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Политика

«Членам ЛДПР звонят и говорят, что Жириновский умер. Это ложь!»

В ЛДПР опровергли слухи о смерти Жириновского

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Антон Новодережкин/ТАСС
Центральный аппарат ЛДПР опроверг информацию о смерти лидера партии Владимира Жириновского, ранее госпитализированного с коронавирусом. Во фракции призвали не верить слухам. И планируют наказать злоумышленников.

Попытка дискредитировать ЛДПР

«В регионах наблюдается рост активности мошенников, желающих дискредитировать ЛДПР в лице общественности. Злоумышленники звонят членам партии, представляются сотрудниками Центрального аппарата ЛДПР и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем – это ложь!» — говорится в заявлении центрального аппарата, распространенном среди однопартийцев.

Их также просят фиксировать дезинформирующие звонки для материалов уголовного дела. Юристы ЛДПР уже обратились в правоохранительные органы.

«Мы будем требовать привлечь к ответственности злоумышленников в соответствии с законодательством РФ», — заключили в партии.

Утром 13 февраля пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин не стал отвечать на вопрос «Газеты.Ru» о состоянии лидера партии. «Без комментариев», — сказал представитель фракции.

Обеспокоенность патриарха Кирилла

Накануне временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда рассказал, что патриарх Кирилл обеспокоен состоянием здоровья госпитализированных лидеров российских политических партий — руководителя фракции КПРФ Геннадия Зюганова и руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского.

По словам Легойды, 12 февраля 2022 года патриарх Кирилл поговорил по телефону с Зюгановым. Он отметил большой вклад политика в жизнь страны, пожелал ему крепости душевных и телесных сил.

Кроме того, «в связи с особым больничным режимом» Жириновского, предстоятель передал лидеру ЛДПР слова поддержки «в постигшем его испытании и пожелания скорейшего выздоровления через его помощников».

Также на сайте патриархии уточняется, что оба политика находятся в настоящее время в Центральной клинической больнице. В Пресс-службе Министерства здравоохранения РФ 11 февраля сообщили, что состояние Жириновского, госпитализированного с коронавирусом, оценивается как стабильное. В свою очередь представители КПРФ сообщают, что Зюганов находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких, его состояние оценивается как хорошее.

Молитва за Жириновского

Ранее издание URA.RU сообщало, что один из членов партии ЛДПР попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла помолиться за здоровье Владимира Жириновского. Письмо с призывом патриарху направил депутат Василий Власов.

«С коронавирусной инфекцией в эти дни борется лидер ЛДПР, Владимир Вольфович Жириновский, человек глубоко верующий, удостоенный ордена благоверного князя Даниила Московского I степени за укрепление церковно-государственных отношений. В связи с этим известием, прошу Вашей помощи в организации чтения сорокоуста о здравие Владимира Вольфовича», — говорится в письме.

Подлинность послания агентству подтвердили в пресс-службе ЛДПР. Однако пресс-секретарь партии отказался от подробных комментариев по этому поводу.

Что известно о состоянии Жириновского

Ранее телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что состояние госпитализированного Владимира Жириновского улучшилось.

По информации телеканала, температура и уровень кислорода крови Жириновского пришли в норму, но «политик все еще дышит через кислородную маску».

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — заявили в Минздраве.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с COVID-19. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией, якобы он перестал узнавать родных, врачей и соратников. Оценки поражения легких политика варьировались от 30 до 75%. При этом в ЛДПР заявляли, что их лидер ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону, и, вероятно, скоро вернется к полноценной, активной работе.

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