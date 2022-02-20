«Идея о том, что Украина попытается вернуть Донбасс сейчас, противоречит любой логике»

Госсекретарь Энтони Блинкен назвал оскорбительными слова Владимира Путина о геноциде в Донбассе. Он также заявил, что США уверены в своих разведданных о планах России «напасть» на Украину. При этом в Вашингтоне все еще готовы отыскать дипломатический путь для решения проблемы, но не исключают, что США «ответят на агрессию России».

Американский госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о геноциде в Донбассе. По словам Блинкена, такие утверждения абсолютно неверны и оскорбительны, так как этого не происходит. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Во-первых, идея о геноциде абсолютно неверна и, честно говоря, оскорбительна. Это обесценивает само слово, мягко выражаясь. Этого просто не происходит. Откуда мы это знаем? Оттуда, что по крайней мере на украинской стороне до разделительной линии, которая была проведена в результате российского вторжения на территорию Украины, работают наблюдатели ОБСЕ. Они проверяют, что там происходит и чего не происходит», — сказал он.

Блинкен подверг критике идею о том, что Украина каким-то образом угрожает России, обратив внимание на размеры двух стран.

«Идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла сделать это в любой момент за последние восемь лет, но выбрала именно данный момент, когда вокруг Украины 150 тыс. российских военных, тоже противоречит любой логике»,— отметил госсекретарь.

Ранее на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом. Шольц в ответ заявил, что понятие «геноцид» неприменимо к ситуации на востоке Украины, и назвал подобные заявления «нелепыми». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия передаст Германии по дипломатическим каналам депешу с материалами о массовых захоронениях в Донбассе в ответ на подобные заявления.

США уверены в информации о «вторжении»

Вашингтон уверен в своих разведданных о планах России «напасть» на Украину, заявил госсекретарь.

«Я признаю, что в прошлом мы выступали с информацией, которая оказывалась неточной. Но мы вполне уверены в нашей информации и мы выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы войну предотвратить», — сказал Блинкен.

По словам политика, если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения конфликтной ситуации между Москвой и Киевом, он «твердо намерен сделать это».

«Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем и это», — отметил Блинкен.

По его словам, война между Россией и Украиной стала бы катастрофой. При этом он подчеркнул, что такой сценарий не отвечает ничьим интересам, и предупредил об «очень серьезных последствиях» предполагаемой агрессии.

Встречи «на пользу дипломатии»

Президент США Джо Байден всегда готов встречаться с Путиным, если эти встречи пойдут «на пользу дипломатии и миру», указал Блинкен.

«Президент Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдет на пользу дипломатии и миру», — сказал он.

По словам Блинкена, Вашингтон уже много недель работает в тесной координации с европейскими партнерами, чтобы «внимательно изучить предложения российского правительства, беспокойство, которое оно выражает по поводу своей безопасности». «Мы поделились беспокойством и по поводу нашей безопасности», — указал он.

Сам госсекретарь намерен встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым 24 февраля в Европе, если между Россией и Украиной не начнутся военные действия.

«Мы уже сказали, что абсолютно готовы к переговорам на взаимной основе, к переговорам о том, что именно мы можем сделать для усиления безопасности всех - России, Соединенных Штатов, Европы», — сказал он.

При этом он отметил, что очень сложно добиваться прогресса в обстановке, «когда 150 тыс. российских военных находятся к северу, к востоку и к югу от границы».