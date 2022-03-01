«Это все на сто процентов советское». Какого оружия лишилась Украина

В Министерстве обороны рассказали о поражении 1146 объектов украинской военной инфраструктуры. «Газета.Ru» разбиралась, что такие потери означают для боеспособности Вооруженных сил Украины.

«С начала проведения специальной операции российскими вооруженными силами поражены 1146 объектов военной инфраструктуры. Среди них 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций», – об этом 28 февраля на вечернем брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Шесть колонн бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России, указал генерал-майор.

«Уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники», – уточнили в Минобороны.

Экс-начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал эти потери «очень значимыми для Украины», но при этом подчеркнул «что все эти объекты могли бы быть уничтожены первым ударом».

«Сложно сказать, почему события развивались именно таким образом. Если бы хотя бы треть из этого уничтожили сразу, в первый день, – и в первую очередь уже обнаруженные и постоянно подтверждаемые разведкой объекты, такие как аэродромы, склады горюче-смазочных материалов и так далее, – темп операции был бы совсем другим и переговоры с Украиной можно было бы вести с совершенно других позиций»,

– отметил Балуевский.

Доктор военных наук Константин Сивков пояснил «Газете.Ru», что озвученные Конашенковым результаты были достигнуты, скорее всего, как раз на второй день операции. При этом названное им количество объектов инфраструктуры означает практическое полный разгром вооруженных сил Украины.

«Можно сказать, что это все, чем располагала Украина с точки зрения оперативно-тактического значения уничтожено. Да, остались отдельные элементы – к примеру, одна-две машины РСЗО на нескольких направлениях, они могут нанести удар, навредить российским войскам или гражданским объектам, но переломить ход военных действий не в состоянии», – пояснил Сивков.

По его словам, военная операции на территории Украины показала «блестящий результат».

«Западные страны на такое не способны. Американская армия в Ираке в условиях пустыни две недели продвигалась вглубь страны, причем, при гораздо более массивной поддержке авиации. А нам понадобилось два дня, чтобы уничтожит всю авиацию и ПВО дальнего, среднего и даже ближнего радиуса действия и завоевать господство в воздухе. Да, у украинских нацбатов остались переносные зенитные комплексы, но они не бьют выше двух километров, поэтому сейчас наша авиация может беспрепятственно наносить удары по оставшимся формированиям», – заключил Сивков.

По его словам, российским военным осталось уничтожить диверсионные группы националистов, а также отдельные огневые точки, которые могут находиться в окруженных населенных пунктах.

В свою очередь, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин отметил, что озвученное количество объектов меньше того, что находится на вооружении Украины. «У них только танков более полутора тысяч. А прочих бронированных машины под 3 тыс., артиллерии тоже где-то под 2 тыс. единиц»,– отметил Храмчихин.

При этом он добавил, что больше половины этой техники находятся в нерабочем и даже разобранном состоянии, поэтому ее не стоит брать в расчет.

«Это все на сто процентов советское, оно просто расходовалось все эти годы и практически никак не компенсировалось. В 2014-2015 годах они вытащили со складов все, что могли. Видимо, значительная часть того, что осталось, шло на запчасти. Но сколько именно и чего, я уверен, даже украинское командование точно не знает», – резюмировал Храмчихин.