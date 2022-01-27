«Скоро утечет»: Лавров рассказал об ответе США по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считают, что в ответе США на предложения Москвы по гарантиям безопасности нет самого главного — согласия с нерасширением НАТО на восток. При этом как в МИДе, так и в Кремле считают, что диалог между сторонами все еще возможен.

Ответ МИД России

Лавров рассказал, что российская сторона рассматривает полученные от США и НАТО документы по гарантиям безопасности. «Сейчас изучаем ответ, который получили от американцев и который, как сам [госсекретарь США Энтони] Блинкен заявил, согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что в ответе американских политиков нет позитивной реакции на главный вопрос Москвы о нерасширении НАТО, хотя сами они настаивают на соблюдении принципов, которые касаются архитектуры безопасности в Евроатлантике.

«Тут же говорят: это означает, что НАТО имеет право расширяться, никто не вправе запретить натовцам рассматривать обращения любой другой страны», – подчеркнул Лавров.

Он считает, что принцип о том, что «нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других, сознательно замалчивается». Глава МИД России предупредил, что Москва не собирается принимать позицию, при которой ни Стамбульская, ни Астанинская декларации «в дискуссиях о евробезопасности, которые сейчас проходят, не упоминаются».

При этом российские власти намерены и дальше продвигать свою позицию о нерасширении альянса на Восток.

«Если про 1990-е годы нам объясняли отсутствием письменных обязательств о нерасширении НАТО. Теперь эти письменные обязательства у нас есть. Они подтверждены были в рамках ОБСЕ не единожды, в том числе на высшем уровне. Мы сейчас будем делать основной упор на разъяснение этой лукавой позиции наших западных коллег», – сказал министр.

Вместе с тем он считает, что по ответу США можно говорить о серьезном разговоре, но по второстепенным темам.

Содержание документа будет обнародовано в ближайшее время. Он пояснил, что ответ уже согласован со всеми американскими союзниками. «Поэтому у меня нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он «утечет», – добавил Лавров.

Ответ Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что, судя по ответу Вашингтона, нельзя сказать, что партнеры учли озабоченности Москвы. Песков напомнил о недавних заявлениях госсекретаря США и генсека НАТО: «Они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены РФ».

«Вы знаете, что было высказано мнение наших визави, имеется ввиду в Вашингтоне и в Брюсселе, что эти ответные бумаги не стоит публиковать, содержание этих бумаг, что теперь в принципе действительно не стоит (говорить), потому что все и так всем известно», – подчеркнул Песков.

Но несмотря на отсутствие согласия Запада с предложениями России, в Кремле считают, что продолжение диалога стран все еще возможно. Такие перспективы, уверен Песков, должны быть всегда.

«Это и в наших интересах, и в интересах американцев. И как бы диаметрально противоположно иногда мы ни расходились в наших взглядах, диалог нужен всегда», – сказал он.

Что касается переговоров по поводу ракет средней и меньшей дальности (РСМД), они вряд ли «жизнеспособны» в отрыве от общей архитектуры безопасности.

Реакция на ответ США и его оценка Москвой

«Я сразу вам скажу, наверняка вы будете спрашивать о том, что вчера передали нам американцы, что передали натовцы. Все эти бумаги у президента», – сказал Песков журналистам, отметив, что Владимир Путин лично прочитал бумаги.

При этом пока неизвестно, в каком формате Россия даст ответ на присланные документы от США. Отдельно также будет решаться вопрос о публичности российской реакции.

«По необходимости президент консультируется с членами руководства, с членами Совбеза, со своими помощниками. Какой-то точной даты я вам назвать не могу, но понятно, что реакцию никто особо затягивать не будет», – пояснил он.

Песков заметил, что и ожидать ответ России уже на следующий день «было бы, наверное, глупо». «Все-таки давайте не забывать, что на то, чтобы изучить наши документы, США и целой Европе потребовался почти месяц, больше месяца, поэтому давайте не будем ожидать нашей реакции сиюминутной», – добавил представитель Кремля, воздержавшись также и от оценок ответа Вашингтона.