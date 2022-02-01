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Политика

«До последней капли крови»: Джонсон посоветовал украинцам драться с русскими насмерть

В ходе переговоров в Киеве Борис Джонсон предложил помочь вернуть потерянные территории

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 1 февраля 2022 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 1 февраля 2022 года

Peter Nicholls/Pool/Reuters
Британский премьер Борис Джонсон и украинский президент Владимир Зеленский заявили, что Москва совершит огромную стратегическую ошибку, напав на Украину. В ходе переговоров в Киеве Джонсон и Зеленский договорились, что будут сотрудничать и поддерживать стратегический диалог. Глава правительства Великобритании также заявил, что украинцы будут сражаться с русскими до последней капли крови.

Любая попытка России вторгнуться на Украину станет грандиозной стратегической ошибкой. Об этом в своем совместном заявлении сообщили украинский президент Владимир Зеленский и британский премьер-министр Борис Джонсон, передает РИА «Новости».

«Лидеры предупредили, что любое дальнейшее российское вторжение в Украину будет огромной стратегической ошибкой и будет иметь серьезные гуманитарные последствия», — говорится в заявлении.

В ходе выступления на пресс-конференции Борис Джонсон также заявил, что в случае нападения России украинцы будут воевать до последней капли крови.

«Украинцы будут бороться до последней капли крови. 200 тыс. войска Украины очень сильны, поэтому русские матери должны помнить о жизнях своих сыновей», — сказал британский премьер.

В Киев Борис Джонсон прилетел, чтобы обсудить вопросы безопасности и сотрудничества с Украиной. Вместе с Зеленским они подтвердили, что хотят углублять стратегическое партнерство – особенно в рамках Стратегического диалога Украина-Великобритания.

Кроме того, на встрече два политика обсуждали планы по сдерживанию России.

«Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что в вопросе применения санкций будет автоматизм. В ту самую минуту, когда будет [осуществлено] дальнейшее вторжение на территорию суверенной территории, эти санкции будут применены», – сказал Джонсон.

Британский глава кабмина добавил, что Лондон готов помогать Киеву «в вопросе освобождения оккупированных территорий».

Завтра — Путин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что надеется в среду, 2 февраля, провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Я поговорю с ним завтра», — заявил Джонсон, отвечая на вопрос журналиста по поводу беседы с российским лидером, которая, как рассчитывали на Даунинг-стрит, должна была состояться 31 января.

В публикации отмечается, что телефонный разговор был перенесен из-за того, то премьер Великобритании несколько часов отвечал в парламенте на вопросы депутатов по поводу скандала с вечеринками, происходившими в его резиденции в разгар коронавирусных ограничений в 2020 и 2021 годах.

Тысячи ракет

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном рассказал о том, что стороны обсудили шаги «по сдерживанию России».

Глава государства отметил, что страна получила британские ракеты.

«Транспортные самолеты ВВС Ее Величества доставили на Украину тысячи современных противотанковых ракет», — сказал Зеленский.

Он также объявил о создании нового альянса с Британией и Польшей. «Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей, и мы обеспечиваем для нашего государства гарантии финансовой устойчивости», — сказал он. Зеленский добавил, что хотя дипломатическая поддержка Украины сейчас находится на самом высоком уровне с 2014 года, она по-прежнему рассчитывает только на себя.

Кремль отрицает все обвинения Запада и Украины в подготовке вторжения. В Кремле сообщения западных политиков и прессы называют нагнетанием истерии.

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