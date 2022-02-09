«Помнят о советских войсках»: почему в Словакии не все довольны соглашением с США

Парламент Словакии одобрил спорное военное соглашение руководства республики с США. Договор дает Вашингтону право использовать авиабазы и другие военные объекты в стране, в чем противники договоренностей видят угрозу суверенитету государства и опасность втягивания страны в противостояние с Россией. Взамен Словакия должна получить $100 млн на модернизацию военной инфраструктуры. Почему в республике договор с США называют угрозой для страны и выгоден ли он Братиславе — в материале «Газеты.Ru».

Словацкие парламентарии большинством поддержали соглашение об оборонном сотрудничестве государства с США. «За» проголосовали 79 из 140 присутствующих депутатов, «против» выступили 60 парламентариев и лишь один законодателей воздержался — им стал спикер парламента, лидер партии «Мы семья» (входит в правящую коалицию) Борис Коллар.

Основными противниками документа стали оппозиционные партии «Направление — социальная демократия» под руководством бывшего премьера Роберта Фицо и националистическая «Народная партия — наша Словакия». При этом к ним также присоединились шесть депутатов из «Мы семья» и два парламентария из правящей партии «Обычные люди» (OLANO).

Фицо объявил, что договоренность невыгодна для государства и ничего не дает Словакии, в том числе ради укрепления обороны.

Глава «Народной партии» Мариан Котлеба объявил, что поддержка договора с США станет не чем иным, как изменой Словацкой Республике, одобренной парламентом.

Братислава и Вашингтон заключили военное соглашение 3 февраля после переговоров словацкого министра обороны Ярослава Надема с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Согласно документу, Словакия согласилась на 10 лет предоставить в бесплатное пользование США свои военные аэродромы Малацки-Кухиня и Слиач, а также несколько других объектов. Взамен Штаты пообещали выделить Братиславе $100 млн на модернизацию оборонной инфраструктуры.

Сам документ вызывал множество споров внутри Словакии еще с момента обсуждения. Оно началось в 2018 году, когда парламент страны контролировали социал-демократы, а Роберт Фицо занимал кресло премьер-министра. При нем соглашения с Вашингтоном так и не достигли, а с переходом в оппозицию экс-премьер стал одним из главных критиков проекта.

С января в Словакии прошли протестные акции, организованные противниками документа. Демонстранты выступали против «сдачи страны» США и критиковали НАТО. Несогласные с документом уверяли, что передача военных баз станет шагом к утрате суверенитета государства. Тот же Фицо уверял, что главная цель соглашения — приближение ВС США к границе России в условиях роста напряжения в отношениях Москвы и Запада.

Масла в огонь подливали и материалы различных СМИ, по информации которых Вашингтон собирается использовать территорию Словакии для подготовки украинских военных на фоне угрозы «вторжения» России на Украину, о которой в США говорят с осени 2021 года. И хотя словацкое руководство отрицает подобные планы, власти поддерживают усиление присутствия НАТО в стране из-за «российской угрозы».

Наивысшей точкой в этом противостояния стало заседание парламента 8 февраля, которое привело к дипломатическому скандалу из-за стычки оппозиции с правящей коалицией.

Представители правящих сил развернули украинский флаг, а противники соглашения залили его водой и вырвали соглашения. Словацкому МИДу в итоге пришлось извиняться за инцидент перед Украиной.

При этом общество в вопросе соглашения с США находится на стороне оппозиции. Согласно опросу MEDIA, 64% словаков выступают против размещения американских солдат в стране. Более того, 51% опрошенных отвергли соглашение с США. Одобрили такое решение властей только 32% респондентов. А по исследованию Focus, более 44% словаков считают, что США и НАТО несут ответственность за рост напряженности на Украине. Лишь 34% считают, что виновата Россия.

Почему договор вызывает споры

Одной из причин опасения части словаков является то, что в Словакии, как и в Чехии, сохраняется память о 1968 годе, когда советские войска были введены на территорию тогдашней ЧССР, считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухин.

«Словаки, как и чехи, опасаются нахождения иностранных войск на их территории — подавляющее большинство словаков выступают против размещения американских сил в стране. Эти настроения, безусловно, эксплуатируют оппозиционные партии, прежде всего, «Направление — социал-демократы» и националисты из «Народная партия — наша Словакия», — отметил эксперт.

В то же время, замруководителя Центра гуманистических исследований РИСИ Оксана Петровская указала, что

аргументы противников этого соглашения заключаются в том, что Словакия может потерять свою независимость и это совсем не то, чего ожидают словаки от сотрудничества в рамках НАТО.

«В договоре предполагается передача двух военных аэропортов полностью американским военным на 10 лет. Словаки боятся, что США могут использовать эти объекты по-своему усмотрению, в том числе для целей, которые совсем противоречат интересам Словакии. Они опасаются, что таким образом республику могут вовлечь в какой-то конфликт. В особенности словакам совсем не хочется втягиваться в украинский конфликт. Они очень боятся, что Словакия превратится в базу, на которой американцы будут обучать украинцев и затем отправлять назад на Украину», — пояснила эксперт.

Что получит и потеряет Словакия

При этом опасения противников документа в данном случае вполне конкретны, а вот аргументы сторонников соглашения достаточно эфемерны. В частности, не совсем ясно, что позитивного может принести договор с США для Словакии — помимо $100 млн на военную инфраструктуру за 10 лет бесплатной аренды своих военных объектов.

Вместе с тем, как полагает Вадим Трухачев из РГГУ, США в целом могут вложиться в экономику Словакии.

«Вероятно, речь идет о каких-то вложениях в словацкую экономику со стороны американских компаний или, возможно, голландских — потому что до визита госсекретаря США Энтони Блинкена страну посетил премьер Нидерландов Марк Рютте. Поэтому не исключено, что это решение может как-то укрепить финансовое положение Словакии. Кроме того, за счет соглашения может укрепиться положение республики как ответственного члена евроатлантического сообщества.

То есть на Западе на нее перестанут смотреть как на проводника российского влияния, в чем Словакию в последние десятилетие подозревали», — считает эксперт.

В свою очередь, Оксана Петровская из РИСИ считает, что власти активно пытаются убедить словаков в том, что соглашение США является благом для государства, так как американцы будут оказывать помощь стране.

«Однако пока трудно сказать, что действительно получат словаки от этого соглашения. Могут ли они что-то реально получить от США или потом окажется, что им самим придется кормить и содержать американских военных. К примеру, так получилось с Польшей, размещение солдат США стало бременем для принимающей стороны», — добавила эксперт.

При этом руководитель Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Даниил Чугунов уверен, что все-таки подобные соглашения никоим образом не ограничивают национальный суверенитет Словакии в том виде, в котором предполагает наличие такого ограничения Роберт Фицо.

«Словакия не первый год находится в НАТО, взяла на себя ряд обязательств, как и получила некоторые права — это взаимосвязанный процесс. В его рамках зачастую реализуются подобные добровольные договоренности с американцами. Учитывая те формулировки, что имеются в обсуждаемом документе, речь идет об ограниченном и временном предоставлении американским представителям словацких военных объектов. Кроме того, доступ всегда может быть запрещен в случае, если оно будет угрожать безопасности самой Словакии», — резюмировал эксперт.