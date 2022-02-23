Власти Украины призвали своих граждан покинуть Россию

МИД Украины опубликовал обращение к своим гражданам с просьбой покинуть Россию и воздержаться от поездок на территорию РФ, поскольку из-за кризиса оказание консульской помощи может быть ограничено. В Киеве также допустили разрыв дипломатических отношений с Москвой и предложили закрыть границу с Россией и Белоруссией.

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало находящимся в России соотечественникам немедленно покинуть территорию РФ, а также воздержаться от поездок туда. Соответствующие рекомендации появились на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

По данным украинского МИД, решение связано «с усилением российской агрессии против Украины». В Киеве предлагают гражданам воздержаться от любых поездок в Россию, предупреждая о существенном ограничении возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ в условиях кризиса.

Ведомство заявило, что «пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации».

Как отметили в министерстве, в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, граждане могут обратиться в посольство Украины в Москве, а также в консульства страны в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге.

Закрытие границы

Верховная Рада также зарегистрировала проект постановления об обращении к главе государства с просьбой о закрытии границы с Россией и Белоруссией, сообщается на сайте парламента.

Документ предусматривает объявление военного положения на территории Донецкой и Луганской областей и прекращение транспортного сообщения с Россией.

В пояснительной записке к проекту постановления уточняется, что его принятие обусловлено фактом «военной агрессии» России и созданием ею «оккупационных администраций» на территориях Донецкой и Луганской областей. Авторы документа также обвиняют Россию в нарушении «принципов международного права и международных обязательств». Автором инициативы выступила депутат от партии «Свобода» Оксана Савчук.

Кроме того, Украина 23 февраля ввела дополнительные ограничения в регионах, сопредельных с Россией, Белоруссией, а также с ДНР и ЛНР.

«В районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и прилегающих к морскому побережью вводятся дополнительные временные режимные ограничения», – сообщил украинский Госпогранкомитет в Facebook.

В этих районах нельзя будет находиться в ночные часы, запрещается движение транспорта (кроме военного, специального или сельскохозяйственного) по трассам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущим к государственной границе. Там также ввели ограничения на пребывание иностранцев, использование радиопередатчиков, полеты легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, съемку личного состава и объектов Госпогранслужбы.

Разрыв отношений

Верховная Рада также зарегистрировала проект постановления о санкциях против депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за признание суверенитета ДНР и ЛНР. В Раде большинством голосов одобрили санкции, аргументировав свое решение тем, что решение депутатов Госдумы «нацелено на угрозу национальной безопасности Украины, а также ее территориальной целостности». Там указали, что российские депутаты «имеют непосредственное отношение к лоббированию интересов» РФ «на территории Украины, включая оккупации части территории Украины».

Рестрикции вводятся на 10 лет против 351 депутата Госдумы. Это решение теперь должен утвердить Совет по нацбезопасности и обороне.

Кроме того, в Раду внесли два проекта о разрыве дипломатических отношений с Россией. Первый внес депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, второй — депутат Оксана Савчук.

Помимо отдельных депутатов, разорвать отношения с Россией призвал МИД Украины, обратившись к президенту Владимиру Зеленскому. В дипведомстве назвали решение о разрыве отношений «своевременным и продуманным».

Зеленский сообщил, что получил запрос от МИД, и пообещал его рассмотреть. Решение пока не было принято, но в Киев для консультации вызвали временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило (с марта 2014 года в России нет украинского посла, дипмиссию возглавляет временный поверенный).

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, отношения между РФ и Украиной «опустились ниже дна». Он указал, что вопрос о разрыве отношений «так или иначе постоянно крутится в украинских медиа», но до недавнего времени это была «риторика, далекая от реальной политики».

«Разрыв дипломатических отношений — это такая наивысшая мера наказания», — заявил глава МИД Украины.

Россия эвакуирует дипломатов

В России сообщили об эвакуации персонала посольства и генконсульств на Украине.

«Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — сказано в заявлении МИД РФ.

По данным ведомства, с 2014 года посольство и генеральные консульства в Киеве, Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям. Министерство также указало на акты агрессии в отношении российских дипломатов. В их адрес поступали угрозы расправы, их машины поджигали. При этом, как указали в ведомстве, украинские власти на происходящее не отреагировали.