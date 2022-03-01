Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
США вводят санкции против Пескова и 19 российских бизнесменов 22:36
Слуцкий: легионеры не обращались в клуб с просьбами отпустить их 22:21
Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова 22:18
Вашингтон передает Киеву данные разведки о российских войсках 22:12
Шипулин о решении МПК: что-либо комментировать сейчас сложно 22:07
В Белом доме ответили на вопрос о возможном лишении России статуса члена СБ... 21:55
Песков: достигнутое РФ и Украиной понимание по гуманитарным вопросам – очень... 21:54
Псаки: США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной 21:46
Зеленский на русском языке предложил Путину сесть за стол переговоров 21:44
Германская «дочка» оператора «Северного потока — 2» сообщила о своем возможном... 21:37
Армия

«Это все на сто процентов советское». Какого оружия лишилась Украина

Эксперты оценили потери украинской армии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Украинские солдаты осматривают поврежденную военную технику в Харькове, 27 февраля 2022 года

Украинские солдаты осматривают поврежденную военную технику в Харькове, 27 февраля 2022 года

Marienko Andrew/AP
В Министерстве обороны рассказали о поражении 1146 объектов украинской военной инфраструктуры. «Газета.Ru» разбиралась, что такие потери означают для боеспособности Вооруженных сил Украины.

«С начала проведения специальной операции российскими вооруженными силами поражены 1146 объектов военной инфраструктуры. Среди них 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций», – об этом 28 февраля на вечернем брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Шесть колонн бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России, указал генерал-майор.

«Уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники», – уточнили в Минобороны.

Экс-начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал эти потери «очень значимыми для Украины», но при этом подчеркнул «что все эти объекты могли бы быть уничтожены первым ударом».

«Сложно сказать, почему события развивались именно таким образом. Если бы хотя бы треть из этого уничтожили сразу, в первый день, – и в первую очередь уже обнаруженные и постоянно подтверждаемые разведкой объекты, такие как аэродромы, склады горюче-смазочных материалов и так далее, – темп операции был бы совсем другим и переговоры с Украиной можно было бы вести с совершенно других позиций»,

– отметил Балуевский.

Доктор военных наук Константин Сивков пояснил «Газете.Ru», что озвученные Конашенковым результаты были достигнуты, скорее всего, как раз на второй день операции. При этом названное им количество объектов инфраструктуры означает практическое полный разгром вооруженных сил Украины.

«Можно сказать, что это все, чем располагала Украина с точки зрения оперативно-тактического значения уничтожено. Да, остались отдельные элементы – к примеру, одна-две машины РСЗО на нескольких направлениях, они могут нанести удар, навредить российским войскам или гражданским объектам, но переломить ход военных действий не в состоянии», – пояснил Сивков.

По его словам, военная операции на территории Украины показала «блестящий результат».

«Западные страны на такое не способны. Американская армия в Ираке в условиях пустыни две недели продвигалась вглубь страны, причем, при гораздо более массивной поддержке авиации. А нам понадобилось два дня, чтобы уничтожит всю авиацию и ПВО дальнего, среднего и даже ближнего радиуса действия и завоевать господство в воздухе. Да, у украинских нацбатов остались переносные зенитные комплексы, но они не бьют выше двух километров, поэтому сейчас наша авиация может беспрепятственно наносить удары по оставшимся формированиям», – заключил Сивков.

По его словам, российским военным осталось уничтожить диверсионные группы националистов, а также отдельные огневые точки, которые могут находиться в окруженных населенных пунктах.

В свою очередь, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин отметил, что озвученное количество объектов меньше того, что находится на вооружении Украины. «У них только танков более полутора тысяч. А прочих бронированных машины под 3 тыс., артиллерии тоже где-то под 2 тыс. единиц»,– отметил Храмчихин.

При этом он добавил, что больше половины этой техники находятся в нерабочем и даже разобранном состоянии, поэтому ее не стоит брать в расчет.

«Это все на сто процентов советское, оно просто расходовалось все эти годы и практически никак не компенсировалось. В 2014-2015 годах они вытащили со складов все, что могли. Видимо, значительная часть того, что осталось, шло на запчасти. Но сколько именно и чего, я уверен, даже украинское командование точно не знает», – резюмировал Храмчихин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть