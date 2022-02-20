«Президент, призывавший нацию не паниковать, должен уйти в отставку»

В соцсетях распространяется аудиоролик, в котором человек, голос которого похож на голос президента Украины Владимира Зеленского, просит помощника вывезти его родителей за пределы страны. Ранее политик говорил, что его семья останется в Киеве, несмотря на «угрозу вторжения», и будет своим примером показывать, «как должны себя вести семьи». Депутат Рады Ренат Кузьмин призвал Зеленского уйти в отставку.

Президент Владимир Зеленский пытался эвакуировать своих родителей с Украины и поэтому должен уйти в отставку, заявил депутат Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин. Ранее в сеть попала аудиозапись телефонного разговора якобы между Зеленским и его помощником.

«Если это правда, президент, призывавший нацию не паниковать, »єднатися» (объединяться — «Газета.Ru») и петь патриотические песни, должен уйти в отставку»,

— написал Кузьмин в Facebook.

На записи слышно, как человек с голосом, похожим на Зеленского, просит помощника организовать выезд родителей «в Испанию или на Карибы». «16 февраля не напали, но мне так будет спокойнее. <…> Сними им дом на месяц. Папа будет орать, но ничего, я его успокою, пусть уезжает», — говорит он.

Сотрудник спрашивает, нужно ли эвакуировать и супругу Елену Зеленскую, на что «Зеленский» отвечает отрицательно.

Какая заграница?

Офис президента Зеленского не стал комментировать растиражированную в соцсетях запись. При этом отец украинского лидера, Александр Зеленский, категорически отрицает, что планируется отъезд.

«Какая заграница? Я живу тут и работаю! Чего нам уезжать? Это все глупость какая-то»,

— цитирует Зеленского-старшего Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отец президента предложил авторам сообщений о его отъезде «отправиться в траншеи». «Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду, а лучше бы взяли лопатку и ушли бы в траншеи защищать Украину. Видимо, тем, кто об этом пишет, <…> (нечего — «Газета.Ru») делать», — выругался он.

Страх «вторжения»

Западные политики и ряд СМИ ранее сообщали, что Россия нападет на Украину, не дожидаясь окончания Олимпийских игр в Пекине. Называлась дата — 15 или 16 февраля. К примеру, The Sun писала, что Россия «вторгнется» на Украину в 3:00 по киевскому времени (4:00 мск) 16 февраля. В «наступлении», по данным газеты, должны были участвовать 200 тыс. военных.

За три дня — а именно 14, 15 и 16 февраля — с Украины уехали 135 тыс. граждан. «Говорят, на границе пробок не было, зато раскуплены патроны в украинских оружейниках», — сообщила председатель Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив.

Накануне поползли слухи о том, что Украину покинул сам Зеленский. Президент был вынужден записать ролик, в котором опроверг свой побег. «14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине», — говорит украинский лидер на видео.

Тогда же Зеленский заявил, что его родственники также останутся на Украине. «Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. Я президент, моя жена — не просто жена, она первая леди. И должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи... Это очень важно для страны и общества», — подчеркнул он.

Президент добавил, что только 13 февраля с Украины вылетели 30 самолетов. «Я думаю, остаются надежные. Остаются граждане Украины, и я хочу их всех поблагодарить», — резюмировал он.

Отставка или второй срок

Зеленский одержал убедительную победу на президентских выборах на Украине в апреле 2019 года. Во втором туре он соперничал с действующим на тот период лидером Петром Порошенко. Зеленский декларировал тогда, что идет лишь на один президентский срок, но осенью 2021 года заявил, что не собирается оставлять должность до тех пор, пока не выполнит все обещания. Одним из них, напомним, было урегулирование конфликта в Донбассе.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» неоднократно заявляли, что Зеленский не справляется с вызовами, стоящими перед этой страной, и должен уйти в отставку. Украина может выйти из кризиса только путем полной перезагрузки власти, а главной причиной паники в стране является «бездарность, авантюризм и безответственность» президента, говорилось в последнем заявлении партии.

Летом 2020 года петиция об отставке Зеленского набрала 25 тыс. голосов. Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн гривен ($188 тыс.) доходов от погашения облигаций внутреннего государственного займа. По его словам, нарушение «произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами». В отставку он уйти отказался.

Президентские выборы на Украине должны пройти в 2024 году.