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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Политика

«Это стало бы невероятно провокационным и зловещим посланием»

FT: Россия из-за ситуации вокруг Украины перенесла ядерные учения на начало года

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Владимир Смирнов/ТАСС
Москва планирует использовать ядерное оружие на учениях этой зимой. Маневры, по данным газеты Financial Times, могут пройти одновременно с якобы готовящимся вторжением на Украину и должны дать сигнал НАТО «не вмешиваться». О планах Минобороны перенести учения «Гром» на февраль ранее сообщал и источник ТАСС.

Председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на закрытом заседании сообщили членам Палаты представителей, что Россия готовится провести учения с участием стратегических ядерных сил в середине февраля, пишет Financial Times со ссылкой на помощника одного из конгрессменов.

Пару дней назад источник ТАСС, близкий к Минобороны РФ, также сообщал, что стратегические командно-штабные учения «Гром» с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил могут пройти в начале 2022 года. Официального подтверждения этой информации нет.

В декабре министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства анонсировал, что учения «Восток» и «Гром» планируется провести в 2022 году, но не назвал точный временной период. Обычно эти учения проводятся в конце «военного» учебного года.

Сигнал для НАТО

Как отмечает газета FT, представители вооруженных сил и разведки США считают, что Россия планирует провести маневры, чтобы дать сигнал Североатлантическому альянсу «не вмешиваться, если президент Владимир Путин решит вторгнуться в Украину». Вторжение может произойти с середины февраля до конца марта, утверждает издание.

Проведение учений одновременно с атакой на соседнее государство станет «мощным напоминанием НАТО о мощи ядерных сил Москвы, которые являются крупнейшими в мире». В арсенале России чуть менее 4 500 ядерных боеголовок, напоминают авторы материала со ссылкой на данные Федерации американских ученых.

«Это стало бы невероятно провокационным и зловещим посланием, если бы они сделали это одновременно с вторжением на Украину», — заявила FT эксперт по политике в области ядерных вооружений из Хадсоновского института в Вашингтоне Ребекка Хайнрихс.

По оценкам американских властей, Россия уже развернула на границе силы, которых не достаточно если для полномасштабного нападения. Для полноценного вторжения и захвата Киева необходимо увеличить численность чуть менее чем в полтора раза.

Накануне немецкий таблоид Bild со ссылкой на секретный отчет внешней разведки ФРГ сообщил, что вторжение России на Украину якобы может состояться «уже в феврале, точно не позднее марта». После разгрома украинских войск российские части начнут осады крупных городов, говорилось в материале. Используя агентурные сети в крупных городах, российское руководство якобы намерено с легкостью захватить их, а после — создать марионеточный парламент, «народную раду», которая объявит о низложении Верховной рады. По данным Bild, «в настоящее время ФСБ готовит пророссийские группы для развертывания на Украине».

Кроме того, власти России с помощью «народной рады» собираются создать систему фильтрационных лагерей для несогласных с вторжением украинцев и провести общенациональный референдум о присоединении Украины к России в формате Союзного государства «по советской системе», писала газета.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия продолжает наращивать военные силы возле украинской границы. РФ якобы сосредоточила 122 тыс. военнослужащих в пределах 200 км от границы.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в подготовке актов агрессии на Украине, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о «гипотетическом нападении» называли безосновательными и лживыми.

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