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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного Жириновского

«РЕН ТВ»: температура и уровень кислорода Жириновского пришли в норму

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Стало известно о состоянии здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного в ЦКБ Москвы с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

По информации телеканала, температура и уровень кислорода крови Жириновского пришли в норму, но лидер ЛДПР все еще иногда дышит с помощью кислородной маски.

Ранее в Минздраве сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заразившийся коронавирусом, находится в стабильном состоянии.

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — заявили в ведомстве.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%. При этом в ЛДПР заявляли, что их лидер ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону, и, вероятно, скоро вернется к полноценной, активной работе.

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