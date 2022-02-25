«Мы хорошо знаем слабые места Запада». Россия подготовила пакет ответных санкций

Валентина Матвиенко пригрозила странам Запада ответными санкциями. Какие именно ограничительные меры собирается ввести Москва, спикер Совета Федерации не рассказала. Она отметила, что санкции точно не будут зеркальными и не будут «вредить самим себе». О рестрикциях в отношении Москвы из-за спецоперации на Украине и признания республик Донбасса ранее заявили США, Великобритания, Канада, Япония и страны Евросоюза.

Москва ответит на санкции Запада и введет свой пакет ограничительных мер, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, ответные санкции уже подготовлены, но они «не будут зеркально отражать санкции против России».

«Мы хорошо знаем слабые места Запада, и мы также подготовили целый пакет, целую серию возможных санкций, чтобы применить их в отношении тех государств, которые объявили санкции России. У Запада тоже много чувствительных мест», — цитирует спикера «Интерфакс».

По словам Матвиенко, правительство России предусмотрело «все страховочные механизмы» и отработало «все угрозы, которые исходят от санкций». «Россия успела качественно подготовиться к санкциям, подготовить все защитные меры», — считает она.

«Что бы ни произошло, что бы ни случилось, социальные обязательства государства, социальные гарантии населению будут безукоснительно выполняться. Поверьте, это твердое убеждение и президента, и правительства, и федерального собрания», — заверила спикер.

«Не навредить самим себе»

Вводя санкции, Москва, как декларирует Матвиенко, всегда будет «исходить из того, чтобы не навредить самим себе». В то время как Европа, наложив ограничения и заблокировав сертификацию проекта газопровода «Северный поток-2», «наказала сама себя», отметила политик. Такие действия «лишь спровоцируют рост цен на газ».

Матвиенко выразила уверенность, что приостановка запуска трубопровода будет временной мерой. По ее словам, так считают «все здравомыслящие люди», потому что частные компании, в том числе «Газпром», вложили огромные средства в этот проект.

«Северный поток — 2» — самый экономически эффективный и логистически правильный способ доставки газа в европейские страны, подчеркнула спикер Совфеда. Россия, как указала Матвиенко, и дальше будет выполнять обязательства по поставке газа в Европу, но приостановка сертификации газопровода «сузила маневр».

Строительство «Северного потока — 2» было завершено в сентябре прошлого года. Полгода проект не мог пройти сертификацию, а пару дней назад процедуру и вовсе остановили после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик. Минфин США ввел санкции в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Как отмечает газета Handelsblatt, газопровод можно ввести в эксплуатацию и без сертификации, заплатив штраф до €1 млн.

«Россия выполнила свой моральный долг»

В связи с началом военной операции на Украине и признанием независимости ДНР и ЛНР несколько стран ввели санкции против России. О новых ограничительных мерах заявили США, Великобритания, Канада, Япония и страны Евросоюза. По словам Матвиенко, каждая из стран будет делать свой выбор о признании республик Донбасса.

«Россия выполнила свой моральный долг и признала суверенитет, независимость Донецкой и Луганской народных республик. И у нас нет необходимости кого-то в этом убеждать. Каждая страна будет делать свой выбор», - сказала она.

Совет ЕС примет новый пакет ограничительных мер 25 февраля, но объявил он о них еще вчера. Санкции затронут энергетический, транспортный, финансовый сектора и рынок банковских услуг. Также возможны визовые ограничения для дипломатов и бизнесменов, а также снижение лимитов на суммы депозитов в банках. Окончательного решения по вопросу отключения России от SWIFT пока не принято.

Канада включила в черный список почти 400 россиян, в том числе крупных бизнесменов, и 351 депутата Госдумы, голосовавшего за признание суверенитета ДНР и ЛНР. Все экспортные разрешения российских компаний аннулированы.

Япония приняла решение о заморозке активов ВЭБ, Промсвязьбанка и банка «Россия». Токио также заморозил выдачу виз россиянам и активы финансовых учреждений, а также ограничил экспорт товаров организациям, которые связаны с военным сектором.

Вашингтон ограничит возможности России «вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики», заявил президент Джо Байден. США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, банка «Открытие», Новикомбанка и Совкомбанка, а также 12 «дочек» «Открытия» и 22 «дочки» Совкомбанка. Кроме того, вводится запрет на покупку американцами новых облигаций 13 компаний, среди которых «Газпром», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса» и другие. Также вводятся повторные санкции против спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, секретаря Совбеза России Николая Патрушева и их детей.

Великобритания намерена исключить российские банки из своей финансовой системы. Под санкции попали ВТБ, «Ростех», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация и «Уралвагонзавод». «Аэрофлоту» запретили летать в Соединенное Королевство.