или с использованием интернета — от 5 до 10 лет лишения свободы;

— если распространитель знает, что информация ложная, и она привела к «общественно опасным последствиям» — до 15 лет лишения свободы.

В настоящий момент в Уголовном кодексе существуют статьи 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), 207.1 (публичное распространение информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и 207.2 (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия).

Причины внесения поправок

По словам Пискарева, необходимость в такой статье возникла из-за большого количества фейков, дискредитирующих российскую армию.

«Лица, которые занимаются фальсификацией, должны быть наказаны, причем самым жестким образом, поскольку это на самом деле дискредитация абсолютно правильных и понятных действий наших вооруженных сил [на Украине]», — заявил Пискарев. По его словам, идеологическая война имеет «не меньшую разрушительную силу, чем война с использованием оружия».

Депутат добавил, что в комитете Думы по безопасности в последнее время фиксируют «вал фейковых новостей» о ходе военной операции на Украине. По словам Пискарева, фейки «охотно распространяются целым рядом российских СМИ», а также пользователями в соцсетях.

«Два года назад мы дополнительно ввели ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации о пандемии. Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций», — сказал он.

По мнению депутата, фейки о действиях российской армии «деморализуют общество», подрывают доверие к вооруженным силам и наносят «огромный удар по родным и близким бойцов».

Пискарев заявил, что сторонники «фейковой войны» есть не только на Украине, но и в России. Он отметил, что его инициативу поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы приступили к работе и, я думаю, что мы сможем в ближайшем будущем <…> какие-то первые предложения уже высказать», — сказал депутат.

«Зачистка интернета от фейков»

По словам депутата Госдумы Сергея Боярского, необходимо «сделать шаг в сторону зачистки интернета от фейков, которые порядком всем надоели еще до операции».

«Сейчас против нас ведется широкомасштабная цифровая дискредитационная кампания. Экстренное заседание — скажем так, внеочередное — Государственной думы пройдет уже в эту пятницу, на котором мы будем рассматривать вопрос о привлечении к уголовной ответственности тех, кто распространяет дезинформацию о действиях наших вооруженных сил в любых военных операциях, потому что сейчас <…> это очень важно», — подчеркнул Боярский.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил заблокировать Facebook в России за распространение недостоверной информации во время проведения военной операции в Донбассе. По мнению Фадеева, это не вопрос свободы слова, а вопрос нарушения права человека на получение правдивой информации.