Неверящий Запад: Вашингтон следит за войсками России

В Белом доме прошел регулярный брифинг пресс-секретаря Байдена Джен Псаки. Она разъяснила позицию США об обнаружении в Донбассе стихийных захоронений мирных жителей, рассказала о возвращении войск России на место постоянной дислокации, а также указала, что Вашингтон может поддержать Навального при помощи санкций против окружения Путина.

Войска России

Псаки заявила, что Вашингтон по-прежнему видит угрозу в российских войсках на границе с Украиной и продолжает за следить за военными.

«Есть то, что Россия говорит, и то, что она делает. И мы очень пристально следим за тем, какие шаги она предпринимает», – сказала пресс-секретарь Белого дома, указав на «большое количество» войск.

Она напомнила, что администрация Джо Байдена придерживается позиции, что Россия может «напасть» на Украину «в любой момент».

При этом США не готовы признать, что Россия отводит своих военных на постоянное место дислокации, несмотря на опубликованные Министерством обороны РФ видео. «Вы отсылаете к видео. Но мы также видим наращивание сил на границе», – добавила Псаки.

16 и 15 февраля в Минобороны России сообщали, что военнослужащие Западного и Южного военных округов (ЗВО и ЮВО) возвращаются в постоянные места дислокации после учений. В частности, на железнодорожном транспорте перевозят бронетанковую технику. Военным предстоит преодолеть около тысячи километров. В ЮВО ранее уточнили: военные возвращаются в том числе с учений в Крыму.

Первые заявления о дислокации подразделений российской армии американский президент Джо Байден воспринял позитивно. Но в то же время он подчеркнул, что США еще «не проверили» достоверность данных.

Массовые захоронения в Донбассе

На регулярной встрече с журналистами в Белом доме Псаки ответила и по актуальной теме о возбуждении уголовного дела СК России из-за обнаружения могил мирных жителей, погибших во время внутриукраинского конфликта.

Пресс-секретарь Байдена утверждает, что данные о массовых захоронениях могут быть дезинформацией. По ее мнению, Россия может использовать «сфабрикованный предлог для вторжения».

«Они могут включать, но не ограничиваться сообщением, о котором вы говорите, утверждениями о провокациях в Донбассе, ложными сообщениями государственных СМИ», – уверена она.

Ранее российский Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ – жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором.

Осенью 2021 года в нескольких районах самопровозглашенных республик Донбасса «обнаружены пять стихийных массовых захоронений».

«Из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году. Уже известно, что среди останков есть тела женщин разного возраста», – говорится на сайте ведомства.

В феврале глава ДНР Денис Пушили сообщал о более чем 130 подобных захоронениях, обнаруженных на территории ДНР.

Другие заявления Псаки на брифинге

Во время разговора с журналистами представитель администрации президента США заявила также, что Вашингтон не будет давить на Украину или другие государства в вопросе вступления в ряды членов НАТО или отказа от этого.

В ходе брифинга она также обратила внимание, что американские власти рассматривают «ряд санкций против приближенных» главы России Владимира Путина. Так она ответила на вопрос о том, могут ли США выступить в поддержку оппозиционера Алексея Навального.