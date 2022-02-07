Открытие Олимпиады и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

Эта неделя вновь прошла под знаком противостояния вокруг украинской тематики, но в пятницу в Пекине стартовала Олимпиада, а церемонию открытия Игр посетил Владимир Путин — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Главная история выходных — эпичная ошибка агентства Bloomberg, которое опубликовало материал под заголовком «Россия вторглась в Украину». И не просто, а с пометкой Live, типа ведут прямой эфир, подчеркивает РИАN.

«Понятно, что редакция просто делала «рыбу» — такая вот повестка у западных коллег — и каким-то образом не только опубликовала её, но и вытянула на главную. Как такую ошибку могли не заметить выпускающие? Вопрос, ответ на который мы никогда не узнаем.

Но этот случай, конечно, не только и не столько про человеческий фактор. Как точно отметил сенатор Пушков, кейс Bloomberg — это «закономерная ошибка, неумолимо вытекающая из истеричного политического настроя американских СМИ». Они ждут войны, создают о ней миф. Их цель — накалять обстановку и запугивать. Но если открыть глаза и посмотреть вокруг, станет ясно — всей этой бредовой повестки, которую создают Bloomberg и прочие CNN, просто нет. Есть только откровенные фейки, «эксклюзивы» на анонимных источниках и такие вот «ошибки» с несуществующими войнами», — отмечает канал.

На этом фоне характерный спор произошёл во время брифинга пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса, отмечает ИА «Стекломой».

В частности, Прайс сообщил, что Россия готовит военные провокации на Украине: по его словам, группа российских военных, переодетых в форму ВСУ, планирует вооружённую провокацию на востоке Украины, которая будет задокументирована российской стороной и использована для развязывания войны.

Журналист Associated Press Мэтт Ли поинтересовался у пресс-секретаря, на чём основываются его утверждения. Прайс ответил, что информация подтверждается «данными разведки». Ли попросил пресс-секретаря обнародовать эти данные, так как информация имеет чрезвычайно важное значение: проще говоря, такими обвинениями просто так не разбрасываются. На что Прайс заявил: «Жаль, что вы не доверяете информации, полученной от американского государства».

«Не станем обсуждать бредовость озвученной господином Прайсом смысловой конструкции. Зачем России устраивать и снимать на камеру «военные провокации», когда с этой задачей прекрасно справляются украинские военнослужащие, вот уже восьмой год подряд расстреливая жителей Донбасса под молчаливое одобрение западного сообщества?

«Куда интереснее публично высказанное недоверие американского журналиста словам официального представителя Госдепа. Конечно, Мэтт Ли — известный журналистский тролль, который ещё во времена крымского кризиса любил доводить до истерики нашу любимую Джен Псаки. Проблема в том, что мнение Ли поддержали огромное количество американских граждан. В комментариях к опубликованному видео перепалки Госдепу припомнили и слова экс-главы ЦРУ Майка Помпео о том, что его сотрудники по долгу службы «лгали, жульничали и воровали», и прямые указания Виктории Нуланд назначить в украинское правительство нужных для США кандидатов, и (куда ж без классики) пробирку в руках Колина Пауэлла, и многое другое.

Всё это говорит о кратно возросшем недоверии американского общества к своему государству. В октябре 2001 года Америка вторглась в Афганистан «защищать свободу и демократию». Через два года — в Ирак. Через десять лет — в Ливию. Через 13 — в Сирию. Все эти интервенции не сопровождали и десятой доли того недоверия и скептицизма, что сегодня испытывают американские граждане по отношению к «неминуемому российскому вторжению». Не то чтобы Госдеп когда-то волновало мнение собственных граждан (да и вообще любых граждан). Но для оправдания грядущей военной авантюры на Украине американскому государству потребуется что-то более весомое, нежели прямодушное ковбойское «верь нам, мы точно знаем», — полагает канал.

Тем временем Владимир Путин посетил открытие Олимпиады в Пекине, где также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

В этой связи «Адекват» отмечает, что текст недели, если не месяца - российско-китайское заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.

«В подавляющей своей части оно нацелено неопределенно глубоко в будущее, слова про новую эпоху (дохнущий миропорядок - это не текст, а подтекст как раз этих слов, мы люди воспитанные) - они именно про большую глубину. Но есть и место, злободневное донельзя: Китай понимает и поддерживает предложения России по формированию долгосрочных обязывающих гарантий безопасности в Европе.

Сенсации в этом месте, строго говоря, нет. Было бы сенсацией в одну сторону, если бы этих слов вдруг не оказалось - и в другую, если бы они за ними по тексту последовала хотя бы минимальная конкретизация практических китайских шагов по этой теме. А в таком виде - это напоминание, что вопрос не закрыт, что ход за нами и что он будет сделан. Не более, но и не менее.

Может, условно завтра. Может, через недели - но точно не через месяцы. Время мы выберем сами. Гадать о наполнении глубже сказанного много раз, что оно будет иметь в первую военно-технический характер, смысла нет: обеспечивать непредсказуемость своих ходов мы умеем очень хорошо», — напоминает канал.

На минувшей неделе Роспотребнадзор отменил 14-дневную изоляцию для контактировавших с больными ковидом.

«Больничный можно закрыть дистанционно спустя семь дней с момента начала заболевания (при хорошем самочувствии, разумеется)».

Но и это еще не все - из противоэпидемических мер исключено ношение медицинских перчаток. Для разрыва цепочки передачи инфекции сохраняется необходимость мыть руки, использовать антисептики и медицинские маски, соблюдать дистанцию от 1,5 до 2 метров», — отмечает канал.

В свою очередь, «Мейстер» пишет, что заседание Программной комиссии ЕР, прошедшее под председательством Дмитрия Медведева, закономерно оказалось в тени мировых событий (с открытием Олимпийских игр не больно-то поконкурируешь), однако оглашенный на мероприятии замысел интересен.

«В качестве результата своей работы партия должна предъявлять дороги, больницы, благоустроенные дворы, подчеркнул Дмитрий Медведев: «Народная программа будет успешной, если опирается на работу с людьми и постоянно сверяется на актуальность. Нужно обсуждать, что реально необходимо людям. В том числе и дворы, объекты социальной инфраструктуры. Это задача для каждого члена партии и координаторов, которые отвечают за выполнение направлений. Это формирование общей основы, чтобы партия была подготовлена к будущим предвыборным кампаниям». Для этого в составе Программной комиссии появляются 14 координаторов (по числу направлений народной программы), которые должны будут координировать и отслеживать реализацию почти 300 пунктов программы.

По сути предполагается информационно увязать деятельность власти в социально-экономической сфере с партией и ее Народной программой, генерировать поток новостей о добрых делах и успехах не от выборов до выборов, а постоянно, круглый год и каждый день. Задача сколь масштабная, столь и сложная», — считает канал.

В свою очередь, Никита Кричевский обратил внимание на пришедшие из США сообщения о том, что Университет Хопкинса признал локдауны как меру снижения смертности от коронавируса весной 2020 года бесполезными и вредными.

«Согласно исследованию, локдауны в США и Европе снизили смертность от COVID-19 на 0,2%. При этом сами ограничения повлекли за собой огромные негативные экономические и социальные последствия, — пишет профессор в своей «Антискрипе». — Более эффективной мерой авторы исследования считают самоизоляцию заболевших…»

Как итог Кричевский делает оптимистичный вывод, что «в общем, новых локдаунов не ждем».

На этом все.

До следующей недели.