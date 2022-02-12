Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного Жириновского

Стало известно о состоянии здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного в ЦКБ Москвы с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

По информации телеканала, температура и уровень кислорода крови Жириновского пришли в норму, но лидер ЛДПР все еще иногда дышит с помощью кислородной маски.

Ранее в Минздраве сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заразившийся коронавирусом, находится в стабильном состоянии.

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — заявили в ведомстве.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%. При этом в ЛДПР заявляли, что их лидер ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону, и, вероятно, скоро вернется к полноценной, активной работе.