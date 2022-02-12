«Отчетливо слышно в центре». Что известно о взрыве в Донецке

Пользователи соцсетей и ряд СМИ сообщили о взрыве в субботу в Донецке. Предположительно, он произошел в районе местного аэропорта, на подконтрольной Киеву территории. В то же время уже появились сообщения, опровергающие сам факт взрыва. Утверждается, что речь идет об информационной диверсии.

Около 15:15 (16:15 мск) в субботу по всему Донецку жители города услышали звук очень громкого взрыва.

«Взрыв сравнивают со звуком «прилета» 152-мм артиллерии. Что произошло — пока неизвестно», — передает Telegram-канал издания Страна.ua.

По предварительным данным, взрыв произошел в районе донецкого аэропорта. Сведения о погибших и пострадавших пока не поступали.

Как сообщил корреспондент «Известий» с места событий, взрыв был слышан в центре Донецка, хотя эпицентр, вероятно, был на окраине города.

Как пишет издание «Донбасс Сегодня», до Донецка могла докатиться взрывная волна.

«Только что из центра Донецка я услышал сильный взрыв. Не слишком близко, но отчетливо слышно в центре», — рассказал журналист Патрик Ланкастер.

В свою очередь, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация в Донецке находится под контролем. По его словам, взрыв произошел на территории, подконтрольной украинским силовикам.

На линии соприкосновения наблюдается, как выразился Пушилин, «небольшая движуха». Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что не слышал никакого взрыва.

Telegram-канал «Донбасс решает» предполагает, что инцидент якобы связан со «вбросом дезинформации украинской стороной». Утверждается, что целью «информационной диверсии» является нагнетание напряженности, в том числе в самом взрывоопасном регионе — в Донбассе.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном «вторжении» России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Как живут в Донецке

Просыпаясь утром, жители города прислушиваются, не слышны ли звуки выстрелов с передовой: линия соприкосновения, которая разделила регион на две части, проходит всего в 10 км от Донецка. И любое обострение на ней мгновенно ощущается в центре города, отмечается в репортаже ТАСС.

«Война уже в печенках сидит! Конечно, и в интернете, и по телевизору идет нагнетание обстановки, киевская власть опять войны хочет. А у нас все только налаживаться стало», — говорит Виктор Тихонов. Сам он дончанин, но сейчас работает в Макеевке на металлургическом заводе им. С.М. Кирова нагревальщиком металла: «Катаем потихоньку проволоку. Часть идет на местный завод «Силур» в Харцызске, а часть даже на экспорт поставляем. Зарплату, опять же, подняли». Виктор признался, что ждет «мира и нормальной жизни, когда не нужно экономить на самом необходимом». «Хочется, чтобы наши заводы и шахты не простаивали, а работали. Ведь это наши же деньги», — цитирует его агентство.

Донецк, как утверждает корреспондент ТАСС, сумел справиться с тем ощущением заброшенности, которое возникло в осажденном городе весной и летом 2014 года и достигло особенной остроты зимой 2015 года, в самый разгар боев. «Сейчас широкие улицы, площади и проспекты столицы ДНР полны людей и машин. Возле корпусов Донецкого национального университета ходят толпы шумных студентов. Если бы не напряженный информационный фон, можно было бы подумать, что город живет обычной жизнью: люди, погруженные исключительно в свои повседневные заботы и хлопоты, торопятся по делам», — отмечается в материале.