Операция на Украине. Хроника четвертого дня

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В ответ на действия России на Украине Запад вводит санкции:

Страны ЕС, Канада и США договорились о санкциях против России. «Жесткие» ограничения коснутся и российских банков, которые уже попали под европейские рестрикции. Их планируется отключить от SWIFT. — официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

В Белом доме заверили, что постараются оставить в международной банковской системе российские организации, которые обслуживают поставки энергоносителей. Это необходимо, чтобы избежать на мировом рынке дефицит топлива и повышение цен на него. Но финальный список банков предоставит Брюссель, так как SWIFT базируется в Бельгии.

ЕК намерена парализовать активы ЦБ России, чтобы заморозить транзакции.

Великобритания настаивает на конфискации собственности у россиян, находящихся под санкциями. Под это ограничение попадут и российские бизнесмены, которым, помимо прочего, могут запретить использовать свои активы.

Европейские страны также закрывают свое небо для российских самолетов. На данный момент это уже сделали Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония. Москва отвечает зеркально.