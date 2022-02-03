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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Политика

«Мифические «тонны оружия» сменили «беспилотники». Минск и Киев поспорили из-за дрона

Белорусские силовики поймали украинский дрон-шпион, Киев заявляет о провокации

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РИА «Новости»
Белоруссия захватила военный дрон, который летал над территорией республики. По версии властей страны, он пытался заснять белорусский военный полигон, а запустила его Украина. Киев отрицает все обвинения и называет их «очередной провокацией» Минска. Отношения соседей еще сильнее испортились после митингов оппозиции 2020 года, в поддержке которых Минск обвинял в том числе и Киев.

Украинский дрон пересек границу Белоруссии 24 января, сообщили в МИД Белоруссии.

«[Беспилотник] был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил», — указано в публикации.

Сообщается, что белорусские специалисты успели проверить данные с аппаратуры дрона. «На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном «Брестский», — резюмировал МИД.

Как уточнило Минобороны Белоруссии, беспилотник запустили около 11 утра в районе села Пища Волынской области Украины. Это место находится в 1,7 км от границы Белоруссии, дрон пересек ее в районе деревни Хмелище Малоритского района. «Далее в соответствии с полетным заданием проследовал в район дислокации полигона «Брестский»», — указало Минобороны.

В связи с происшествием МИД вызвал украинского посла в республике Игоря Кизима. Белорусская сторона заявила ему решительный протест и сообщила, что подобным «недружественным шагом» Киев провоцирует обострение ситуации в регионе и «не способствует цивилизованному двустороннему диалогу». Минск потребовал от Украины не допускать такого в дальнейшем.

Минобороны Белоруссии, в свою очередь, вызвало военного атташе Украины — полковника Кацубу. Ему также вручили ноту протеста, попросили разобраться с этим случаем и сообщить о результатах украинской стороне.

Украина со своей стороны заявила, что не отправляла дрон на территорию Белоруссии.

«Очередная провокация властей в Беларуси. На смену мифическим «тоннам оружия» пришли «беспилотники». Украина не использовала БПЛА (беспилотный летательный аппарат)», — подчеркнул официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

Он попросил Белоруссию «не подыгрывать дестабилизационным действиям России». По его словам, в интересах всего региона поддерживать спокойствие на украино-белорусской границе.

В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанная в республике террористическая группа привозила в Белоруссию через Украину «тонны оружия». При этом Лукашенко упомянул, что в Белоруссии осталось еще несколько террористических групп, члены которых прибывают из других стран — Украины, Польши, Литвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также говорил в 2020 году, что в Белоруссии находятся около 200 натренированных на Украине экстремистов, которые раскачивают ситуацию в стране. Украинская сторона отрицала подобные обвинения.

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