«Действуем безопасным образом». Взгляд Пентагона на инцидент с подлодкой

Американское военное командование отрицает, что атомная подлодка типа Virginia заплыла в территориальные воды Российской Федерации. Накануне в российском Минобороны заявили, что в ходе учений Тихоокеанского флота близ Курил была обнаружена американская субмарина. После предупреждения она покинула сектор.

Отказ назвать местоположение

Министерство обороны США в связи с инцидентом с американской атомной подводной лодкой в территориальных водах РФ у Курильской гряды изложило собственную версию событий. Согласно заявлению Пентагона, субмарина типа Virginia не нарушала морские границы РФ и перемещалась в международных водах.

«Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми», — сказал официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США (USPACOM) Кайл Рейнс.

Он также не стал отвечать на вопрос о конкретном местоположении американских подводных лодок.

NEW: US rejects Russian claims a Virginia-class sub entered Russian waters, per Indo-Pacific Command's Capt. Kyle Raines:



"There is no truth to the Russian claims of our operations in their

territorial waters. I will not comment on the precise location of our

submarines." — Paul McLeary (@paulmcleary) February 12, 2022

«Но мы осуществляем полеты, морские операции и действуем безопасным образом в международных водах», — подчеркнул представитель USPACOM.

«Всплыть немедленно!»

Ранее на сайте Минобороны РФ появилось сообщение, что 12 февраля 2022 года в 10.40 в районе проведения учений сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния».

В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной субмарины на русском и английском языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!».

Однако экипаж американской подводной лодки проигнорировал это требование.

«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

После этого американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула сектор.

Нота протеста

В связи с инцидентом в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве. В Главном управлении международного военного сотрудничества российского ведомства, в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы РФ, представителю Соединенных Штатов вручили ноту.

Ему объяснили, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.

«Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем. Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации», — говорится на сайте отечественного военного ведомства.

В настоящее время отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе контролирует подводную среду, чтобы препятствовать нарушениям границы РФ, заключили в Минобороны РФ.

Как обнаружили американскую субмарину

Как сообщил ТАСС источник, близкий к военно-морской сфере, американскую субмарину во время учений обнаружили противолодочные самолеты Ил-38 и одна из подлодок Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Американская лодка типа Virginia была обнаружена самолетами Ил-38 морской авиации и одной из лодок Тихоокеанского флота в ходе учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развертывания», — пояснил он.

По его словам, координаты субмарины передали отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ «Маршал Шапошников». Источник добавил, что американская подлодка имела объективные преимущества в обнаружении российского надводного корабля. Однако оперативные действия противолодочных сил Тихоокеанского флота, по всей видимости, застали ее врасплох, поэтому субмарина Соединенных Штатов не успела покинуть район учений незамеченной.

Что применил «Маршал Шапошников»

Главный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин в беседе с ТАСС предположил, что спецсредствами, которые российский флот применил, чтобы отогнать субмарину США, могли стать сигнальные гранаты, выпущенные из многоствольной установки МРГ-1.

По его словам, после подрыва гранаты плавучий факел красного огня в течение 50 секунд указывает цель для ведения стрельбы фугасными гранатами в место предполагаемого нахождения АПЛ или боевых пловцов противника.

«Важно, что о постановке «флажков» (применении сигнальных гранат – «Газета.Ru») прекрасно слышали моряки с Virginia, потому что, как утверждают наши военные, лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации, моментально набрала скорость», — считает эксперт.

Он добавил, что американцы также прекрасно понимали, что в российских территориальных водах по ним могло быть применено противолодочное оружие, в том числе и самый современный противолодочный комплекс «Ответ».

Разговор президентов РФ и США

После инцидента состоялся запланированный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

«Нам об этом (инциденте с подлодкой – «Газета.Ru») известно. И по линии Министерства обороны предпринимаются соответствующие демарши. Но эта тема в переговорах президентов не затрагивалась», - сказал журналистам после разговора двух лидеров помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Как сообщает «Коммерсантъ», атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением класса Virginia находятся на службе ВМС США с 2004 года. В состав вооружения субмарин входят ракеты «Томагавк» и торпеды Mk.48 ADCAP.