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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский назвал трагедией двух стран нынешние отношения Украины и России

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Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал напряженность в отношениях с Россией трагедией двух стран.

Он отметил, что нынешняя напряженность является трагедией для украинского народа.

«Это трагедия и для россиян, у которых раньше были хорошие отношения с Украиной», — приводит его слова CNN.

Ранее руководитель Закарпатской облгосадминистрации Виктор Микита рассказал в ходе заседания областного совета, что россияне и украинцы являются братскими народами. После этого в кабмине Украины заявили о начале проведения проверки по данному факту.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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