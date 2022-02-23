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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Политика

«Плановая процедура»: российские дипломаты сжигают документы и уезжают с Украины

Персонал всех диппредставительств России на Украине эвакуируется

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Из-за ухудшения обстановки на Украине и потенциальной опасности для жизни российских дипломатов МИД решил эвакуировать персонал всех диппредставительств в стране. Местные СМИ сообщали, что перед отъездом в консульствах что-то сжигали и не пускали пожарных на территорию.

На Украине во всех российских диппредставительствах началась эвакуация персонала, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя посольства в Киеве.

Ранее украинские СМИ рассказали, что у здания консульства во Львове местные жители заметили огонь и вызвали пожарных. Но спасателей не пустили на территорию. «Сотрудники консульства сказали пожарным, что никакого пожара нет. Они что-то сжигают, а что именно – не уточнили», – написало украинское издание ТСН.ua.

Представитель посольства РФ в Киеве подтвердил ТАСС, что документы действительно сжигались. «Это плановая процедура. В таких случаях, как сейчас, есть набор мер, которые нужно предпринять, в том числе по соображениям безопасности», – объяснил он.

По данным агентства, на территории посольства России спустили национальный флаг. На месте дежурят наряды Нацгвардии и журналисты, на территории дипмиссии активность не наблюдается.

На Украине есть несколько дипломатических представительств России: посольство в Киеве, генконсульства в Харькове, Львове, Одессе.

22 февраля российский МИД объявил об эвакуации дипломатов в ближайшее время, чтобы защитить их жизни и обеспечить безопасность.

«С 2014 года неоднократным нападениям подверглось Посольство России в Киеве и Генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу Центра», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В сообщении также отмечается, что агрессии подвергались и дипломатические представители России. «В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее», – утверждают в МИД России.

В связи с этим российская сторона намерена позаботиться о сотрудниках диппредставительств.

Ситуация на Украине обострилась в последние месяцы. Западные страны стали все чаще говорить об эскалации конфликта между республиками Донбасса и Киевом, а также утверждали, что Россия готовится к нападению на Украину. Москва отвергает приписываемые ей планы «захвата» соседней страны.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал документы о признании суверенитета самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В этот же день были подписаны договоры о сотрудничестве России и республик, в том числе в оборонной сфере. Днем позднее документы ратифицировали Госдума и Совфед, а также парламенты ДНР и ЛНР.

Запад выступил с критикой действий Москвы, заявив, что они противоречат международному праву, а президент Украины Владимир Зеленский допустил разрыв отношений с российской стороной.

Не только Россия перемещает своих дипломатов. Некоторые страны переносят свои диппредставительства из Киева во Львов. Например, так поступили США и Литва.

«По примеру ряда стран часть персонала нами переводится во Львов. Однако пока ситуация будет позволять, дипломаты продолжат работать в Киеве», – сказала советник литовского президента Аста Скайсгирите. Она добавила, что при ухудшении ситуации остальные диппредставители республики также будут переведены во Львов.

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