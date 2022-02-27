Операция на Украине. Хроника четвертого дня

Военнослужащие ДНР продвинулись за прошедшие сутки на 12 км, продолжив наступление в направлении Петровское. Они заняли Павлополь и Пищевик. — Минобороны
Конашенков:
За сутки ВС России заблокировали Херсон и Бердянск и взяли под контроль Геничевск и аэродром под Херсоном.
⚡Войска Луганской народной республики с начала спецоперации продвинулись на 52 км. За сутки военные ЛНР завоевали три населенных пункта — Новоахтырку, Смоляниново, Станично-Луганское. — официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь КонашенковМинобороны России
Какие события произошли на Украине за ночь:
Военные ЛНР освобождают города и села. В ближайшее время обеспечат нормальные условия жизни и восстановят разрушенные объекты — глава ЛНР Леонид Пасечник
В республике произошло два взрыва на нефтебазе в Ровеньках. Там загорелись 200 тонн дизеля. Пострадала нефтебаза и под Киевом — в городе Васильков.
Мощные взрывы были слышны ночью под Харьковом.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что войска республики движутся в направлении Мариуполя, не встречая сопротивления со стороны ВСУ.
В Киеве до 8 утра (9:00 мск) 28 февраля введен комендантский час. Жителям столицы запрещено выходить на улицу.
Закрыты пункты пропуска через границу с Россией и Белоруссией, они работают только на въезд на Украину.
«Укрзализныця» разорвала отношения с РЖД. Уничтожены железнодорожные переходы между Украиной и Россией.
Белый дом — об антироссийских санкциях:
— Вашингтон ожидает, что рубль сорвется в свободное падение из-за рестрикций против Банка России;
— американские власти планируют ввести дополнительные меры против активов ЦБ России;
— США считают, что при отключении российских банков от SWIFT международные финансовые институты прекратят с ними операции;
— Белый дом считает Россию «парией» [человек из низшего сословия, лишенный всяких прав — примеч. «Газета.Ru»] глобальной экономики и финансов, санкции против которой поддержали более 30 стран мира;
— американцы уверены, что Китай не поможет России и будет уважать санкции США.
В ответ на действия России на Украине Запад вводит санкции:
Страны ЕС, Канада и США договорились о санкциях против России. «Жесткие» ограничения коснутся и российских банков, которые уже попали под европейские рестрикции. Их планируется отключить от SWIFT. — официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
В Белом доме заверили, что постараются оставить в международной банковской системе российские организации, которые обслуживают поставки энергоносителей. Это необходимо, чтобы избежать на мировом рынке дефицит топлива и повышение цен на него. Но финальный список банков предоставит Брюссель, так как SWIFT базируется в Бельгии.
ЕК намерена парализовать активы ЦБ России, чтобы заморозить транзакции.
Великобритания настаивает на конфискации собственности у россиян, находящихся под санкциями. Под это ограничение попадут и российские бизнесмены, которым, помимо прочего, могут запретить использовать свои активы.
Европейские страны также закрывают свое небо для российских самолетов. На данный момент это уже сделали Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония. Москва отвечает зеркально.